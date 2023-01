Neulenker vor Gericht: «Wäre lieber an seiner Stelle gestorben»

Bremgarten/Dottikon Junglenker vor Gericht: «Ich wünschte, ich wäre an seiner Stelle gestorben» Ein damals 19-Jähriger geriet 2020 in Dottikon mit seinem Renault auf die Gegenfahrbahn und stiess frontal mit einem Motorrad zusammen. Sein Auto überschlug sich, der Töfffahrer erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen. Heute Dienstag musste sich der junge Autofahrer vor dem Bezirksgericht Bremgarten verantworten. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 24.01.2023, 15.30 Uhr

Der 41-jährige Töfffahrer verstarb noch auf der Unfallstelle. Kapo AG

«Ich verstehe nicht, wie man auf einer geraden Fahrbahn so die Kontrolle über sein Auto verlieren kann», sagte die damalige Lebensgefährtin des Getöteten. Ivan (Name geändert), der den tragischen Unfall verursacht hatte, versuchte, zu erklären: «Bei manchen Autos braucht es mehr Kraft zum Lenken, bei meinem ging das sehr leicht. Als ich mit dem rechten Rad von der Fahrbahn abgekommen bin, habe ich zu fest gegengesteuert.»

Anschliessend geriet er rasch zur Fahrbahnmitte, steuerte wieder dagegen und riss erneut am Lenkrad, um zu verhindern, dass der Renault Clio von der Fahrbahn abkommt. «Sie sind also quasi ein S gefahren?», fasste Gerichtspräsident Peter Thurnherr zusammen. Ivan nickte betrübt. Auf der Gegenfahrbahn stiess er mit einem Motorrad zusammen – dessen Fahrer verstarb. Warum er mit einem Rad auf den Grasstreifen geriet, bleibt offen. Weil er noch unerfahren und übervorsichtig war, habe er sich zu nahe am rechten Rand bewegt, vermutete sein Verteidiger.

Sicher ist: Am 22. Juli 2020 war Ivan nicht zu schnell unterwegs – auf der Wohlerstrasse fuhr er die erlaubten 80 km/h. Er kannte die Strecke, hatte keine Spuren von Alkohol oder Drogen im Blut, und die Handydaten zeigten, dass er dieses während der Fahrt nicht benutzt hatte. Zwei Zeugen schilderten ein normal fahrendes Auto, bis es ins Schlingern geriet. Abgelenkt sei er nicht gewesen, beteuerte Ivan vor dem Bezirksgericht Bremgarten.

Angehörige sind nicht wütend auf den Unfallverursacher

Durch den Aufprall überschlug sich Ivans Auto mehrfach. Er sei dann aus dem Fenster geklettert und habe die Leute, die zu der Unfallstelle geeilt waren, aufgefordert, eine Ambulanz zu rufen. Der Motorradfahrer war nicht mehr ansprechbar. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.

Am Auto entstand Totalschaden. Kapo AG

Im Gerichtssaal anwesend war nebst der damaligen Lebensgefährtin auch der Bruder des 41-jährigen Opfers. «Niemand kann ihn uns zurückbringen», sagte dieser. «Ich sehe ein, dass Ivan das nicht absichtlich gemacht hat. Aber für einen Fehler muss man bestraft werden», hielt er fest. In seiner Stimme war keinerlei Zorn spürbar. Auch die Ex-Frau des Getöteten, die nicht vor Gericht erschien, liess Ivan ausrichten, sie sei nicht wütend auf ihn.

Die Trauer war dagegen omnipräsent. «Wir hatten eine Zukunft geplant, jetzt ist alles weg. Die ganze Familie leidet», berichtete die Lebenspartnerin. Besonders die beiden Kinder des Opfers litten sehr, erzählte sie. Ivan entschuldigte sich mehrmals bei den Hinterbliebenen. «Ich habe mir so oft gewünscht, ich wäre an seiner Stelle gestorben», sagte er. Trotzdem blieb die Frage zu klären: Ist Ivan auch juristisch schuld am Tod des 41-jährigen Töfffahrers?

Die Staatsanwaltschaft plädierte auf fahrlässige Tötung. Der Verteidiger argumentierte, es handle sich um einen tragischen Unfall. Sein Mandant leide sehr unter dem Ereignis – falls das Gericht zu einem Schuldspruch komme, sei deshalb trotzdem von einer Strafe abzusehen. Das ist möglich, wenn ein Täter aufgrund der Umstände so leidet, dass eine Strafe unangemessen wäre.

«Wer am Verkehr teilnimmt, ist ein vollwertiges Mitglied»

Gerichtspräsident Peter Thurnherr sah das anders: «Bei Fahrlässigkeitsdelikten ist es fast immer so, dass der Beschuldigte keinen riesigen Fehler gemacht hat – aber mit riesigen Auswirkungen», erklärte er. «Sie fuhren auf einer geraden, übersichtlichen Fahrbahn bei guten Verhältnissen und sind wegen eines Fahrfehlers von der Strasse abgekommen», fasste Thurnherr zusammen. «Sie haben nicht richtig reagiert und nicht abgebremst.» Weiter führte er aus, man könne einen Neulenker nicht anders behandeln: «Wer am Verkehr teilnimmt, ist ein vollwertiges Mitglied.»

Das Gericht folgte weitestgehend der Staatsanwaltschaft und verurteilte Ivan wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Lediglich die Probezeit wurde von drei auf zwei Jahre herabgesetzt. «Das fahrerische Fehlverhalten kann man nicht als geringfügig abtun», erklärte der Gerichtspräsident. «Es ist spürbar, dass Ihnen der Unfall nahe geht, doch das ist zu erwarten. Das ist nicht die Betroffenheit, die Sie von einer Strafe befreien könnte.»

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann vor Obergericht weitergezogen werden.

