Aargauer Pfadis im Bundeslager in Goms

Bundeslager der Pfadi Die Aargauer Pfadikinder geniessen die letzten Tage: «Nach dem Lager ist alles langweilig» Dominic Kobelt Nach fast zwei Wochen zelten, spielen, tanzen und singen ist am Samstag Schluss, das Bundeslager der Pfadi ist zu Ende. Wir haben die Aargauerinnen und Aargauer im Wallis besucht und sie nach ihren Erlebnissen gefragt. 04.08.2022, 19.00 Uhr

Zelte, so weit das Auge reicht, Menschenmassen, die Sonne brennt, vor der Bühne wird laut gejubelt und Beifall geklatscht, als das Lied zu Ende ist. Festivalatmosphäre. Und irgendwie doch nicht. Denn es gibt keine Bierleichen, fast kein Abfall am Boden, die meisten Besucherinnen und Besucher sind deutlich jünger. Wir sind in Ulrichen, in Obergams, wo seit anderthalb Wochen das Bundeslager der Pfadi in Gange ist.

Aargauer Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben uns erzählt, was sie im Bundeslager erlebt haben. Und was sie vermissen werden. Nicole Caola

Die Aargauer Teilnehmerinnen und Teilnehmer – es sind über 1000, hinzu kommen 500 Leitende – sind gar nicht so leicht zu finden. Die Zelte stehen verteilt auf dem Gelände. Zu Fuss dauert es eine gute halbe Stunde, um von einem Ende zum anderen zu gelangen. Und so ist es nicht erstaunlich, dass viele mit dem Fahrrad über das Gelände steuern.

Wegen der langen Strecken sind auch viele mit dem Fahrrad unterwegs. Dominic Kobelt

Überhaupt sind die Dimensionen diese Pfadilagers schwer zu fassen – 800 Pfadigruppen mit 30'000 Kindern und Jugendlichen sind hier im Wallis versammelt.

Die USA ist auch ein bisschen Aargau

Wir treffen auf die Pfadi Baregg Baden und die erste Überraschung: Einige Kinder unterhalten sich auf englisch. «Es sind auch amerikanische Pfadis, also Boyscouts hier. Wir konnten uns bewerben, sie bei uns aufzunehmen, und jetzt sind sie quasi in unser Camp integriert» , erklärt Leiterin Valetta (wir verwenden in diesem Text die Pfadi-Namen).

Bei der Pfadi Baregg Baden gibt es auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den USA. Dominic Kobelt

Auch französische und italienische Wortfetzen hören wir immer wieder, als wir uns übers Gelände bewegen. Gibt es keine Verständigungsprobleme? «Naja, wir unterhalten uns halt mit Händen und Füssen, wenn wir nicht mehr weiter kommen», sagt Valetta und lacht. So habe sie etwa auf französisch erklären müssen, wo die Duschen sind. «Das war eine Herausforderung, aber es geht immer irgendwie», erzählt Valetta.

Den Kindern und Jugendlichen sieht man an, dass sie seit zehn Tagen campen, und trotzdem haben sie noch erstaunlich viel Energie. Oder anders gesagt: Augenringe sind vorhanden, Tränen fliessen nicht. Fast alle Befragten würden gerne noch etwas länger in dieser etwas surrealen Welt aus Holz und Zeltblachen verweilen. Stellvertretend sagt Figutella von der Pfadi Spreitenbach:

«Es gab ups und downs, aber es war lustig. Manchmal war es fast zu viel für mich.»

Streitereien habe es schon gegeben, erzählt ihre Kollegin Laguna. Das sei doch aber normal in grösseren Gruppen, und jetzt, wo man sich besser kenne, laufe es super. Also noch nicht genug vom Lagerleben? Laguna muss nicht lange überlegen:

«Nein, nach diesem Lager ist alles langweilig.»

Und Kara erinnert daran, dass ja die Schule schon bald wieder beginne – da wären ein paar zusätzliche Tage im Wallis willkommen.

Langweilig ist es niemandem geworden, was kaum erstaunlich ist. Auf dem Gelände gibt es eine grosse Bühne, auf der zur Eröffnung Hecht aufgetreten ist – für viele der Kinder und Jugendlichen das absolute Highlight des Lagers. Daneben hat es aber auch ein Kino, ein Platz zum skaten, es wurden Discos und Ausflüge organisiert, in den Zelten wird gejasst und davor Basketball gespielt. Merlin erzählt begeistert vom Riverrafting, und Pfiff hat bei unserem Besuch «chillen, essen und schlafen» der Wanderung vorgezogen.

Ob mit Sport oder Kartenspielen – die Kinder und Jugendlichen wissen sich zu beschäftigen. Dominic Kobelt

Doch es gibt schon auch Dinge, auf die man sich wieder freut, wenn dann das Lagerleben vorbei ist. Auf Platz 1 der meistgenannten Dinge steht «ein sauberes WC und genug Toilettenpapier», Platz 2 belegt «eine eigene Dusche, bei der man nicht fürchten muss, dass das Wasser plötzlich kalt wird», und auf Platz 3 ein eigenes, warmes Bett. Eine ganz besondere Vorfreude verspürt Zamboni:

«Ich freue mich aufs Töffli fahren – ich habe vor dem Lager meine Prüfung bestanden, aber den Ausweis noch nicht erhalten, und hatte deshalb noch keine Gelegenheit, mich aufs Mofa zu setzen.»

