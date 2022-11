SP-Bundesrätin aus dem Aargau? Das sagen Bruderer, Feri und Suter

Bundesrat Kommt die nächste SP-Bundesrätin aus dem Aargau? Bruderer hält sich bedeckt, Feri überlegt, Suter sagt ab Die ehemalige Ständerätin Pascale Bruderer teilt in den nächsten Tagen mit, ob sie Interesse an der Nachfolge von Simonetta Sommaruga hat. Nationalrätin Yvonne Feri schliesst eine Kandidatur nicht aus, ihre Amtskollegin Gabriela Suter winkt ab. Eva Berger 3 Kommentare 03.11.2022, 19.23 Uhr

Die SP ist die zweitgrösste Partei im Aargau. Entsprechend hat sie Personal: Im Nationalrat ist sie mit Yvonne Feri, Gabriela Suter und Cédric Wermuth dreifach vertreten, ihr gehört ein Sitz im Regierungsrat und sie hatte bis vor drei Jahren mit Pascale Bruderer eine allseits beliebte Ständerätin. «Ich würde mich sehr freuen und es wäre für uns eine grosse Ehre, sollte jemand aus der SP Aargau in den Bundesrat gewählt werden», sagt Nora Langmoen, Co-Präsidentin der Aargauer Kantonalpartei, einen Tag nach der Rücktrittsankündigung von Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Dabei hat die Parteispitze auch drei konkrete Namen im Visier: Die Nationalrätinnen Yvonne Feri und Gabriela Suter sowie Pascale Bruderer werde man anfragen, sagt Nora Langmoen. «Alle drei hätten absolut die Fähigkeit für dieses Amt. Sie arbeiten überparteilich und verbindend, was es in diesem Gremium braucht.» Man werde aber in den nächsten Tagen sehen, wer sich denn auch tatsächlich bewerbe, aus dem Aargau und aus der ganzen Schweiz.

Pascale Bruderer: Fast 20 Jahre im Bundeshaus

Pascale Bruderer, Ständerätin 2011-2019 key

Bis spätestens am kommenden Dienstag wird Pascale Bruderer ihre Absichten zu den Bundesratswahlen bekanntgeben, wie sie auf Anfrage mitteilt. Die 45-Jährige aus Nussbaumen sass von 2011 bis 2019 für den Aargau im Ständerat. Zuvor war sie während zehn Jahren im Nationalrat.

Jetzt ist Pascale Bruderer als Unternehmerin mit diversen Verwaltungsratsmandaten tätig. Mit ihrem Rücktritt aus Bundesbern verabschiedete sie sich aus der Politik. Dass sie eine Kandidatur nur drei Jahre später prüft, kommt überraschend – allerdings heisst es inzwischen aus SP-Kreisen, dass Bruderer für sich eine Bundesratskandidatur nie ganz ausgeschlossen habe.

Yvonne Feri: Noch ist vieles offen

Nationalrätin Yvonne Feri. key

So ergeht es auch Yvonne Feri, sie mache sich entsprechende Gedanken, sagt die Wettingerin, und: «Ich mache gerne Exekutiv-Arbeit.» Ob sie ins Rennen für den Sitz in der Landesregierung steigen wird, müsse sie abwägen. «Das hängt von so vielem ab. Nicht zuletzt davon, was die jetzigen Interessentinnen machen werden und wie die Strategie der Bundeshausfraktion aussehen wird», sagt sie.

Regierungserfahrung hat Feri aus dem Gemeinderat Wettingen, wo sie als Vorsteherin des Ressorts Soziales und Familie von 2006 bis 2016 Einsitz hatte. 2016 und 2019 kandidierte sie für den Aargauer Regierungsrat und erzielte respektable Ergebnisse. Feri ist seit elf Jahren für die Aargauer SP im Nationalrat. Zu den nächsten Wahlen tritt sie nicht mehr an. Sie beende im Herbst 2023 ihre Politkarriere als Nationalrätin, sagte sie im Juni.

«Bundesrätin war nicht mein Lebensziel», stellt sie klar. Die Rücktrittsankündigung von Simonetta Sommaruga kam auch für Yvonne Feri überraschend. Einen knappen Tag danach könne sie keinen definitiven Entscheid fällen, erklärt sie.

