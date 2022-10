Polizeieinsatz am Markt der Vielfalt

Bremgarten Wegen einem «Gerangel»: Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen am «Markt der Vielfalt» Am Markt in der Bremgarter Altstadt kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen Sicherheitskräften und Marktbesuchern. Dominic Kobelt 23.10.2022, 18.10 Uhr

Am Markt der Vielfalt kam es zu einer Auseinandersetzung, die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen aus. Dominic Kobelt

Wie ein Leser der AZ am Sonntag meldet, kam es am Markt der Vielfalt in Bremgarten zu einem grösseren Polizeieinsatz, weil es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitsdienst und Marktbesuchern gekommen sei.