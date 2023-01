Töfflibueb und Ladendieb: Einbürgerung soll weiter möglich sein

Bürgerrecht Töffli frisiert oder Kleider gestohlen: Einbürgerung soll im Aargau trotz solcher Übertretungen weiter möglich sein Mitte Juni 2022 lehnte der Grosse Rat das Einbürgerungsgesuch eines Ladendiebs ab. Später hob das Verwaltungsgericht den Entscheid auf und erteilte dem Mann das Bürgerrecht. Mit einer Motion wollten bürgerliche Politiker dafür sorgen, dass dies künftig nicht mehr zulässig ist – doch die Regierung lehnt die Forderung ab. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Verwaltungsgericht hat einen jungen Ladendieb eingebürgert – dies soll auch künftig möglich sein, findet die Aargauer Regierung. Bilder: Michael Küng, Philipp Unterschütz

Es war ein längeres Hin und Her, das sich beim Einbürgerungsgesuch EEPO-9397-4954 im Grossen Rat ergab. Eingereicht hatte das Gesuch ein junger Mann, der im Sommer 2021 per Strafbefehl wegen geringfügigen Diebstahls zu einer Busse von 100 Franken verurteilt worden war. Der Einbürgerungskandidat hatte in einem Manor-Warenhaus im Aargau einen USB-Netzadapter, ein Hemd und zwei T-Shirts gestohlen.