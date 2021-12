Kanton Aargau zeigt Arzt wegen Maskendispens an

Bundesgericht Aargauer Arzt stellte Gastro-Mitarbeitenden Maskendispens aus – jetzt läuft ein Strafverfahren Das Gesundheitsdepartement hat einen Allgemeinmediziner aus dem Kanton Aargau angezeigt, weil er falsche ärztliche Zeugnisse ausgestellt haben soll. Ein Urteil liegt noch nicht vor. Der Mann hat sich aber bereits vorsorglich bis vor Bundesgericht dagegen gewehrt, dass ihm die Berufsausübungsbewilligung entzogen wird. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Mitarbeitende in Restaurants müssen eine Maske tragen. Ein Aargauer Arzt hat gleich ein ganzes Team mit ärztlichen Zeugnissen davon befreit. Symbolbild/Dominik Wunderli

In einem Gasthof in Liechtenstein haben sich alle Mitarbeitenden von der Maskenpflicht befreien lassen. Ihre ärztlichen Zeugnisse sind alle von demselben Arzt ausgestellt worden: einem Allgemeinmediziner aus dem Kanton Aargau.

Der Arzt dürfte den Coronamassnahmen kritisch gegenüberstehen. Seine Praxis erscheint auf der Website animap.ch. Dort können sich Firmen eintragen, welche die «aktuellen Entwicklungen mit Sorge beobachten» und sich «aktiv gegen eine Zweiklassengesellschaft zur Wehr setzen».

Auch unter dem Eintrag des Arztes heisst es: «Mit dem Eintrag auf Animap signalisiert dieses Unternehmen, dass es mit den Coronamassnahmen der Regierung und insbesondere mit dem Einsatz des Covid-Zertifikats nicht einverstanden ist. Dieses widerspricht den geltenden Menschenrechten und ist deshalb sofort aufzuheben.»

Die Staatsanwaltschaft führt ein Verfahren

Das Gesundheitsdepartement hat den Arzt Mitte September wegen Ausstellung von falschen ärztlichen Zeugnissen angezeigt. Das Strafverfahren sei bei der Staatsanwaltschaft Bremgarten-Muri hängig, wie Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft, mitteilt.

Stellt ein Arzt vorsätzlich ein unwahres Zeugnis aus, kann er mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden. Handelt er fahrlässig, droht ihm eine Busse. Zudem kann die Aufsichtsbehörde bei einer Verletzung der Berufspflicht Disziplinarmassnahmen anordnen. Diese reichen von einer Verwarnung bis hin zu einem definitiven Verbot der Berufsausübung.

Aber wie hat das Gesundheitsdepartement überhaupt davon erfahren, dass ein Aargauer Arzt irgendwo in Liechtenstein alle Mitarbeitenden eines Gasthofs von der Maskenpflicht befreit hat?

Die Abteilung Gesundheit habe von einer anderen Behörde einen entsprechenden Hinweis erhalten, teilt Michel Hassler, Mediensprecher des Gesundheitsdepartements, auf Anfrage mit. Dem Kanton sind – abgesehen vom Fall in Liechtenstein – noch weitere Fälle bekannt, in denen der Aargauer Arzt ärztliche Zeugnisse zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt hat.

Das Gesundheitsdepartement hatte Fragen

Dass der Fall des Aargauer Arztes jetzt publik wird, liegt daran, dass er unabhängig vom laufenden Strafverfahren quasi vorsorglich ans Verwaltungsgericht und danach sogar ans Bundesgericht gelangte.

Ende Juni hatte der Arzt ein Schreiben vom Aargauer Gesundheitsdepartement erhalten. Die Behörde wollte wissen, gestützt auf welche Grundlagen er sämtliche Mitarbeitenden des Gasthofs von der Maskenpflicht befreit habe. Der Arzt nahm zwei Tage später schriftlich Stellung. Was er antwortete, geht aus dem kürzlich publizierten Urteil des Bundesgerichts nicht hervor. Aber Anfang Juli wurde er aufgefordert, zusätzliche Fragen zu beantworten. Der Arzt teilte mit, dass er die gestellten Fragen bereits beantwortet habe, woraufhin ihn das Gesundheitsdepartement für Mitte September zu einer Besprechung einlud.

Gericht sollte verhindern, dass er die Bewilligung verliert

Diese Einladung schlug der Arzt aus. Stattdessen wandte er sich noch im August ans Verwaltungsgericht. Er verlangte, das Gericht solle «notwendige vorsorgliche Massnahmen gegen den drohenden rechtswidrigen Entzug der Berufsausübungsbewilligung» erlassen.

Das Verwaltungsgericht teilte ihm schon kurz darauf mit, auf sein Begehren dürfe voraussichtlich nicht eingetreten werden. Er könne dieses kostenlos zurückziehen. Der Arzt wünschte jedoch eine Beurteilung seines Falls durch das Gericht.

Wo kein Entscheid ist, gibt es auch nichts anzufechten

Also fällten die drei Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter ein Urteil. Sie halten fest, es gebe weder einen Entscheid des Gesundheitsdepartements, dem Arzt die Bewilligung zu entziehen, noch sei eine andere Disziplinarmassnahme getroffen worden. Selbst wenn es einen solchen Entscheid geben würde, hätte der Arzt sich gegen diesen zuerst beim Regierungsrat beschweren müssen, erst danach beim Verwaltungsgericht.

Das Verwaltungsgericht könne auch keine vorsorglichen Massnahmen anordnen. Denn auch ein solcher Entscheid setze voraus, «dass vor der entsprechenden Instanz tatsächlich eine Beschwerde in der Sache hängig ist».

Das Verwaltungsgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Dem Arzt wurden die Kosten von 882 Franken auferlegt.

Beschwerdefrist verpasst und untaugliche Begründung

Dieses Urteil akzeptierte der Arzt nicht. Er reichte beim Bundesgericht Beschwerde ein und verlangte, den Entscheid des Verwaltungsgerichts «wegen Verletzung von Bundesrecht, Völkerrecht etc. umzustossen».

Auch das Bundesgericht trat auf die Beschwerde gar nicht erst ein. Der Arzt hatte sie einen Tag zu spät bei der Post aufgegeben. Die Frist von 30 Tagen war bereits verstrichen.

Trotzdem weist das Bundesgericht den Arzt im Urteil darauf hin, dass er sich in seiner Beschwerde nicht mit der Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichts auseinandersetze. «Insoweit fehlt es der Beschwerde auch an einer tauglichen Begründung», so das Bundesgericht.

Die 500 Franken, die das bundesgerichtliche Verfahren gekostet hat, muss der Arzt bezahlen.

Bundesgerichtsurteil 2C_922/2021 vom 19. November 2021

Verwaltungsgerichtsurteil WBE.2021.299 vom 13. Oktober 2021

