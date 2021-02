Bundesratsbesuch Gallati holt Berset auf dem Perron ab: Bundesrat kommt mit dem Zug ++ keine Coronaskeptiker am Bahnhof Aarau Heute macht sich Bundesrat Alain Berset (SP) selber ein Bild von der Impfkampagne im Aargau. Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (SVP) nahm ihn am Bahnhof Aarau in Empfang, danach stehen ein kurzes Gespräch und der Besuch eines Altersheims auf dem Programm. Fabian Hägler 25.02.2021, 10.09 Uhr

Der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati empfing Alain Berset am Bahnhof Aarau. Fabian Hägler

8.11 Uhr am Bahnhof Aarau: Fünf Kantonspolizisten stehen in der Eingangshalle, als die AZ einen von ihnen anspricht, sagt er kurz: «Ja, wir warten auf Bundesrat Berset.» Dieser kommt heute Donnerstag in den Aargau, um sich selber ein Bild vom Fortschritt der Impfkampagne im Kanton zu machen.