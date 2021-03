Bundesratsentscheid Terrassen bleiben zu – Summertime-Wirt: «Wir haben oft Geld in die Hand genommen und bekamen am Ende aufs Dach» Der Bundesrat hat entschieden: Auch die Terrassen der Restaurants bleiben geschlossen. Das Summertime in Aarau hat seinen Aussenbereich bereits vorbereitet. Und für den Gastro-Präsidenten ist die gesamte Situation eine Katastrophe. Raphael Karpf, Zara Zatti 19.03.2021, 17.21 Uhr

Auch die Terrasse des Restaurants Summertime in Aarau muss einen weiteren Monat geschlossen bleiben. Nadja Rohner

Noch einmal Geduld haben. Auch die Restaurant-Terrassen bleiben einen weiteren Monat zu. Das entschied der Bundesrat am Freitag. Wirklich überraschend kam der Entscheid nicht, sind die Zahlen doch in den vergangenen Tagen wieder angestiegen und die Virusmutationen weiter auf dem Vormarsch.

Auch Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau, hatte mit diesem Entscheid gerechnet. Er kann ihm, in Anbetracht der Umstände, sogar etwas Positives abgewinnen: «Wir wollen öffnen und arbeiten. Aber wir wollen richtig arbeiten. Nicht mit solch starken Einschränkungen.» Es bringe nichts, Restaurants zu öffnen, wenn die Wirte dann doch nichts verdienen würden.

Und trotzdem. Er wisse langsam auch nicht mehr, was tun. Vor ziemlich genau einem Jahr mussten die Restaurants ein erstes Mal schliessen. Seither waren sie rund ein halbes Jahr lang zu, während mehrerer Monate hatten sie zudem so strenge Auflagen, dass sie kaum Geld verdienten. Und ein Ende ist einfach nicht in Sicht.

Lustenberger macht sich Sorgen. Um die Lernenden, denen seit Monaten jegliche Praxis fehlt und die kurz vor ihren Abschlussprüfungen stehen. Um die Zukunft seiner Branche, weil sich keine neuen Lernenden finden lassen – wie auch, ohne Schnupperlehren. Und vor allem auch um seine Wirte:

«Ich höre im Moment kaum mehr etwas von ihnen.»

Es werde einige geben, die, wenn sie denn wieder öffnen dürften, das nicht tun werden. Weil sie es nicht mehr können.

Auch wenn ein Wirt anrufen würde: «Ich kann nicht mehr helfen», sagt Lustenberger. Moralisch unterstützen, ja. «Aber sonst kann ich nichts mehr tun. So ist die Realität.» Auch wenn, wie Lustenberger betont, die Situation für die Branche im Aargau vergleichsweise gut sei. Zumindest verglichen mit anderen Kantonen.

Öffnen, aber nur für gewisse Personen. Etwa für Geimpfte, oder solche mit einem negativen Testresultat. Was hält Lustenberger von diesem Vorschlag? Wenig. «Dann müssten wir Polizei spielen, das ist auch nicht zielführend.» Und: «Wir wollen all unsere Gäste bedienen, egal ob geimpft oder ungeimpft.»

Das Summertime wollte am 27. März seine Terrasse öffnen

Einer, der sich über die Möglichkeit gefreut hätte, wenigstens die Terrassen öffnen zu können, ist Beat Thommen, Inhaber der Thommen Gastronomie. Das Unternehmen betreibt mehrere Restaurants, darunter das Summertime an der Schifflände in Aarau. «Ich bin enttäuscht über den Entscheid des Bundesrates», sagt er. Thommen rechnete damit, dass die beliebte Sommerterrasse bald in die Saison starten kann: «Es braucht drei Wochen bis wir die Terrasse aufgebaut haben, wir haben geplant, am 27. März zu öffnen.» Absperrungen, um die Gäste zu kanalisieren, hat der Betrieb schon fertig installiert. Vergebens.

Thommen ist sich bewusst, dass es sich für die meisten Betriebe nicht lohnt, nur den Aussenbereich zu öffnen. Das Summertime bildet auch unter seinen Restaurants eine Ausnahme: «Dort sind wir es gewohnt, nur den Aussenbereich zu bewirtschaften und uns dem Wetter anzupassen.» Auch wenn sein Plan nicht aufgegangen ist, will er den Kopf nicht in den Sand stecken. Er bietet demnächst Take Away im Summertime an.

«Langsam vergeht einem der Mut, etwas Innovatives auf die Beine zu stellen»

Was dem Unternehmer am meisten zu schaffen macht, ist die erneute Ungewissheit. Zu oft hat er sich den Umständen angepasst und musste dann doch schliessen. So hat er zum Beispiel ein Pop-Up-Restaurant aufgebaut, das gar nie aufmachen konnte. «Langsam vergeht einem der Mut, etwas Innovatives auf die Beine zu stellen. Wir haben oft Geld in die Hand genommen und bekamen am Ende aufs Dach.» Dass die Situation für den Bundesrat schwierig ist, kann er nachvollziehen. Was Thommen sich vor allem wünscht, ist Planungssicherheit:

«Diese Ungewissheit macht es uns unglaublich schwierig.»

Der Gedanke, dass er künftig nur Leute mit einer Impfung in seine Restaurants lassen darf, behagt Thommen nicht: «Ich kann verstehen, wenn sich jemand nicht impfen lassen will.» Doch er rechnet damit, dass ihm schliesslich nichts übrig bleiben wird: «Am Ende müssen wir das Spiel wohl mitspielen, wenn wir überhaupt noch Gäste wollen.»