Bundesgericht Was verrät das Handy des Fussball-Schlägers über seine Mittäter? Bei der Untersuchung einer Schlägerei zwischen Fussballfans ist der Polizei eine Panne unterlaufen: Sie versiegelte ein beschlagnahmtes Handy nicht ordnungsgemäss. Trotzdem darf es nun gesichtet werden, urteilt das Bundesgericht. 22.12.2021

Zwischen zwei Gruppierungen von Fussballfans kam es zu einer Auseinandersetzung – die Polizei beschlagnahmte das Handy eines Verdächtigen. (Symbolbild) Philipp Schmidli/Archiv

Am 2. Mai hat die Kantonspolizei Zürich ein Mobiltelefon sichergestellt. Dieses hatte sie einem Beschuldigten aus dem Kanton Aargau abgenommen, dem die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach mehrfache einfache Körperverletzung, Angriff und Nötigung vorwirft. Dies im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zweier Gruppierungen von Fussballfans, wie das Bundesgericht in seinem Urteil dokumentiert hat. An diesem Tag hatten sich mehrere hundert Fans vor dem Zürcher Letzigrundstadion eingefunden, in dem das Spiel FC Zürich gegen Lugano stattfand.

Der Beschuldigte hatte den Code seines Natels nicht herausgeben wollen, und verlangte eine sogenannte «Siegelung». Als Grund gab er lediglich an, «es sei privat». Um auf das Mobiltelefon zugreifen zu können und mit den Daten mögliche Mittäter aufzuspüren, stellte die Staatsanwaltschaft beim Zwangsmassnahmengericht des Kantons Aargau ein Entsiegelungsgesuch – dieses wurde jedoch abgelehnt. Grund dafür ist ein Fehler, der den Ermittlungsbehörden unterlaufen ist.

Es fehlte eine Plombierung

Ein Mitarbeiter der Kantonspolizei Zürich legte das Mobiltelefon in einen wiederverschliessbaren Plastikbeutel mit Druckverschluss. Obwohl ein amtliches Siegel, die entsprechende Beschriftung und ein Barcode angebracht wurden, hat das Zwangsmassnahmengericht befunden, die Siegelung sei nicht rechtskonform. Ihr Sinn und Zweck ist es nämlich, dass die Strafverfolgungsbehörden keine Kenntnis des fraglichen Beweismittels erhalten können, solange das zuständige Gericht nicht über die Zulässigkeit entschieden hat. Dass vor der Entsiegelung niemand Zugriff auf die Daten hatte, sei aber nicht gewährleistet gewesen. Damit beurteilte es die Siegelung an sich als unzulässig, trat auf das Entsiegelungsgesuch nicht ein und sprach ein Beweisverwertungsverbot aus.

Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingereicht und nun vom Bundesgericht Recht bekommen. «Zwar trifft es grundsätzlich zu, dass die Siegelung eines Gegenstands mittels eines wiederverschliessbaren Plastikbeutels ohne zusätzliche Siegelungsmassnahmen, wie z. B. das Anbringen einer Plombierung, nicht abschliessend gewährleistet, dass nicht unbemerkt von seinem Inhalt Kenntnis genommen wird», heisst es in der Begründung. Allerdings müsse beachtet werden, dass der Beschuldigte den Strafverfolgungsbehörden seinen Sicherheitscode nicht preisgab. Ohne diesen hätte man nur mit grossem technischen Aufwand auf die Daten zugreifen können, weshalb die Bedeutung eines physischen Siegels nicht allzu hoch zu bewerten sei. Da das Mobiltelefon durch die Polizei umgehend an die Staatsanwaltschaft und dann an das Zwangsmassnahmengericht weitergeleitet wurde, sei ein Datenzugriff unwahrscheinlich und es lägen dazu keine Indizien vor, schreibt das Bundesgericht.

«Es ist privat» reicht nicht

Weiter sind die Richter der Meinung, der Beschuldigte habe keine schutzwürdigen privaten Geheimnisrechte darlegen können. Oder etwas laienhafter ausgedrückt: «Es ist privat» reicht nicht als Begründung, damit einer Strafverfolgungsbehörde der Zugriff auf ein Mobiltelefon verweigert werden kann – zumindest müsste man dazu kurz umschreiben und glaubhaft machen können, welche Geheimnisinteressen tangiert sind.

Das Bundesgericht urteilt: «Das sichergestellte Mobiltelefon kann zur Durchsuchung freigegeben werden. Nach erfolgter Sichtung werden jene Aufzeichnungen, welche sich für das Verfahren als nicht relevant erweisen, aus den Verfahrensakten auszuscheiden sein.»

