Bundesrat im Aargau «Es geht nur zusammen, oder es geht eben gar nicht»: Alain Berset und Jean-Pierre Gallati demonstrieren Einigkeit Bei seinem Besuch im Aargau lobte SP-Bundesrat Alain Berset die Zusammenarbeit mit SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. In einem Aarauer Altersheim liess sich der Gesundheitsminister auf Corona testen, vor den Medien versprach er, bis im Sommer könne sich die ganze Bevölkerung gegen Covid-19 impfen lassen. Fabian Hägler 25.02.2021, 19.04 Uhr

SP-Bundesrat Alain Berset (links) und SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati am Donnerstag vor dem Aargauer Grossratsgebäude in Aarau. Keystone

Donnerstagmorgen, 8.11 Uhr am Bahnhof Aarau: Fünf Kantonspolizisten stehen in der Eingangshalle. Als die AZ einen von ihnen anspricht, sagt dieser kurz: «Ja, wir warten hier auf Bundesrat Berset.» Dieser kam am Tag nach dem Entscheid über die Lockerungen der Coronamassnahmen in den Aargau, um sich selber ein Bild vom Fortschritt der Impfkampagne im Kanton zu machen.

Über das Einsatzdispositiv und die Grösse des Aufgebots für den Besuch des Bundesrats darf sich der Kantonspolizist nicht äussern. «Wir hoffen natürlich, dass alles friedlich bleibt und es keine Störungen gibt.» Alain Berset stand zuletzt im Aargau von rechtsbürgerlicher Seite heftig in der Kritik, zudem wurde er an der Coronaskeptiker-Demonstration in Wohlen am vergangenen Samstag aufs Korn genommen.

Berset kommt mit Verspätung: «Technische Störung am Zug»

Die Polizisten teilen sich auf, zwei von ihnen machen einen Rundgang durch den Bahnhof, die anderen drei warten beim Ausgang zum Bahnhofplatz. Auf der grossen Anzeigetafel steht, dass der nächste Zug aus Bern mit 15 Minuten Verspätung auf Gleis 3 einfährt. «Technische Störung am Zug», so lautet die Erklärung auf der SBB-App.

Auf dem Perron warten schon der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati und sein Sprecher Michel Hassler. Ein paar Minuten später fährt der Zug ein und Alain Berset steigt aus– zusammen mit Anne Lévy, der Direktorin des Bundesamts für Gesundheit, einer Delegation aus dem Innendepartement und einigen Sicherheitsleuten.

«Herzlich willkommen in Aarau, Herr Bundesrat», sagt Gallati, als er Berset auf dem Perron begrüsst. Dieser trägt seinen charakteristischen Hut und beginnt mit Gallati zu plaudern, als die beiden in Richtung Behmen-Gebäude schreiten, wo sich das Aargauer Gesundheitsdepartement befindet.

Die Kantonspolizisten stehen weiterhin beim Eingang zum Bahnhof, doch sie haben nichts zu tun: Es tauchen keine Coronaskeptiker oder Kritiker von Berset auf, die Ankunft des Bundesrats verläuft ungestört.

Altersheimbewohnerin will Berset die Hand reichen

Gallati und Berset steigen am Ende des Perrons die Treppe hoch, kurz danach verschwinden sie im Verwaltungsgebäude. Dort steht ein kurzes Gespräch auf dem Programm, danach besucht der Bundesrat das Altersheim Walthersburg.

Dort werden die Bewohnerinnen und Bewohner zum zweiten Mal gegen Covid-19 geimpft, der Gesundheitsminister ist bei der Aktion dabei. Journalisten sind nicht zugelassen, einzig ein Fotograf von der Agentur Keystone darf Bilder machen. Sie zeigen, dass sich Berset vor dem Betreten des Altersheims einem Schnelltest unterziehen muss:

Keystone

Danach will eine Bewohnerin dem Bundesrat zur Begrüssung offenbar die Hand schütteln, Berset legt aber die Handflächen aufeinander und begrüsst sie coronakonform:

Eine Bewohnerin des Seniorenzentrums Walthersburg will Bundesrat Alain Berset die Hand reichen - sie ist schliesslich schon geimpft. Keystone

Nach dem Besuch im Altersheim Walthersburg machen sich Berset und Gallati auf den Weg zum Grossratsgebäude, wo um 10.45 Uhr eine Medienkonferenz angesagt ist. Es ist der erste solche Termin seit Wochen, der im Aargau physisch stattfindet.

Gespräch dauert länger – Berset und Gallati verstehen sich

Zuvor sitzen der SP-Bundesrat, der SVP-Regierungsrat und ihre Delegationen einen Stock höher im Otto-Kälin-Saal zusammen. Die Gespräche zwischen den beiden höchsten Gesundheitspolitikern aus Bern und Aarau dauern länger als geplant. «Es geht noch etwa zehn Minuten, wir fangen wohl um 10.55 Uhr an mit der Pressekonferenz», sagt Peter Buri, der Sprecher des Regierungsrats.

