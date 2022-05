Buchkritik Devisenspekulationen aus der Wirtsstube des Villiger «Hirschen» – Wie ein Aargauer Kaufmann im italienischen Triest reich werden wollte Der Stillemer Historiker Max Baumann legt eine anschauliche Fallstudie über die Spekulationen der ländlichen Oberschicht aus dem Aargau an. Sie beteiligte sich auf den im 19. Jahrhundert grossen Finanzplätzen der Weltwirtschaft an der Globalisierung. Rolf Tanner 17.05.2022, 05.00 Uhr

Die italienische Hafenstadt Triest war Mitte des 19. Jahrhunderts ein bedeutender Handelsplatz der Weltwirtschaft. Zvg

Seit mehreren Jahren wächst das historische Interesse an der Frage, wie es kam, dass die ressourcenarme Schweiz zu einer der reichsten Nationen aufstieg. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei die frühe Integration in die Weltwirtschaft und den Welthandel – und damit die Weltpolitik. Denn das früheste Exportgut der Schweiz waren Menschen – Söldner, die sich auf allen möglichen Kriegsschauplätzen zum blutigen Handwerk verdingten.

Auch später macht der Handel mit Menschen einen Teil dieser Integration aus – man denke an die Beteiligung Schweizer Kaufleute am Sklavenhandel. Dann kam der Warenexport (Uhren, Textilien), schliesslich die reinen Handelsgeschäfte – getätigt aus der Schweiz heraus, aber auch von Schweizern im Ausland, die auf den grossen Handelsplätzen aktiv waren.

Von Villigen ins Handelszentrum

Der Stillemer Historiker Max Baumann legte nun dazu eine anschauliche Fallstudie vor. Sie macht klar, dass das untere Aaretal in der Mitte des 19. Jahrhunderts keineswegs eine von der Welt abgeschiedene Idylle von selbstgenügsamen Bauern und Fischern war. Vielmehr verdiente damals die ländliche Oberschicht mit gewagten Devisenspekulationen und Warentermingeschäften an Finanzplätzen wie London, Marseille und Triest ein hübsches Sümmchen Geld – und verlor es auch wieder. Globalisierung ist kein Phänomen des 21. Jahrhunderts!

Im Mittelpunkt von Baumanns Schilderung steht Gabriel Schwarz, Sprössling der Familie Schwarz, die während Jahrzehnen das Restaurant «Hirschen» in Villigen führte. Dieser Gabriel Schwarz kam 1856 nach Triest und trat dort als «Commis» (kaufmännischer Angestellter) in die Handelsfirma seines Vetters Isaak Schwarz ein, die dieser zusammen mit einem Bündner Partner führte. Gabriel Schwarz blieb mit Unterbrechungen bis zu seinem Tod in der Stadt.

Der kaufmännische Angestellte Gabriel Schwarz aus Villigen wollte in der italienischen Hafenstadt Triest Karriere machen. Zvg

Während dieser Zeit blieb er im regen Kontakt mit seiner Villiger Verwandtschaft. 180 Briefe von ihm sind erhalten; sie bilden die Grundlage für das Buch. Triest war damals eine bedeutende Handelsstadt. Hier wurden Kaffee, Zucker, Südfrüchte, Wein, Baumwolle, Eisen, Holz und Maschinen umgeschlagen. In der Stadt gab es eine bedeutende Schweizerkolonie, unter denen wiederum die Bündner eine herausragende Stellung einnahmen: Von den 37 Kaffeehäusern Triests um 1800 waren 21 in Bündnerhand.

Hoffen auf die grosse Karriere

Gabriel Schwarz hoffte auf die grosse kommerzielle Karriere. Diese kam indes nicht so recht vom Fleck. Nach einigen Jahren in Triest wechselte er nach Liverpool, kehrte dann aber an die Adria zurück. 1875 musste die Firma von Vetter Isaak Zahlungsunfähigkeit anmelden. Auch Gabriel Schwarz verlor einen Teil seines Vermögens. Immerhin konnte eine Baumwollspinnerei im slowenischen Hinterland weiter betrieben werden, zu deren kaufmännischen Leiter er zusammen mit Isaak ernannt wurde. 1897 starb Gabriel Schwarz 62-jährig während eines Aufenthalts in Villigen.

Die zahlreichen Briefe geben einen vertieften Einblick in das letztlich prekäre Dasein eines Kaufmanns in einer damals noch wild-kapitalistischen und weitgehend unregulierten Wirtschaft. Kriege, Lieferengpässe, Firmenzusammenbrüche und gewaltige Preisschwankungen gefährdeten die Geschäfte ständig. Isaak Schwarz pflegte als angesehener Kaufmann zwar einen gehobenen Lebensstil und trat in der Heimat als grosszügiger Gönner auf, so etwa mit der Stiftung einer Glocke in der neuen Reiner Kirche.

Momente des Zitterns und bangen Wartens

Doch der Pleitegeier kreiste beständig über ihm und Seinesgleichen; das Risiko war permanenter Begleiter. Gabriel wiederum kam im Juli 1856 nach Triest und trat seine Stelle an, ohne dass die Frage seines Salärs geklärt. Man lebte einfach mit viel mehr ökonomischen Unsicherheiten als heute. Das Buch macht auch klar, dass die familiären Banden in diesen grenzüberschreitenden Geschäften entscheidend waren: Nachrichten reisten langsam, waren unsicher in ihrem Wahrheitsgehalt und kaum verschieden von Gerüchten. Da verliess man sich auf persönliche Bekanntschaften – und eben Verwandte.

Um Geld zu verdienen, betrieb Gabriel Schwarz Geschäfte auf eigene Rechnung, mit ausdrücklicher Genehmigung seines Vetters und Chefs. Dazu pumpte er seine Eltern, Geschwister und Verwandten an. So kam er an beträchtliche Summen, die er vor allem für Devisenspekulationen einsetzte. Am Schluss scheint für alle ein Profit herausgeschaut zu haben, doch dazwischen gab es immer wieder Momente des Zitterns und bangen Wartens.

Buchcover der Fallstudie des Historikers Max Baumann. Zvg

Baumann bettet seine Schilderungen der Kaufleute Schwarz in den weiteren Rahmen von kommerziellen Beziehungen von Aargauern mit Triest (und weiteren Mittelmeerhäfen) ein. Das Buch ist verständlich und flüssig geschrieben. Einzig die zum Teil überlangen Zitate aus den Briefen von Gabriel Schwarz erschweren etwas den Lesefluss. Deutsch des 19. Jahrhunderts ist uns eben nicht mehr so geläufig.

Max Baumann. Als Kaufmann in Triest. Gabriel Schwarz und die Schweizer Kolonie in Triest im 19. Jahrhundert. Beiträge zur Aargauer Geschichte Band 20. Zürich, Hier und Jetzt, 2022; 155 S.