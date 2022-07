Köppel-Auftritte am 1. August stossen im Aargau auf Kritik

Bundesfeiern Roger Köppel spricht auch in Gipf-Oberfrick: Gemeinderat traktandiert Auftritt des umstrittenen SVP-Politikers in der nächsten Sitzung Nach der Forderung der SP Bezirk Kulm, den Auftritt von Roger Köppel am 1. August in Dürrenäsch abzusagen, gibt es auch in Gipf-Oberfrick kritische Stimmen. Rolf Schmid, Präsident des Netzwerks Asyl Aargau und der SP Bezirk Laufenburg, ruft zur Ukraine-Demo gegen Köppel auf. Nur in Spreitenbach, wo Köppel auch spricht, scheint er absolut willkommen. Fabian Hägler und Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Roger Köppel tritt am 1. August dreimal im Aargau auf – in Dürrenäsch und Gipf-Oberfrick gibt es Kritik an der Auswahl des Redners. Keystone

«Die Gemeinde Dürrenäsch betreut vorbildlich ukrainische Flüchtlinge – und überlässt am 1. August das Rednerpult einem Putin-Versteher»: So kritisiert die SP Bezirk Kulm den geplanten Auftritt von Roger Köppel an der Bundesfeier. Es gebe inzwischen genügend Gründe für eine Absage seines Engagements, schob die SP nach und verlangte, Köppel als Redner wieder auszuladen.

Weder der Gemeinderat Dürrenäsch, noch der organisierende Verkehrs- und Verschönerungsverein kommen dieser Forderung nach. Und die SP Bezirk Kulm erntet scharfe Kritik. Barbara Borer-Mathys, Präsidentin der SVP Bezirk Kulm und Grossrätin, schreibt auf Facebook: «Freie Meinungsäusserung ist eine der Säulen unserer Demokratie! Das muss die SP Kulm offenbar noch lernen. Auch wenn einem nicht alles passt, was man hört: keine Zensur, weder am 1. Mai, noch am 1. August.»

Borer-Mathys vertritt zum Ukraine-Krieg eine völlig andere Position als ihr Parteikollege und Nationalrat Roger Köppel. Bei einem Anlass mit Bundesrätin Viola Amherd in Holziken im Mai sagte die SVP-Grossrätin: «Der russische Angriffskrieg in die Ukraine ist wie ein düsterer Paukenschlag.» Nun rollten Panzer durch Europa, die russische Machtpolitik habe den Westen auf den Boden der Realität zurückgeholt, sagte Borer-Mathys weiter.

Barbara Borer-Mathys, Grossrätin und Präsidentin SVP Bezirk Kulm. Valentin Hehli

Köppel liess sich zuletzt in der «Sonntagszeitung» nur ausweichend zur Frage vernehmen, ob der russische Präsident Putin ein Kriegsverbrecher sei. Ob diese Vorwürfe «gerichtsfest belegt» seien, sei nicht erwiesen. Aber «ja, jeder Angriffskrieg ist verbrecherisch, eine Untat, nicht zu rechtfertigen, auch wenn die Geschichte Russlands und der Ukraine sehr komplex ist», sagte er weiter.

Gemeinderat Dürrenäsch bittet Köppel um Fokus auf die Schweiz

Man werde Köppel vor seiner Rede kontaktieren, «um ihm mitzuteilen, dass wir keine Plattform für Propaganda bieten», sagte der Dürrenäscher Gemeindeammann Josef Willi (SVP) gegenüber der AZ. Dies ist inzwischen geschehen, der Gemeinderat hat Köppel gebeten, seine «1.-August-Rede nicht nur auf die grossen Probleme der Ukraine zu fokussieren, sondern die Schweiz (ist ja der Anlass) ins Zentrum zu setzen.»

Köppel antwortete prompt auf das E-Mail aus Dürrenäsch und hielt fest:

«Am 1. August rede ich über den Geburtstag der Schweiz, unsere Werte, den Bundesbrief und das wichtigste politische Anliegen, das uns alle verbindet: Frieden, Freiheit und Wohlstand.»

Der Auftritt in Dürrenäsch mit Rede um 21 Uhr ist die dritte Bundesfeier im Aargau, die Roger Köppel am 1. August besucht. Zuvor tritt er um 19 Uhr als Festredner in Gipf-Oberfrick auf, am Morgen gastiert er in Spreitenbach.

«Bodenständiger Redner»: Männerchor lud Köppel nach Gipf-Oberfrick ein

Eingeladen nach Gipf-Oberfrick hat ihn der Männerchor, der dieses Jahr für die Organisation zuständig ist. Man habe Köppel im Herbst 2021 ein Mail geschrieben, sagt Männerchor-Präsident Martin Schmid – und sich gefreut, als der SVP-Nationalrat zugesagt habe.

