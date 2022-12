So beurteilen Aargauer Nationalräte die Bundesratswahl

Bundesrat Aargauer Nationalrätinnen wünschen sich die Stadt zurück in den Bundesrat – für Andreas Glarner verlief die Wahl «tipptopp» Alle sieben Bundesratsmitglieder wohnen in Dörfern. Bei den nächsten Wahlen müsse man das Gleichgewicht wieder herstellen, sagen Gabriela Suter (SP), Marianne Binder (Mitte) und Maja Riniker (FDP). Der Aargauer SVP-Präsident sieht das anders. Eva Berger Jetzt kommentieren 08.12.2022, 19.11 Uhr

Die am Mittwoch neu gewählten Bundesratsmitglieder Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti nach der Vereidigung. Sie wohnt im Jurassischen Les Breleux, Albert Rösti wohnt in Uetendorf bei Thun. key

Am Mittwoch hat die Bundesversammlung eine Jurassierin und einen Berner Oberländer in den Bundesrat gewählt. Die Stadtbernerin Simonetta Sommaruga war die letzte Magistratin aus der urbanen Schweiz, die sieben aktuellen Mitglieder der Landesregierung wohnen allesamt in Dörfern.

Unmittelbar nachdem Elisabeth Baume Schneider statt der Baslerin Eva Herzog gewählt worden war, kam deswegen Kritik auf. Auch Aargauer Vertreterinnen im Bundeshaus würden sich mehr Stadt in der Regierung wünschen, das zeigt eine kleine Umfrage.

Gabriela Suter: Die Lebensrealität von Städtern ist eine andere

Gabriela Suter, SP-Nationalrätin aus Aarau. key

So etwa Gabriela Suter, SP-Nationalrätin aus Aarau: «Es besteht ein Ungleichgewicht, wenn die städtische Bevölkerung nicht im Bundesrat vertreten ist.» Ein Zustand, der nicht von Dauer sein dürfe:

«Wir sind gefordert, bei den nächsten Bundesratswahlen diese Balance wieder herzustellen.»

In der Landesregierung sollten möglichst alle Regionen und die gesamte Vielfalt der Bevölkerung vertreten sein, wie es auch im Parlament der Fall sei. Für die Identifikation mit den Politikerinnen und Politikern sei das wesentlich.

Städterinnen und Städter hätten zudem eine andere Lebensrealität als Leute vom Land. Bei Strassenlärm, hohen Mieten und überlasteter Infrastruktur zeige sich das. Ein Bundesrat arbeite in der Stadt – dort zu leben, sei aber etwas anderes. Gabriela Suter sagt, mit kleinem Seitenhieb gegen Albert Rösti: «Man ist auf eine andere Art von diesen Problemen betroffen, wenn man abends ins beschauliche Uetendorf zurückkehren und die Stadt hinter sich lassen kann.»

Marianne Binder: SVP und SP haben diese Kandidierenden vorgeschlagen

Marianne Binder, Nationalrätin Die Mitte. Severin Bigler

Auch Marianne Binder, Badener Nationalrätin für die Mitte, stammt aus der Stadt. «Es ist ein Faktum: Zwei Städtern sind zwei Mitglieder der ländlichen Region gefolgt», sagt sie. Die urbanen Gebiete seien klar untervertreten, auch eine räumliche Einseitigkeit gebe es. «Ich vertraue aber darauf, dass Bundesratsmitgliedern die Wichtigkeit der Agglomerationen für den Zusammenhalt in der Schweiz bewusst ist», so Binder. Sie müssten sich für alle Landesteile gleichermassen einsetzen, egal woher sie stammen.

Schliesslich hätten die SVP und die SP je eine Kandidatur vom Land und eine aus der Stadt vorgeschlagen. «Das Parlament hat dann eine Wahl getroffen und diese muss man jetzt akzeptieren», so Binder.

Die Klagen über mangelnde Städter im Bundesrat kämen etwas spät.

«Die beiden Fraktionen hätten das mit ihren Vorschlägen steuern können, das wollten sie aber offensichtlich nicht.»

Jetzt bleibe, darauf zu vertrauen, dass auch die beiden Neuen im Bundesrat ihren Auftrag erfüllen werden – davon gehe sie aus, so Binder. Bei den nächsten Rücktritten müsse man aber wieder ein besseres Gleichgewicht herstellen.

Maja Riniker: Sie wollte die Städterin Herzog im Bundesrat

Nationalrätin Maja Riniker (FDP). Sie wohnt in Suhr, in der Agglomeration von Aarau. Sandra Ardizzone

FDP-Nationalrätin Maja Riniker wohnt in Suhr, in der Aarauer Agglomeration. Sie habe Eva Herzog und nicht die Jurassierin Elisabeth Baume Schneider gewählt, sagt sie ganz offen – weil sie sich eine städtische Vertretung im Bundesrat wünscht. Sie sagt:

«Ich traue aber jedem Mitglied des Bundesrats zu, dass es die Interessen des Landes über alles stellt.»

Ansonsten müsse das Parlament korrigierend eingreifen.

Dass vier Vertreterinnen und Vertreter der lateinischen Schweiz in der Regierung sind, sei unproblematisch. Die Agglomerationen müssten aber eine Stimme im Rat haben, ist die Suhrerin überzeugt. Ihre Bundesrätin, Karin Keller-Sutter, kommt aus dem St.Gallischen Wil, das mit über 24'000 Einwohner der grösste Wohnort aller Bundesrätinnen und Bundesräte ist. Vielleicht werde sie nun diese Rolle übernehmen.

Andreas Glarner: Ob Stadt oder Land spielt keine Rolle

Andreas Glarner, Nationalrat SVP, wohnt in Oberwil-Lieli. Das sei weniger ländlich, als man vielleicht meine, sagt er. Severin Bigler

Gar kein Problem mit der Stadt-Land-Verteilung im Bundesrat hat SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Die SVP Schweiz verabschiedete im September 2021 ein Positionspapier mit dem Titel «Die Schmarotzer-Politik der links-grünen Städte». Auch Andreas Glarner, Präsident der Aargauer Kantonalspartei, sprach über die «Arroganz der Luxus-Linken in den Städten».

Bezogen auf den Bundesrat sieht Glarner kein Problem.

«Ob jemand aus der Stadt oder vom Land kommt, spielt überhaupt keine Rolle.»

Der Politik von Simonetta Sommaruga habe man ihre städtische Herkunft schliesslich nicht angemerkt.

Glarner wohnt in Oberwil-Lieli, als typischen Vertreter vom Land sieht er sich damit nicht, dafür liege die Gemeinde zu nahe an Zürich. Wen er am Mittwoch gewählt hat, sagt er nicht, mit dem Ergebnis sei er zufrieden: «Das ist tipptopp. Für mich stimmt es so.»