Fragt man die Kinder und Jugendlichen nach negativen Erlebnissen, erzählen viele von jenem Tag, als es in Strömen geregnet hat, und einige Zelt überschwemmt wurden. Doch keines lässt unerwähnt, was Cascada mit den folgenden Worten schildert: «Es war irgendwie auch lustig und hat die Pfadi zusammengeschweisst. Alle haben geholfen, das Wasser rauszuschöpfen.»

Auch bei der Pfadi Riko Spreitenbach und Big Horn Lengnau lautet der O-Ton: Wir haben noch nicht genug. Dominic Kobelt

Und so vermag auch ein überschwemmtes Zelt die Gesamtbilanz nicht zu trüben. Dynamit von der Pfadi Big Horn Lengnau findet etwa, dass das Bundeslager alle zehn, statt wie bisher alle 14 Jahre stattfinden sollte. Und Twick (Baregg Baden) berichtet wie viele andere, dass er jede Menge Leute kennegelernt habe:

«Wenn einem langweilig ist, sitzt man an die Strasse, und es dauert meistens nur ein paar Sekunden, bis man mit jemandem ins Gespräch kommt.»

Aber war es nur für die Kinder lustig, oder hatten auch die Leiterinnen und Leiter ihren Spass? Wir fragen die Aargauer Kantonsleiterin Stefanie Schnyder, Pfadiname Fiocca. «Die grosse Herausforderung lag in der Vorbereitung. Es kamen im Vorfeld viele Fragen auf uns zu, die wir auch abklären mussten.» Sie sei aber immer der Überzeugung gewesen, dass dann schon alles klappe, wenn es dann los gehe – weil man sich in der Pfadi immer gegenseitig helfe. «Und so war es auch», sagt Fiocca. Sie habe die Zeit im Wallis sehr genossen.

Schlichtweg gewaltig, was die Pfadi in Goms aufgebaut hat. Dominic Kobelt

Wir möchten von Fiocca wissen, was die Pfadi für sie bedeute. Nach kurzem überlegen sagt sie: «Freundschaften fürs Leben, Zusammenhalt, und ganz viel Hilfsbereitschaft.»

Die gleiche Frage richten wir auch an Dominique Schneider, Pfadiname Pinky. Der im Fricktal wohnhafte Co-Lagerleiter organisierte das BuLa mit. «Pfadi bedeutet für mich, dass man ganz viel möglich machen kann, wenn man nur daran glaubt, zusammen etwas anpackt und sich gegenseitig hilft.» Niemand habe sich zu Beginn vorstellen können, was man hier im Goms realisiert habe, erklärt Pinky. «Wir haben es hinbekommen, trotz Schweiss, Tränen, und allem, was dazu gehört. Dass wir zusammen diesen Weg gegangen sind und heute hier stehen, das ist für mich die perfekte Verkörperung von dem, was die Pfadi ist.»

Blick über das Gelände. Hier ist die Pfadi Zofingen zuhause Blick über das Gelände. Blick über das Gelände. Blick über das Gelände. Blick über das Gelände. Blick über das Gelände. Rund 30'000 Teilnehmende tummeln sich auf dem Gelände. Rund 30'000 Teilnehmende tummeln sich auf dem Gelände. Rund 30'000 Teilnehmende tummeln sich auf dem Gelände. Überall gibt es Eigenheiten und Kuriositäten zu entdecken. Überall gibt es Eigenheiten und Kuriositäten zu entdecken. Das Gelände ist riesig, das zeigen auch die Wegweiser. Auf ein eigenes Badezimmer freuen sich viele nach den zwei Wochen camping. Hier ist die Pfadi Hallwyl zuhause. Viele sind mit Velos unterwegs. Viele sind mit Velos unterwegs. Überall gibt es Eigenheiten und Kuriositäten zu entdecken. Strom dank Solarpannels. Überall gibt es Eigenheiten und Kuriositäten zu entdecken. In diesem Restaurant gibts Pizza. Überall gibt es Eigenheiten und Kuriositäten zu entdecken. Hier sind die Kinder und Jugendlichen der Pfadis Riko Spreitenbach und Big Horn Lengnau untergebracht. Und hier die Pfadi Baregg Baden. So sieht das Lager von Aussen aus. Die Wäsche trocknet in der Sonne. Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es viele. Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es viele. Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es viele. Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es viele. Am Nachmittag spielt eine Band. Am 1. August spielte hier Hecht. Auf ein eigenes Badezimmer freuen sich viele nach den zwei Wochen camping.

Pinky ist schon seit dreienhalb Wochen auf Platz, weil er auch beim Aufbau helfen musste. Er habe sich riesig darauf gefreut, als dann endlich aus den vielen langdiskutierten Konzepten und Ideen etwas Greifbares entstanden sei. Und nun folgt schon bald der Abbau – mindestens eine Woche wird dieser dauern. «Danach gibt es einen grossen Materialverkauf für die Anwohner», sagt Pinky. Je nach dem werde man noch ein paar Tage länger benötigen, bis die Arbeiten komplett beendet sind.

Seine Erinnerungen an das Lager: «Wenig Schlaf, gerade während des Aufbaus. Und als es dann los ging jede Menge Emotionen und viel Freude.» Der Lagerplatz sei nach und nach bevölkert worden von singenden, tanzenden und lachenden Menschen. «Das war überwältigend.»

Liebesgrüsse aus Goms: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Aargau haben uns ihre Pfadinamen aufgeschrieben

Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt Dominic Kobelt

