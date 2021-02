Bundesratsbesuch Einen Tag nach dem Lockerungsentscheid: Bundesrat Alain Berset kommt am Donnerstag in den Aargau Der Schweizer Gesundheitsminister hat im Verlauf der Coronapandemie schon mehrere Kantone besucht, so war er Anfang Februar bei der Eröffnung des Thurgauer Impfschiffs auf dem Bodensee dabei. Nun kommt Alain Berset in den Aargau: Am Donnerstag informiert er sich über den Verlauf der Impfkampagne. Fabian Hägler 23.02.2021, 13.03 Uhr

Bundesrat Alain Berset kommt am Donnerstag in den Aargau Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Hoher Besuch für den Kanton Aargau: Am Donnerstag, einen Tag nach dem Entscheid des Bundesrats, wie die Coronamassnahmen gelockert werden sollen, kommt Alain Berset nach Aarau. Zuerst besucht er am Morgen eine mobile Equipe bei Impfungen in einem Altersheim, danach findet ein Treffen mit Regierungsrat Jean-Pierre Gallati statt. Schliesslich wird im Grossratssaal eine Medienkonferenz mit dem Schweizer Gesundheitsminister und dem Aargauer Gesundheitsdirektor abgehalten.

Berset steht im Aargau von rechts unter Beschuss

Der Schweizer Gesundheitsminister stand im Aargau zuletzt in der Kritik, So hatte Adrian Schoop, FDP-Grossrat und Gemeindeammann von Turgi, den Rücktritt von Alain Berset gefordert. Auch für Andreas Glarner, Nationalrat und Präsident der SVP Aargau, ist Berset ein rotes Tuch. «Was heute präsentiert wurde, ist eine absolute Frechheit», sagte Glarner letzte Woche zu den Lockerungsvorschlägen. Die Landesregierung könne nicht zugeben, dass sie massive Fehler begangen habe mit dem harten Lockdown und krebse nun viel zu langsam zurück.

Protestmarsch des Vereins «Stiller Protest» gegen die Corona-Massnahmen am 20. Februar in Wohlen. Andre Albrecht

Auch an der Demonstration der Coronaskeptiker in Wohlen am Samstag wurde Berset kritisiert. So trat ein Teilnehmer als Gesundheitsminister verkleidet auf, mit einem Plakat um den Hals, auf dem stand: «Ich habe euch versklavt, die Freiheit und das selbstständige Denken genommen, und jetzt ruiniere ich euch auch noch.»

Zuletzt bei der Bundesratsreise 2017 im Aargau

Der Schweizer Gesundheitsminister hat im Verlauf der Coronapandemie schon mehrere Kantone besucht, so war er Anfang Februar bei der Eröffnung des Thurgauer Impfschiffs auf dem Bodensee dabei.

Das Bundesratsreisli führte im Juli 2017 in den Aargau - hier unterhält sich Alain Berset in Lenzburg mit der Bevölkerung.

Alex Spichale / AGR

Zuletzt war Berset vor vier Jahren im Aargau, als die Bundesratsreise 2017 in den Heimatkanton der damaligen Bundespräsidentin Doris Leuthard führte. Damals machte auch Berset Selfies mit der Bevölkerung in Lenzburg, dies wird am Donnerstag schon aufgrund der Coronaregeln nicht passieren.