Schliesslich kommen Berset und Gallati die Treppe herunter und betreten den Grossratssaal. Der Bundesrat sitzt am Platz, wo zuvor noch ein Techniker «eins, zwei, Test» ins Mikrofon sagte. Zuerst hat aber nicht der Schweizer Gesundheitsminister, sondern der Aargauer Gesundheitsdirektor das Wort.

Jean-Pierre Gallati begrüsst Bundesrat Berset und BAG-Chefin Lévy nochmals offiziell im Aargau. «Es ist mir und dem ganzen Regierungsrat eine grosse Ehre, Sie heute hier empfangen zu dürfen.» Er schätze den persönlichen Austausch mit Berset sehr, sagt Gallati.

Bundesrat Berset und Regierungsrat Jean-Pierre Gallati sind sich bei der Medienkonferenz im Grossratsaal weitgehend einig. Keystone

Der Bundesrat sagt, er habe sich sehr über die Einladung in den Aargau gefreut, es sei wichtig, sich nicht nur in Bern und per Videokonferenz zu unterhalten, sondern auch vor Ort in den Kantonen.

Aargau wäre heute Risikogebiet – Impfkampagne ist auf Kurs

Gallati gibt zu bedenken, dass der Aargau trotz zuletzt gesunkener Ansteckungszahlen ein Coronarisikogebiet wäre, wenn der Bund die gleichen Kriterien anwenden würde wie für andere Staaten im Herbst. «Es ist nicht so, dass die Zahlen bei null sind und wir alle sorglos in die Ferien fahren können», mahnt der Gesundheitsdirektor.

Umso wichtiger sei, dass die Impfkampagne funktioniere und Massentests rasch beginnen könnten, sagt Gallati. In 109 Altersheimen sei die Erstimpfung seit Mitte Februar beendet, die zweite Dosis sollten alle Bewohner bis am 11. März erhalten. Derzeit sind neun Impfzentren in Betrieb, das zehnte an der Hirslanden Klinik Aarau werde bald eröffnet.

«Wir hätten eine Kapazität von 35'000 Impfungen pro Woche, können aber nur 9000 Dosen verimpfen, weil nicht mehr Impfstoff da ist.» Zudem sollen ab nächster Woche Massentests an einer Kantonsschule und vier Oberstufen im Aargau beginnen.

Gallati lobt den Entscheid des Bundesrats vom Mittwoch, die Coronamassnahmen erst nur leicht zu lockern. Man begrüsse es, dass sich der Bundesrat mit Blick auf die Risiken in vier oder sechs Wochen überlegt habe, was der richtige Entscheid sei – und nicht, was der bequemste sei. «Wir wollen nicht alles verspielen, was wir bisher erreicht haben, und auch keinen Jo-Jo-Effekt mit Öffnungen und Schliessungen.»

Severin Bigler

Berset: «Es geht nur gemeinsam – oder es geht gar nicht»

Bundesrat Alain Berset sagt: «Es geht nur gemeinsam – oder es geht gar nicht.» Der Aargau ist der 20. Kanton, den der Bundesrat während der Coronakrise besucht. «Die Herausforderungen für die Kantone sind gross, logistisch gab es mit Testen, Tracing und Impfen viele neue Aufgaben.»

Berset dankt dem Aargau für die enge, unkomplizierte Zusammenarbeit. Er sagt fast wörtlich dasselbe wie Gallati zur aktuellen Lage. «Wir wollen trotz fragiler Lage in Richtung Lockerungen gehen, wir gehen ein Risiko ein, aber wir wollen nicht alles verspielen.»

Seine grosse Hoffnung sind die Impfungen. Bis Ende Sommer sollen alle, die das wollen, gegen Corona geimpft sein. «Es läuft nicht alles perfekt, aber wir sind weiter, als wir vor ein paar Monaten gedacht hätten», sagt Berset.

«Im letzten Frühling hätte ich mir niemals vorstellen können, dass wir heute zwei Impfstoffe haben», sagt Gallati. Nach einer kurzen Fragerunde der Journalisten ist der Besuch von Alain Berset im Aargau beendet. Mit dem Zug, wie er gekommen ist, kehrt der Bundesrat zurück nach Bern.

Das sagt Berset auf die Fragen der AZ an der Medienkonferenz

Bundesrat Alain Berset nahm an der Medienkonferenz auf Nachfrage auch Stellung zu den erst lockeren, seit Weihnachten aber scharfen Aargauer Coronamassnahmen, dem Ablauf der Impfkampagne und dem Streitpunkt, wer die Ausfälle der Kantonsspitäler zahlt.

