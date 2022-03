Buchs: Feuer in Textilreinigung – Brandursache noch unklar

Buchs Feuer in Textilreinigung: Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt In einer Textilreinigung in Buchs brach am Freitag ein Brand aus, der dichten Qualm verursachte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, die Schadenshöhe ist noch unbekannt. 11.03.2022, 10.48 Uhr

In einem Textilreinigungsbetrieb in Buchs brach am Freitagmorgen ein Feuer aus. Symboldbild: Sandra Ardizzone

In einem Textilreinigungsbetrieb an der Aarauerstrasse in Buchs brach am Freitagmorgen ein Feuer aus. Eine Passantin bemerkte gegen 5:30 Uhr dichten Qualm und Flammen im Inneren des Gebäudes.

Die Feuerwehr rückte mit Atemschutztrupps vor und fand den Brandherd in einem Tumbler. Das Feuer war in der Folge rasch gelöscht. Vorsorglich wies die Feuerwehr die Bewohner der im Gebäude befindlichen Wohnungen an, sich ins Freie zu begeben. Verletzt wurde niemand.

Das Ausmass des Schadens lässt sich noch nicht abschätzen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (az)

