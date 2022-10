Bruggerberg-Mord: Das geschah am ersten Prozesstag

Bruggerberg-Prozess Er hat seinen Kollegen lebendig in einer Höhle begraben – so erklärt der «einsame Wolf» vor Gericht seine Tat Im April 2020 ist in einer Höhle am Bruggerberg eine Leiche gefunden worden. Diese Woche steht der 23-Jährige vor Gericht, der gestanden hat, ihn in der Höhle eingeschlossen zu haben. Er fiel schon vorher immer wieder durch aggressives Verhalten auf. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 17.10.2022, 20.11 Uhr

Prozessbeteiligte und Beobachter auf dem Weg ins Gebäude. Mathias Förster

Bereits nach einer halben Stunde kommt es im Mordprozess Bruggerberg zu einer Pause und danach zu einer skurrilen Szene: Der Beschuldigte möchte nicht mehr in den Gerichtssaal zurück, weil er Angstzustände hat – ihm selbst wird vorgeworfen, sein Opfer in einer Höhle eingesperrt zu haben. Dessen Vater wird später an der Verhandlung sagen:

«Ich darf gar nicht dran denken, wie lange mein Sohn Todesangst hatte. Es muss ein Elend gewesen sein.»

Das Opfer hatte zusammen mit dem mutmasslichen Täter immer wieder Ausflüge unternommen. Bei einer Wanderung am 31. März 2019 im Tessin kam es dann zu einem ersten Vorfall, den die Staatsanwaltschaft als Mordversuch wertet: Der Beschuldigte stiess sein Opfer einen steilen Abhang hinunter. Dieser verletzte sich nur leicht und alarmierte die Rega.

Der Vater beschreibt vor Gericht, wie er an diesem Tag einen Anruf seines Sohnes erhielt: «Er hat mir erzählt, dass er gestossen wurde, hatte dann aber Zweifel. Auch wir hatten das Gefühl, das macht doch kein normaler Mensch, erst recht nicht ein Kollege. Wir dachten, es sei ein Versehen gewesen.» Wenn er über die Tat nachdenke, bekomme er Bauchweh. «Er ist einfach weg», sagt der Vater mit tränenerstickter Stimme.

Schwester des Opfers: «Ich hatte bei dieser Freundschaft nie ein gutes Gefühl»

Auch die Schwester ist tief getroffen vom Tod des 24-Jährigen. Sie berichtet von der Freundschaft zwischen ihm und dem Täter. «Der Beschuldigte hat gesagt, dass mein Bruder kein richtiger Mann ist. Er werde aus ihm einen richtigen Mann machen.» Deshalb habe er ihn auch auf die Wanderung mitgenommen.

Als sie gehört habe, dass der Beschuldigte ihren Bruder gestossen habe, sei sie erschrocken. «Ich hatte bei dieser Freundschaft nie ein gutes Gefühl. Ich habe mich gefragt, ob er das wirklich extra gemacht hat – aber in Frage kam das für mich schon.» Wenn die beiden unterwegs waren, habe sie kein gutes Bauchgefühl gehabt, gegenüber ihrem Bruder habe sie das aber nie angesprochen. «Wir waren froh, dass er einen Freund gefunden hatte, der mit ihm Sachen unternimmt. Das wollte ich ihm nicht wegnehmen.»

Ihre heutige Situation beschreibt sie als herausfordernd, als sehr belastend. «Er war mein kleiner Bruder, mein Baby.» Im Alltag fehle ihr oft die Energie, zum Beispiel für die Kinder. Und sie erschrecke, wenn sie in einem Raum sei und jemand die Türe schliesse.

In der Freundschaft ging es auch immer wieder um sogenannte «Challenges», also Aufgaben oder Herausforderungen, die der Angeklagte seinem Opfer gestellt hat. Im April 2019 überredete der geständige Täter dann offenbar seinen Kollegen, in eine Höhle im Bruggerberg zu kriechen und dort für zehn Minuten zu verharren. Der damals 19-jährige Beschuldigte soll dann mit Hilfe eines Astes einen Stein gelöst und vor den Eingang geschoben haben, und dann den Zugang vollends mit Erde und Geröll überschüttet haben.

Er grillierte nach der Tat einen Cervelat

Der Beschuldigte wird wegen seiner Angstzustände in einem separaten Raum befragt und macht einen sehr kindlichen Eindruck, als würde er die Schwere der Vorwürfe nicht fassen können. Er spricht über die Ereignisse, als erzähle er von einem Film und beschreibt sich selber als «einsamen Wolf». Der 23-Jährige hat längere Haare, trägt eine Brille und Schutzmaske. «Es ist für mich sehr kompliziert, das ganze Zeug», erklärt er zu Beginn der Befragung. Er verwendet oft «man» anstatt «ich». Sein Opfer habe sich in die Höhle begeben, «denn het me zuegrabe», sagt er. Auf Nachfrage korrigiert er: «Ich ha zuegrabe.»

Zu seinen Motiven kann er nicht viel sagen. «Ich weiss nicht mehr, was mir da durch den Kopf ging. Es ging so schnell, es waren nur zehn oder fünfzehn Minuten, die Erde ist heruntergerutscht. Dann wurde es dunkel und ich bin gegangen.» Auf Nachfrage erinnert er sich dann, dass er doch nicht gleich gegangen ist. Er hatte zuerst noch ein Feuer angezündet und einen Cervelat grilliert. «Warum?», will Gerichtspräsident Sandro Rossi wissen. «Ich hatte wohl Hunger.»

Weiter zu den Gründen für seine Tat befragt, sagt der Beschuldigte: «Ich habe nicht viel überlegt in dem Moment.» Und nachher? «Das ging schon eine Zeit. Als ich im Zuhause in meinem Zimmer war, habe ich mir schon überlegt, dass er verhungern oder verdursten könnte.»

Die Staatsanwaltschaft nennt in der Anklage Neid und Eifersucht als Motiv für die Tat. Der Beschuldigte lebte von der Sozialhilfe, während sein Opfer einen Job und ein Einkommen hatte. Für die Ausflüge habe immer ihr Bruder bezahlt, berichtet die Schwester des Opfers.

Täter fordert für sich eine lange Therapie

Gutachter Tobias Vogel, stellvertretender Chefarzt der Klinik für Forensik bei der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel, hat ein Gutachten des Beschuldigten erstellt. Er geht von einer Persönlichkeitsstörung und einer unterdurchschnittlichen Intelligenz aus, zudem soll er an der Entwicklungsstörung ADHS leiden.

Der Angeklagte war schon früh in verschiedenen Institutionen untergebracht. Dabei gab es Auseinandersetzungen mit Patienten und Angestellten. «Er hat immer wieder Schwierigkeiten gehabt, Regeln zu akzeptieren», so der Gutachter weiter.

Ob ihm die bisherige Therapie geholfen habe, kann der Angeklagte nicht sagen. «Es hat sicher gut getan.» Ob er schon etwas gelernt habe, will Gerichtspräsident Rossi wissen. «Keine Ahnung.» Man habe bis jetzt viel zu wenig gemacht, man müsse genauer schauen, was er habe, damit so etwas nicht mehr passiere.

Die Staatsanwaltschaft wird eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren und vier Monaten und eine stationäre Massnahme (kleine Verwahrung) verlangen. Die 16 Jahre Freiheitsstrafe, die die Staatsanwaltschaft fordert, findet der Beschuldigte gerecht. «Ich habe ja ein Menschenleben genommen. Aber ich bin ja kein Richter, Sie müssen das entscheiden.» Morgen werden die Plädoyers gehalten, das Urteil wird am Donnerstag erwartet.