Noch im Herbst 2020 war der Aargau sehr zurückhaltend mit Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, so galt zum Beispiel in Läden lange keine Maskenpflicht. Kurz vor Weihnachten schwenkte der Kanton um und schloss alle Läden – damit ging der Aargau über die Einschränkungen des Bundes hinaus. Herr Bundesrat Berset, haben Sie damals Regierungsrat Gallati angerufen und ihn aufgefordert, jetzt die Massnahmen zu verschärfen?

Alain Berset zu den Diskussionen über die Coronamassnahmen im Aargau: «Es gab keinen Anruf, bei dem wir uns beschimpft hätten, weil wir nicht gleicher Meinung waren.» Severin Bigler / ©

Alain Berset: Der Aargau hat demokratische Entscheide getroffen, die ich nachvollziehen kann. Als der Aargau entschieden hat, die Läden zu schliessen, war dies der Moment, in dem die Regierung zum Schluss kam, dass dies nun notwendig ist. Es gab damals keinen Anruf, bei dem wir uns beschimpft hätten, weil wir nicht gleicher Meinung waren. Natürlich gibt es immer wieder Differenzen, aber wir haben auch nicht genau dieselbe Aufgabe: Der Bundesrat hat die Sicht auf die ganze Schweiz, wir versuchen einen gangbaren Weg für alle zu finden – aber die Kantone können in der besonderen Lage weitergehende Massnahmen beschliessen, wenn sie dies als angemessen und notwendig erachten. Ich möchte nochmals betonen, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Aargau und dem Bund sehr gut funktioniert. In einem föderalistischen System wie bei uns in der Schweiz haben die Kantone und der Bund eine Verantwortung zu tragen. Wir haben eine sehr gute Debattenkultur, auch im Rahmen der Gesundheitsdirektorenkonferenz, wo Herr Gallati dabei ist. Man darf und soll den Bundesrat kritisieren und die Entscheide hinterfragen, aber diese Kritik muss immer konstruktiv sein, damit sie letztlich zu einer guten Lösung führt.

Bisher sind dem Aargau 74625 Impfdosen geliefert worden, davon wurden 54741 verimpft. Regierungsrat Gallati sagt, im Mai werde eine grössere Tranche geliefert, dann sollen im Aargau auch Hausärzte impfen können. Diese beklagen sich aber, dass die Abgeltung für eine Impfung zu niedrig sei – können sie mit zusätzlichen Beiträgen des Bundes rechnen?

Die Frage der Abgeltung der Hausärzte wurde zwischen den Gesundheitsdirektoren der Kantone und den Krankenversicherungen diskutiert. Wenn es eine Einigung gibt, muss der Bundesrat diese genehmigen – wichtig ist, dass die Impfung durch die Hausärzte funktioniert. Die Höhe der Abgeltung und der Verlauf der Impfkampagne war auch heute ein Thema zwischen Regierungsrat Gallati und mir. Wenn wir sehen, was uns die Pandemie kostet – finanziell, aber auch psychisch und persönlich – dann kann das Ziel nur sein: möglichst schnell impfen. Wann genau wie viel Impfstoff geliefert wird, geben wir nicht bekannt. Es ist richtig, dass es im Februar einige Lieferengpässe und Verzögerungen gab, dies wird aber im März kompensiert. Was ich aber sagen kann und betonen möchte: Wir haben keine Hinweise darauf, dass die Menge an Impfstoff, die uns für das erste Quartal zugesagt wurde, nicht geliefert wird.

Heftig diskutiert wird die Entschädigung für Spitäler, die in der ersten Welle im Frühling 2020 viele Operationen verschieben mussten. Bisher weigern sich der Bund und die Krankenkassen, sich an den Ausfallkosten zu beteiligen. Im Aargau sind es rund 100 Millionen Franken, die den Spitälern fehlen. Gesundheitsdirektor Gallati und die Aargauer Regierung fordern, dass der Bund einen Teil übernimmt – könnte dieser Wunsch erfüllt werden?

Das Thema ist seit Mai 2020 auf der Agenda, es gab schon Ende Juni letzten Jahres eine erste Sitzung mit verschiedenen Beteiligten. Ziel dabei war es, die Erwartungen aller Seiten aufzunehmen und zu schauen, wie die Kosten zwischen Bund und Kantonen aufgeteilt werden könnten. Der Bundesrat ist bereit, die zusätzlichen Kosten zu übernehmen, welche den Spitälern durch die Behandlung von Covid-19-Patienten entstanden sind. Wir lehnen es allerdings ab, die Mindereinnahmen von Spitälern zu decken. Die nicht dringlichen Operationen mussten damals während fünf Wochen verschoben werden, damit Covid-19-Patienten behandelt werden konnten, ohne die Spitäler zu überlasten. Wenn dadurch grosse Mindereinnahmen entstanden sind, würde das ja heissen, dass die Operationen nicht verschoben und nachgeholt, sondern gar nicht durchgeführt wurden. Dann müsste man sich ernsthaft die Frage stellen, ob diese Operationen wirklich alle nötig waren.