Politiker kämpfen gegen Bahnhofschliessung Brittnau-Wikon

Brittnau-Wikon Politiker kämpfen gegen eine mögliche Bahnhofschliessung Im Jahr 2022 liefen mehrere Petitionen für den Erhalt des SBB-Halts Brittnau-Wikon. Die Luzerner Kantonsrätin Michaela Tschuor wird sich weiterhin einsetzen.

Die Bahnstation Brittnau-Wikon: Folgt bald das definitive Aus für den Halt? Walter Schwager

Im Frühjahr wurde bekannt, dass der Bahnhof Brittnau-Wikon in der Zukunft möglicherweise aufgehoben wird. Das war einem Berichtsentwurf des Verkehrsverbunds Luzern (VVL) zum öffentlichen Verkehr an den Luzerner Regierungsrat zu entnehmen – die Bahnstation liegt auf Luzerner Boden.

Grundlage für den Plan ist die beschlossene Einführung des Halbstundentakts zwischen Luzern und Olten. Der Plan sorgte für Irritation: Keine der Gemeinden war vorgängig informiert worden. Die Gemeindepräsidentin von Wikon, Michaela Tschuor, sprach sich gegen eine Schliessung des Bahnhalts aus. Brittnaus Gemeindeammann Kurt Iseli ebenso.

Als Reaktion sammelte die Ortspartei Mitte Wikon gemeinsam mit der Jungen Mitte Wahlkreis Willisau Unterschriften für eine Petition zum Erhalt der SBB-Haltestelle Brittnau-Wikon – zuhanden des Luzerner Regierungsrats. Dasselbe tat die Ortsgruppe SP Brittnau – aber zuhanden des Regionalverbands Zofingenregio. Im Mai übergab Martin Fischer, SP-Ortsgruppenpräsident, 624 Unterschriften der Zofinger Stadtpräsidentin Christiane Guyer, die auch Zofingenregio präsidiert. Die Junge Mitte Wahlkreis Willisau reichte ihrerseits 800 Unterschriften bei der Luzerner Staatskanzlei ein.

Gleichzeitig reichte der Zofinger EVP-Grossrat Urs Plüss zusammen mit dem SVP-Grossrat Kurt Gerhard aus Brittnau eine Interpellation bei der Regierung ein. Darin hiess es, viele Pendler – vor allem auch Schülerinnen und Schüler – seien auf die Verbindungsmöglichkeit nach Olten oder Sursee angewiesen. Zudem finde in Brittnau wie im benachbarten Wikon eine starke Entwicklung statt, die den Bedarf an öffentlichen Verkehrsverbindungen noch steigern werde. Der Kanton verwies aber auf Daten der SBB, wonach in Brittnau-Wikon nur 180 Personen täglich ein- und aussteigen.

