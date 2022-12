Wichtel Lino am grössten Schweizer Weihnachtsmarkt in Bremgarten

Bremgarten Weihnachtswichtel Lino sucht die Festtagsstimmung: Wir haben ihn am grössten Christchindlimärt der Schweiz in Bremgarten begleitet Weihnachtswichtel Lino ist deprimiert: Bei ihm will keine Festtagsstimmung aufkommen. Ob es daran liegt, dass seine Freunde alle Fussball-WM schauen? Aber wo könnte man besser in Weihnachtsstimmung kommen, als in Bremgarten! Ein Märchen aus dem Reussstädtchen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 04.12.2022, 13.26 Uhr

Ein magischer Ort: Der Christchindlimärt Bremgarten. Dominic Kobelt

Lino ist genervt. In seinem Freundeskreis gab es am Freitag nur ein Thema: Gewinnt die Schweiz gegen Serbien? Lino kann dem Fussball nichts abgewinnen. Nicht, weil er die WM in Katar boykottieren würde, er hält Fussballspieler schlichtweg für Memmen, die theatralisch über jeden Grashalm stolpern. Und weil die Diskussionen über Elfmeter, Videoschiedsrichter und Armbinden so viel Raum einnehmen, will bei ihm keine echte Weihnachtsstimmung aufkommen.

Dabei ist das in seinem Beruf absolut notwendig: Lino ist Weihnachtswichtel. Im letzten Jahr durfte er den ganzen Dezember bei einer Familie in Zufikon verbringen, hat dort Geschenke verteilt und Schabernack getrieben.

Das Haus von Wichtel Lino bei einer Familie in Zufikon. Dominic Kobelt

Einmal in der Nacht, er hatte möglicherweise einen Schlummertrunk zu viel intus, ist er mit seinem Schlitten vom Weihnachtsbaum hinuntergesaust und in die unterste Stufe gekracht. Die Bewohner nahmen es ihm nicht übel, er darf auch dieses Jahr bei ihnen wohnen. Doch beim Gedanken an diese Nacht beschleicht ihn ein ungutes Gefühl: «Wenn das nur Polizeiwachtmeister Friedli nicht gesehen hat.»

Die Spuren des letztjährigen Unfalls sind immer noch zu sehen. Dominic Kobelt

Das Orakel vom Tellenbächli

Trotz der hübsch dekorierten Hütte fehlt Lino etwas, und so marschiert er schnurstracks zum Tellenbächli, wo das grosse Orakel wohnt, um sich Rat zu holen. «Das ist doch ganz einfach, kleiner Wichtel», sagt das Orakel vom Tellenbächli, «der grösste Weihnachtsmarkt der Nordhalbkugel ist nicht weit von hier, im Reussstädtchen Bremgarten.» Einen weihnachtlicheren Ort gebe es weit und breit nicht.

Und so spannt Lino die Rentiere vor seinen Schlitten – das hat er sich beim Samichlaus abgeschaut – und fährt Richtung Bremgarten. Doch schon weit vor seinem Ziel ärgert er sich wieder. Er muss lange suchen, bis er einen Platz für seinen Schlitten findet, die Autos stehen kreuz und quer, sogar auf dem Grünstreifen vor dem Fussballplatz. Kurzerhand stellt er seinen Schlitten unter die grosse Tanne beim Obertor. Gleich nebenan hält eine Pferdekutsche. «Das nächste Mal reise ich mit der», denkt Lino und schlendert Richtung Altstadt.

Wichtel Lino ist begeistert von der Pferdekutsche. Dominic Kobelt

Musik und Glühwein gehören zum Christchindlimärt

«Wo finde ich denn hier die Weihnachtsstimmung?», fragt Lino ein Kind in Skihosen und gelber Mütze. Wortlos dreht sich dieses zu den Musikanten um, die wunderbare Töne aus ihren Trompeten und Posaunen erklingen lassen. Der Wichtel hört eine Weile fasziniert zu und lässt die Musik auf sich wirken. «Viel besser als die Fangesänge in Katar», denkt er sich. Er möchte mehr sehen vom Bremgarter Weihnachtsmarkt und zieht weiter.

Auch die weihnachtliche Musik trägt zur Stimmung bei. Dominic Kobelt

«Was muss ich machen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen?», will Wichtel Lino von einem alten Mann mit grauem Bart und Baskenmütze wissen. Der zeigt lächelnd die Rechengasse hinauf. Dort wird weisser Zaubertrank verkauft – weiss ist er zum ersten Mal in diesem Jahr. «Wow, der schmeckt toll», findet Lino. Dann erschrickt er: Sieht er etwa schon doppelt? Erleichtert realisiert er, dass sich das Motiv auf der Tasse, das Schellenhaus, direkt vor ihm befindet.