Nicht zwingend ein Zweier-Frauen-Ticket

Aus Sicht Feris braucht die SP nicht zwingend ein Zweier-Frauen-Ticket für diese Wahl, wie es am Mittwoch von Parteipräsidium und Fraktionsvorstand angekündigt worden ist. «Im Sinne einer Übergangsphase wäre es vertretbar, würde ein SP-Mann als Nächstes in den Bundesrat gewählt», sagt sie. Dies im Hinblick darauf, dass Bundesrat Berset, seit 2011 im Amt, ebenfalls in den nächsten drei bis fünf Jahren sein Mandat abgeben könnte. «Wird jetzt ein Mann gewählt, müsste Bersets Nachfolgerin dereinst zwingend eine Frau sein», so die Wettingerin.

Nationalrätin Gabriela Suter. key

Auch Gabriela Suter, die 2019 die Wahl in den Nationalrat schaffte, findet nicht, dass das Zweier-Frauen-Ticket in Stein gemeisselt sei, auch wenn es naheliegend ist. Denn die SP habe sehr viele valable Frauen in ihren Reihen, «aber über das Ticket wird die Fraktion schliesslich entscheiden». Selber für den Bundesrat kandidieren will die Aarauerin allerdings nicht.

Im August wurde sie von der SP Aargau als Ständeratskandidatin nominiert, «das ist jetzt meine Aufgabe, ich will ins Stöckli», sagt sie. Zwar sei auch die Arbeit in einer Exekutive sicher reizvoll und sie schliesst eine Kandidatur für ein solches Amt nicht per se aus. Jetzt aber wolle sie dafür sorgen, dass die gesamte Aargauer Bevölkerung wieder im Ständerat vertreten ist.

Für den Bundesrat würde sich Gabriela Suter eine pragmatische SP-Vertretung wünschen – wie es beispielsweise Pascale Bruderer ist. «Man muss abwarten, wer sich zur Verfügung stellen wird, Bruderer wäre aber auf jeden Fall eine Top-Kandidatin», findet die ehemalige Kantonalparteipräsidentin.

Colette Basler sieht Pascale Bruderer als Wunschkandidatin

Eine Absage gibt es auch von Colette Basler, Co-Fraktionspräsidentin der SP im Grossen Rat. Auf die Frage, ob sie Interesse am Bundesrat habe, schüttelt sie lachend den Kopf. Die Fricktalerin hat Ambitionen für die Nationalratswahlen vom nächsten Jahr.

Als Bundesratskandidatin sieht sie sich nicht, Pascale Bruderer dafür schon: «Sie wäre meine absolute Wunschkandidatin», sagt die 48-Jährige. Sie habe in ihrer politischen Laufbahn bewiesen, dass sie das Format zur Bundesrätin hat, findet Basler. Und sie sei breit abgestützt: «Es braucht jemanden in diesem Amt, die überparteilich und pragmatisch wirken kann.»

Das könne durchaus jemand aus dem Aargau sein, findet Elisabeth Burgener, SP-Grossrätin und diesjährige Grossratspräsidentin. Der nationale Fokus dürfe bei dieser Bundesratswahl also auch auf diesen Kanton gerichtet sein. «Wir haben viele gute Frauen, auch im Aargau und ich hoffe und weiss auch, dass sich die eine oder andere über eine eventuelle Kandidatur Gedanken macht», teilt sie auf Anfrage mit.

Fussstapfen schwierig zu füllen

Auch für die Kantonalpartei sei der Rücktritt von Bundesrätin Sommaruga überraschend gekommen, sagt Co-Kantonalparteipräsidentin Langmoen, man habe ihn mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Aber er sei völlig nachvollziehbar. Sommarugas Fussstapfen zu füllen, werde nicht leicht, so Nora Langmoen. «Sie ist enorm engagiert, hat sehr viel geleistet und Wichtiges erreicht.»

3 Kommentare Markus Geiger vor etwa einer Stunde 3 Empfehlungen Von diesen 3 Frauen ist einzig Bruderer, die - meines Erachtens - fähig für BR wäre.Für mich ist schon interessant, wie Genossenführung mit einer Selbstverständlichkeit kategorisch die Auswahl rein auf Frauen beschränkt. Züri-Ständerat Daniel Jositsch wäre ein ganz fähiger BR, darf - stand der Dinge heute - nicht.Wäre es geschlechtermässig umgekehrt, der Aufschrei nach "Geschlechterdiskriminierung" wäre riesengross.Wie sagt man so schön: "Es wird mit unterschiedlichen Ellen gemessen". 3 Empfehlungen kellera vor 22 Minuten Pascale Bruderer ist die einzige SP-Aargauerin mit Bundesratsvormat. Aber sie war wohl zu lange weg vom (Schau-) Fenster und nicht mehr bei allen präsent in Bern. Alle Kommentare anzeigen