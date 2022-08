Aargau: Staatsangestellte sollen zwei Prozent mehr Lohn erhalten

Budget 2023 Staatsangestellte sollen nächstes Jahr zwei Prozent mehr Lohn erhalten – zu wenig, finden die Personalverbände Um zwei Prozent soll die Lohnsumme der Aargauer Kantonsangestellten im nächsten Jahr wegen der Lage auf dem Arbeitsmarkt erhöht werden. Die Personalverbände hatten fast das Doppelte gefordert – und sie halten daran fest. Eva Berger 20.08.2022, 05.00 Uhr

Staatspersonal: Das ist Verwaltung, Reinigung, Strassenunterhalt, Unterricht, usw. Die Kantonsangestellten sollen im nächsten Jahr durchschnittlich zwei Prozent mehr Lohn erhalten. Michael Nittnaus

Durchschnittlich zwei Prozent mehr Lohn soll das Aargauer Staatspersonal im nächsten Jahr gegenüber heute erhalten. Bei den Lehrerinnen und Lehrern soll der Verdienst um 1,75 Prozent zunehmen. Auch etwas Lohnsystempflege sieht der Regierungsrat im Budget 2023 vor, beim kantonalen Personal sollen dafür 0,45 Prozent der Lohnsumme bereitgestellt werden, bei den Lehrpersonen 0,2 Prozent.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt – der Fachkräftemangel und die Teuerung – machten diese Erhöhung nötig, findet der Regierungsrat. So sei die personalrechtliche Gleichbehandlung gleichgestellt. Wie viel es aber tatsächlich sein wird, beschliesst der Grosse Rat im Rahmen der Budgetdebatte im Herbst. Im letzten Jahr hatte der Regierungsrat eine Aufstockung der Lohnsumme um ein halbes Prozent beantragt. Die SVP wollte eine Nullrunde, die SP eine Erhöhung um ein Prozent. Der Grosse Rat folgte schliesslich der Regierung.

Staatspersonalverbände wollen fast vier Prozent

Der Vorschlag des Regierungsrats für das nächste Jahr deckt sich auch jetzt bei weitem nicht mit der Forderung der Staatsangestellten. Die Konferenz der Aargauschen Staatspersonalverbände (KASPV) hatte im Juli klargestellt, dass es eine prozentuale Erhöhung der Lohnsumme um 3,9 Prozent für die Staatsangestellten brauche. Und bei dieser Forderung bleibt sie, wie Präsident Marco Hardmeier auf Anfrage sagt.

Marco Hardmeier, Präsident Konferenz der Aargauischen Staatspersonalverbände. Bild: Fabio Baranzini

Zwar sei der Vorschlag der Regierung ein erstes zaghaftes Zeichen, den Staatsangestellten das zukommen zu lassen, was ihnen zusteht. Steige die Teuerung aber weiter an, seien zwei Prozent klar zu wenig. Gerade Angestellte mit tiefen Löhnen, etwa bei der Gebäudereinigung oder im Strassenunterhalt, spürten die Teuerung massiv. Dass ihnen zumindest diese ausgeglichen wird, sei substanziell, so Hardmeier.

Dass der Regierungsrat eine Erhöhung um zwei Prozent vorschlägt, sei ein richtiger Schritt vorwärts, sagt auch Silvia Dell'Aquila, Regionalleiterin des Verbands öffentlicher Dienste VPOD. Sie habe zwar gehofft, dass die Ankündigung der Stadt Aarau von dieser Woche, ihre Löhne um drei Prozent zu erhöhen, Signalwirkung auf den Regierungsrat habe. «Aber er budgetiert, wie die letzten Jahre, immer noch zu vorsichtig.»

Silvia dell'Aquila, Regionalleiterin VPOD Aargau/Solothurn. Bild: Fabio Baranzini

Zwei Prozent mehr Lohn deckten zudem nicht alles ab: «Die Teuerung ist nicht alles. Auch die Krankenkassenprämien werden steigen, dazu die Energiepreise», so Dell'Aquila. Zudem seien die Beiträge zur Lohnpflege in den letzten Jahren sehr tief ausgefallen, hier bestehe Nachholbedarf.

SVP findet zwei Prozent grosszügig

Grosszügig findet hingegen die SVP die vorgesehene Erhöhung. Die Partei, die letztes Jahr keine Lohnerhöhung wollte, schreibt in einer Medienmitteilung: «Selbstverständlich will sich die Regierung dem Staatspersonal gegenüber auf Kosten der Steuerzahlenden wieder grosszügig zeigen und eine Lohnerhöhung von zwei Prozent gewähren.»

Die Mitte und FDP teilen mit, dass sie zwar eine massvolle Lohnerhöhung respektive Teuerungsausgleich unterstützen. Wie hoch diese ausfallen soll, werden aber beide Parteien im Herbst abschliessend beurteilen.

Für das laufende Jahr liegt die Teuerung bei 2,5 Prozent, das ist der höchste Wert der letzten Jahre. 2023 soll sie sich etwas abschwächen, der Regierungsrat rechnet im Budget 2023 mit einer Teuerung von 1,5 Prozent.

Keine grossen Veränderung wird es beim kantonalen Angestellten-Bestand geben. Wegen der Ukraine-Krise ist zwar 1,8 Prozent mehr Personal beim Kanton nötig und dazu 7,5 Prozent mehr Lehrpersonen. Gleichzeitig aber wird bei allem, was mit der Coronapandemie zusammen hing, abgebaut, was 3,3 Prozent aller Stellen entspricht. Weil die Anzahl Schülerinnen und Schüler insgesamt steigt, werden zudem 1,9 Prozent zusätzliche Stellen für Lehrpersonen geschaffen.