«Wir haben einen bodenständigen Redner gesucht», erklärt Schmid die Anfrage, jemanden, «der sich nicht einfach anpasst, sondern auch einmal Klartext redet». Vorgaben hat der Männerchor Köppel für die Rede keine gemacht. «Ich lasse mich überraschen», sagt Schmid. Er erwartet, dass Köppel zur Schweiz redet und nicht zur Lage in der Welt oder zum Krieg in der Ukraine. «Schliesslich ist Nationalfeiertag.»

SP-Bezirkspräsident und Asylpolitiker hält nichts von Köppel-Auftritt

Vom Auftritt von Roger Köppel in Gipf-Oberfrick hält Rolf Schmid, wenig verwunderlich, ganz und gar nichts. Der Präsident der SP Bezirk Laufenburg und des Vereins Netzwerk Asyl Aargau bedauert, dass «dem Putin-Versteher und Scharfmacher» diese Plattform geboten wird. Schmid geht aber nicht so weit wie die Genossen in Kulm und fordert keine Ausladung von Köppel.

Rolf Schmid, Präsident der SP Bezirk Laufenburg und des Vereins Netzwerk Asyl Aargau. Roman Gaigg

Es sei nicht an der Bezirkspartei, die rote Linie zu ziehen. Zumal eine Ausladung auch als Angriff auf die Meinungsfreiheit angesehen werden könnte. Man spürt aber im Gespräch, dass er eine Köppel-lose Bundesfeier sehr begrüssen würde. Die Zurückhaltung dürfte auch damit zu tun haben, dass mit Verena Buol Lüscher seit Anfang Jahr eine SP-Frau an der Spitze der Gemeinde steht. Man könne, wie von der AZ gefordert, durchaus der lokalen Bevölkerung die Wertung überlassen.

Zugleich ruft Schmid dazu auf, an der Bundesfeier Flagge zu zeigen: «Wenn möglichst viele mit einer Ukraine-Fahne an der Bundesfeier teilnehmen, wäre das ein deutliches Zeichen.» Ob er selber nach Gipf-Oberfrick gehen wird, kann er noch nicht sagen. Für die Zukunft regt er an, dass die Vereine, welche die Feier organisieren, vor einer Einladung diese mit dem Gemeinderat absprechen.

Gemeinderat Gipf-Oberfrick will Köppel-Auftritt nochmals besprechen

«Der Gemeinderat ist sich der Problematik mit der Einladung von Roger Köppel als Festredner an der Bundesfeier bewusst», sagt Gemeindeschreiber Urs Treier auf Anfrage. Organisator der Bundesfeier sei aber der Männerchor, dieser habe den Festredner ausgewählt.

«Der Gemeinderat hat davon erst am 24. Juni erfahren und nahm in der Folge nochmals Kontakt mit dem Männerchor auf», sagt Treier. In der Einladung sei zudem erwähnt, dass der Verein den Festredner verpflichtet habe. Aufgrund der aktuellen Situation werde der Gemeinderat am kommenden Montag das Thema nochmals besprechen und auch den Männerchor kontaktieren, kündigt Treier an.

Spreitenbach: Gemeinderat fragte Köppel an, bisher kein Widerstand

Einzig bei der ersten Station von Roger Köppel am 1. August im Aargau gibt es bisher keine Kritik: In Spreitenbach, wo der SVP-Nationalrat morgens um 10.30 Uhr seine Ansprache halten wird. «Bei uns hat sich bisher niemand gemeldet, der gegen den Auftritt von Herrn Köppel wäre», sagt Verwaltungsleiter Michael Grauwiler.

Organisiert wird die Bundesfeier in der Gemeinde, die mit gut 50 Prozent kantonsweit den höchsten Ausländeranteil hat, vom Gemeinderat und vom lokalen Veloclub. Eingeladen wurde Köppel in Spreitenbach aber nicht vom veranstaltenden Verein, wie in den anderen beiden Orten. Der Gemeinderat hat Herrn Köppel bereits im Dezember 2021 angefragt, sagt Verwaltungsleiter Grauwiler.

Cédric Wermuth löst Kontroverse bei SVP-Politikern aus

Auch ein zweiter prominenter Politiker, der am 1. August als Redner auftritt, sorgt im Aargau für Aufsehen: SP-Co-Präsident Cédric Wermuth, der in Boswil und Berikon spricht. «Man muss ihn nicht reden lassen, sondern abwählen. Berikon hat etwas Besseres verdient», schreibt Gregor Biffiger, ehemaliger SVP-Grossrat, auf Facebook.

Anders sieht dies Nicole Müller-Boder, Grossrätin und Präsidentin der SVP Bezirk Muri. Sie kommentierte auf der AZ-Website den Artikel über die Forderung der SP Bezirk Kulm, den Auftritt von Roper Köppel abzusagen. Müller-Boder wies darauf hin, dass Cédric Wermuth in Boswil spreche, einer Hochburg der SVP. Hier sei die Situation aber anders als in Dürrenäsch: «Niemand stellt sich quer. Die Teilnahme an der Feier ist ja auch freiwillig. Wer ihn nicht hören will, geht nicht hin, ganz einfach.»