Das Schellenhaus, auf der Tasse und in Natura. Dominic Kobelt

Lino zieht durch die Bremgarter Altstadt, es riecht nach Raclette, gebrannten Mandeln und Marroni, die Sterne über der Marktgasse leuchten trotz Energiekrise. So langsam wird dem Wichtel warm ums Herz – vielleicht auch vom Glühwein. Als er dann ein Schild «Schwarzes Schaf» erblickt, nimmt er fälschlicherweise an, es handle sich um einen Stall. Doch das Schwarze Schaf ist eine Sportbar.

Auch am Christchindlimärt ist WM

Dem Bildschirm kann Lino entnehmen, dass die Schweiz führt, trotzdem verwerfen die Menschen die Hände und schreien den Fernseher an. Lino verdrückt rasch ein paar Hähnchenflügel und verlässt die Bar wieder – dem Fussball wollte er doch eigentlich entkommen.

Die Fussballfans haben sich im Schwarzen Schaf versammelt. Dominic Kobelt

Als Lino weiter durch die Gassen schlendert, hält ihm plötzlich ein junger Mann ein Messer entgegen. Nach dem ersten Schock merkt Lino, dass er nicht angegriffen wird, der Verkäufer will ihm etwas anbieten. «Ein wunderbares Mostbröckli vom Hirsch», erklärt er. Lino lässt es sich schmecken.

Ein wunderbares Hirsch-Mostbröckli. Dominic Kobelt

Bei der alten Holzbrücke setzt sich Lino auf ein Bänkli und beobachtet die Leute. Die meisten haben verstanden, dass sie auf der rechten Seite gehen sollen – nur einige wenige träumen vor sich hin und bewegen sich mit Blick auf das Natel gegen den Menschenstrom.

Der kleine Wichtel ist fasziniert, was es am Christchindlimärt alles zu entdecken gibt. Ob es bei ihm zu Hause noch weihnachtlicher wird, wenn er zum Duft «Meditations-Mischung» seine Gedanken kreisen lässt? Hilft vielleicht eine Holzfigur, eine Handcreme oder ein neuer Schlitten?

Bringen die Düfte weihnachtliche Stimmung ins Heim des Wichtels? Dominic Kobelt

Der Blick aus dem Fenster

Lino bittet eine Frau um Hilfe, die gemütlich von Stand zu Stand schlendert und alles genau anzuschauen scheint – sie weiss sicher, was es braucht! «Klar, komm, ich zeig es dir», sagt sie zu Lino, nimmt einen Schlüssel aus der Handtasche und öffnet damit den Eingang zu einem der alten Häuser in der Marktgasse. Lino muss tausend und eine Treppenstufe hochklettern, bis er endlich in der Wohnung der Frau angekommen ist.

«Komm, blick aus dem Fenster», sagt sie zum Wichtel. Lino wird etwas schwindelig, als er in die Gasse hinunterschaut, und die Frau muss ihn an seinen Hosenträgern festhalten, damit er nicht hinunterpurzelt. «Siehst du, da unten ist die Weihnachtsstimmung», erklärt sie ihm.

Der Blick von oben in die Marktgasse. Dominic Kobelt

Lino ist etwas verwirrt. «Welchen Stand meinst du?», fragt er die weise Frau. «Keinen Stand, ich meine die Menschen», sagt sie. Jetzt hat es Lino begriffen. Er hüpft die Stufen hinunter und raus auf die Marktgasse, schliesst sich einer Gruppe Marktbesucher an, und zieht mit ihnen plaudernd durch die Gassen. Und jetzt, wo er sich nicht mehr auf die vielen schönen Gegenstände konzentriert, merkt er, dass er hier ganz viele Leute kennt. Zwergenprinz Ramunski, mit dem er zur Schule geht, die Fee Lulu, mit der er in einer Wichtelmusik spielt, oder Hexenmeisterin Dorina, die den besten Zaubertrank kocht.

Und so verbringt Wichtel Lino das ganze Wochenende am Christchindlimärt, klettert auf den Spittelturm und feiert im Gedränge der Chlausbar mit seinen Freunden bis spät in die Nacht. Jetzt endlich ist er in Weihnachtsstimmung.

