Nach riesigem Verlust der Nationalbank: Sparprogramm für Aargau?

Budget 2023 Nach riesigem Verlust der Nationalbank: Braucht der Kanton Aargau jetzt ein Sparprogramm? 142,4 Milliarden Franken Verlust schreibt die Nationalbank nach neun Monaten. Eine Gewinnausschüttung an die Kantone wird damit immer unwahrscheinlicher. Was heisst das jetzt für den Aargau, in dessen Budget die Regierung bisher mit einer dreifachen Ausschüttung von rund 160 Millionen Franken rechnete?

Es sieht dieses Jahr nicht gut aus für die Nationalbank: 142,4 Milliarden Franken beträgt der Verlust nach drei Quartalen. Michael Buholzer / Keystone

In den vergangenen Jahren budgetierte die Aargauer Regierung die zu erwartende Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sehr vorsichtig. Was ihr jeweils heftige Schelte seitens der Grünen einbrachte. Aus den Geschäftsjahren 2020 und 2021 der Nationalbank resultierte je eine sechsfache Gewinnausschüttung. Damit profitiert der Kanton in der Rechnung 2021 und 2022 (die SNB schüttet den Gewinn jeweils erst im Jahr darauf aus) von je rund 300 Millionen Franken.

Im Budget 2023, das derzeit in der Kommission Aufgabenplanung und Finanzen (Kapf) behandelt wird, wollte die Regierung ursprünglich wie im Vorjahr mit einer vierfachen Ausschüttung planen. Aufgrund der durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine völlig durcheinandergeratenen Finanzmärkte und des 95-Milliarden-Halbjahresverlusts der SNB legte sie dem Grossen Rat schliesslich ein Budget 2023 mit einer dreifachen Ausschüttung vor.

Auf dieser Basis rechnete sie bisher mit einem Defizit für 2023 von 199,8 Millionen Franken. Begründet wurde das erwartete Defizit mit erwarteten hohen Mehrkosten für die Schutzsuchenden aus der Ukraine (138 Millionen Franken) und der 53 Millionen Franken tiefer erwarteten SNB-Ausschüttung.

Auch der vollständige Verzicht auf eine Ausschüttung steht zur Diskussion

Regierungsrat und Finanzdirektor Markus Dieth. Alexander Wagner

Wie im August angekündigt, hat die Regierung bereits vor der Bekanntgabe des Neun-Monate-Zwischenresultats die Situation nochmals beurteilt. Nachdem sie im Sommer das Budget bereits von einer vier- auf eine dreifache Ausschüttungserwartung nach unten korrigiert hat, erachtet sie jetzt «eine weitere Reduktion als nötig», so Finanzdirektor Markus Dieth. Das Budgetdefizit 2023 würde sich bei einer Reduktion auf eine zweifache Ausschüttung um rund 53 Millionen Franken vergrössern. Dieth sagt:

«Nach dem bekanntgegebenen Ergebnis der SNB steht auch der vollständige Verzicht auf eine Ausschüttung zur Diskussion. Das Parlament wird dann abschliessend darüber befinden.»

Ist eine zweifache Ausschüttung denn überhaupt noch realistisch? Markus Dieth sagt dazu: «Wenn es bis Ende Jahr bei einem derart hohen Verlust bleibt, gäbe es keine Ausschüttung. Wie das Jahresergebnis letztlich aussehen wird, hängt aber von der weiteren Entwicklung der Finanzmärkte im vierten Quartal ab. Die wichtigsten Grössen sind die Entwicklung des Schweizer Franken, der Aktien- und Anleihenmärkte.»

Damit seien auch «extreme Schwankungen» nicht ausgeschlossen, schreibt die SNB in einer Mitteilung. «Rückschlüsse auf das Jahresergebnis sind nur bedingt möglich», beschwichtigt die Zentralbank. Damit doch noch eine zweifache Ausschüttung möglich würde, «müsste die SNB im vierten Quartal ein Plus von 51,4 Milliarden Franken erwirtschaften. Abgerechnet wird wie immer erst am 31. Dezember», rechnet Dieth vor.

Ohne SNB-Ausschüttung droht ein Defizit von rund 300 Millionen Franken

Falls es nächstes Jahr kein SNB-Geld gibt, steigt das erwartete Defizit 2023 auf rund 300 Millionen Franken. Müsste da nicht ein Sparpaket her? Dieth winkt ab: «Nein, es braucht jetzt keine überstürzten Handlungen, es braucht jetzt kein Sparpaket. Wir können unsere Aufgaben und Leistungen wie bisher erbringen.»

Dank vorausschauender Finanzpolitik habe der Kanton in der Ausgleichsreserve 722 Millionen Franken genau für so schwierige Zeiten wie jetzt angespart. «Der Finanzhaushalt unseres Kantons ist nach wie vor stabil, auch falls es nächstes Jahr keine SNB-Ausschüttung geben sollte», sagt der Finanzdirektor.

Der Regierungsrat werde natürlich die weitere Entwicklung der Finanzlage genau beobachten und analysieren, damit er rechtzeitig Massnahmen ergreifen kann. Mit der rollenden jährlichen Planung zum Budget und dem Aufgaben- und Finanzplan könnten Regierungsrat und Grosser Rat die Situation laufend neu beurteilen und die nötigen Weichenstellungen vornehmen, so der Finanzdirektor weiter.

Mittel- und langfristig ist wieder mit Ausschüttungen zu rechnen

Mittel- und langfristig dürfe aufgrund des Gewinnpotenzials der SNB denn auch wie in den vergangenen Jahren mit Ausschüttungen gerechnet werden, ergänzt Dieth: «Maximalausschüttungen wie in den Jahren 2021 und 2022 dürften jedoch nicht die Regel sein. Daher ist auch in Zukunft eine vorsichtige und nach Möglichkeit stabile Planung der SNB-Ausschüttungen angezeigt.»

Lässt sich schon etwas zur Rechnung für das Jahr 2022 sagen, fällt diese positiv aus, wie vor einigen Monaten signalisiert wurde? Die Umstände seither seien aufgrund des Ukraine-Kriegs sehr schwierig gewesen und blieben es, antwortet Dieth: «Wir hoffen aber, dass das erwartete Budgetdefizit von 43 Millionen Franken trotz aller Unsicherheiten nicht eintrifft und die Rechnung ausgeglichen ausfallen wird. Doch die aktuellen Herausforderungen für Bevölkerung, Wirtschaft und Staat sind sehr gross.»

