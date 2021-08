Brittnau Auto kommt von der Strasse ab - hoher Sachschaden In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Strengelbacherstrasse zu einem Selbstunfall eines Mercedes- Lenkers. Der Beifahrer verletzte sich leicht. Es entstand hoher Sachschaden. 29.08.2021, 11.47 Uhr

Das Auto landete auf einem Feld. zvg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor Mitternacht, erhielt die Polizei die Meldung über den Unfall eines PkW-Lenkers. Der 24-jährige aus dem Kanton Bern sowie sein Beifahrer waren von Brittnau kommend auf der Strengelbacherstrasse in Richtung Strengelbach unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Mercedes von der Strasse ab. Das Fahrzeug kam auf dem angrenzenden Ackerfeld, auf der Seite liegend, zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt.