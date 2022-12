Aargau: Lebendiges Brauchtum an Silverster und Neujahr

Brauchtum Lebendiges Brauchtum: In diesen Aargauer Gemeinden leben an Silvester und Neujahr Bräuche auf In einigen Aargauer Gemeinden werden an Silvester und Neujahr alte Bräuche gepflegt. Sie heissen Brunnensingen, Pfannedeckle, Bärzeli oder Silvester-Dreschen. Die AZ zeigt, woher bekannte Bräuche kommen, wer sie noch pflegt – und was sie bewirken wollen. Deborah Bläuer, Jael Rickenbacher, Anja Suter, Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Brunnensingen, Pfannedeckle, Bärzeli oder Neujahrsanwünsche: Im Aargau haben sich in einigen Gemeinden bis heute alte Bräuche gehalten, die mit viel Hingabe – und oft auch mit gehörigem Lärm gepflegt werden. «Früher gab es noch viel mehr Silvester- und Neujahrsbräuche», sagt der Aargauer Historiker Linus Hüsser.

Die Herkunft der Bräuche ist dabei unterschiedlich. Das Brunnensingen in Rheinfelden beispielsweise geht auf die Pest zurück, andere Bräuche haben einen heidnischen Ursprung. «Früher waren auch Mitwinterbräuche typisch», sagt Hüsser. «Sie wirkten wie ein Ventil in Zeiten, in denen es im Winter noch kaum Freizeitangebote gab.» Zwei Spezifika findet man bis heute in vielen Bräuchen: viel Lärm und spezielle Kostüme. Die AZ stellt sechs bekannte Bräuche an Silvester und Neujahr vor.

Brunnensingen in Rheinfelden

Die Sebastiani-Brüder führen den Rundgang durch die Altstadt an. Horatio Gollin

Zweimal im Jahr, an Heiligabend und an Silvester, ziehen die zwölf schwarz gekleideten Mitglieder der Sebastiani-Bruderschaft in Rheinfelden von Brunnen zu Brunnen. Ursprünglich wollten sie mit ihren Liedern die Pest vertreiben; der Bauch entstand 1541, einem Jahr, in dem die Pest im Zähringerstädtchen wütete. Deshalb ist auch der heilige Sebastian der Patron: Er gilt als Beschützer gegen die Pest. Markus Klemm, Mitglied der Bruderschaft, sagt:

«Zu seiner Zeit dachte man, die Pest käme aus den Brunnen, weil die Menschen dort das Wasser holten.»

Das ist auch der Grund, weshalb die Sebastiani-Brüder jeweils bei den Brunnen in der Stadt Halt machen und singen. Mitglieder der Bruderschaft pflegten in Pestzeiten zudem die Pestopfer und beerdigten sie. Bis heute setzen sich die Mitglieder der Bruderschaft für benachteiligte Menschen ein.

An den beiden Abenden versammelt sich die Bruderschaft jeweils um 21 Uhr vor der Martinskirche, wo sie die Pestlaterne abholen. Die Laterne symbolisiert den Lichtblick in einer dunkeln Zeit; alle Lichter in der Altstadt sind zu diesem Anlass ausgeschaltet. In Dreierkolonne schreiten die zwölf Männer dann zum Brunnen beim alten Zoll, der ersten Station des Rundgangs. Nach fünf weiteren Brunnen endet der Rundgang in der Stadtkirche, wo ein kleines Orgelkonzert stattfindet.

Wenn es eine Vakanz gibt unter den zwölf Brüdern, wird im Kreis der Bruderschaft festgelegt, wer als neues Mitglied in Frage kommt. «Der neue Bruder muss gut singen können und in Rheinfelden wohnen», nennt Klemm zwei Kriterien.

Pfannedeckle in Seon

Wer sich in Seon für das Pfannedeckle bereit macht, muss früh aufstehen. «Normalerweise beginnt man um 5 Uhr morgens», sagt Max Ammann. Der ehemalige Dorfcoiffeur hat die Pfannedeckler während eines halben Jahrhunderts angeführt und kennt das Brauchtum wie kein Zweiter.

«Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammeln sich mit Pfannendeckel, einige bringen aber auch schon Kuhglocken, Trompeten oder andere Instrumente mit. Hauptsache, es ‹rumplet› und ‹cheibet›.»

Die Gruppe zieht anschliessend im Dorf von Haus zu Haus und haut auf Pfannedeckel und Instrumente. «Es wird so lange gedeckelt, bis auch die Langschläfer in den Häusern wach sind. Der Letzte der aus dem Bett kommt, nennt man Silvesterjoggeli», sagt Ammann.

Die Route durchs Dorf wählen die Pfannedeckler so, dass möglichst alle Teile des Dorfes abgedeckt werden können. Aufpassen müssen sie jeweils, dass sie nicht «verhocken». «Wenn irgendwo etwas ausgeschenkt wird, ist die Gefahr gross», erklärt der Coiffeur und lacht. Passiert sei dies früher immer mal wieder, etwa beim Armbrustschützenhüsli.

Vor rund 10 bis 15 Jahren wäre das Pfannedeckle fast einmal ausgestorben. «Dann waren es auf einmal nur noch drei bis vier Personen», erzählt Ammann. Man habe dann aber die Schule miteinbezogen und in der heutigen Zeit sei das Brauchtum auch wieder beliebter und habe mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Silvester-Dreschen in Hallwil

Silvester-Dreschen in Hallwil 2009. Thomas Kiefer

Am Silvesterabend führen zehn Männer aus Hallwil das Silvester-Feuer und das Silvester-Dreschen durch. Das Dreschen mit Flegeln ist eine jahrhundertealte Technik, mit der das Getreide ausgedroschen wurde, um die Körner aus dem Stroh zu lösen. An Silvester dreschen die Männer auf ein Brett. Dieses liegt auf mehreren Kanthölzern.

Die Handhabung des Flegels verlange den Teilnehmern Geschicklichkeit, Kraft, Ausdauer und vor allem Taktsicherheit ab, heisst es in der Brauchtumsbroschüre. «Ein Flegel besteht aus zwei Holzstielen, die mit Lederriemen zusammengehalten werden.» Diesen Flegel lassen die Männer auf das Brett niedersausen. Den einen Dreschern helfe ihre Taktsicherheit für den richtigen Rhythmus, den anderen die überlieferten Dreschersprüche wie dieser: «D’Chatz het d’Suppe gfrässe, s’Huen het s’Becki broche.»

Silvester-Dreschen in Hallwil 1949. Zvg

Der Brauch fängt am Silvesterabend damit an, dass mit langen Baumstämmen eine Holzpyramide aufgestellt wird. Knapp eine halbe Stunde vor Mitternacht zünden die Drescher den Holzstoss an. Um Viertel vor zwölf setzen die Kirchenglocken ein, kurz später fangen die Drescher an und hören erst kurz vor Mitternacht auf. Dann wünschen sich die Zuschauer «es guets Nöis» und «die Drescher setzen erneut mit wuchtigen Schlägen ein, wetteifern mit den talein, talaus erneut anhebendem Geläute», heisst es in der Broschüre.

Silvesterglöggle in Seengen

In Seengen sind die Kinder für das Ausläuten des alten Jahres zuständig. Am Silvesterabend besammeln sie sich jeweils eine halbe Stunde vor Mitternacht vor dem Restaurant Testarossa. Dort warten bereits die Verantwortlichen des Feuerwehrvereins.

Einige Kinder und Jugendliche bringen ihre Glocken selbst mit, wenn jemand keine hat, ist das aber auch kein Problem. «Wir sind gut ausgestattet», sagt Markus Rohrer vom Feuerwehrverein.

«Für die Kleineren gibt es meistens ein Glöckchen, das sie gut in der Hand halten können. Die Grösseren haben teilweise auch Kuhglocken um den Bauch gebunden. Hauptsache ist, dass es ‹glögglet›.»

Eine Viertelstunde vor Mitternacht läuft der Trupp, der normalerweise aus rund 40 Kindern besteht, los und folgt einer festgelegten Route durchs Dorf. Am Strassenrand und an den Fenstern beobachten die Seengerinnen und Seenger die läutende Kinderschar. «Zwei Minuten vor Mitternacht machen wir eine Pause. Dann wird auf das neue Jahr angestossen», sagt Rohrer.

Die Glockenruhe dauert eine Viertelstunde an, dann setzt sich der Zug wieder in Bewegung und zieht auch durch die Restaurants in Seengen. «Das hinterste Kind hält die Glocke verkehrt herum und sammelt die Batzen ein.»

Nach der vollendeten Tour treffen die Kinder wieder im Restaurant Testarossa ein, wo sie mit Getränken und Pizza versorgt werden – offeriert von der Gemeinde. Woher das Brauchtum stammt, weiss Rohrer nicht. «Aber es ist sicher schon seit 100 Jahren Bestandteil von Seengen.»

Ausrufen des Neujahrs in Mandach und Hottwil

An fünf Orten in Mandach ruft Ernst Keller das neue Jahr aus. Bei diesem Brunnen beginnt er jeweils. Deborah Bläuer

Seit bald drei Jahrzehnten ruft Ernst Keller in Mandach das neue Jahr aus. Am 1. Januar, ungefähr eine Viertelstunde nach Mitternacht, wenn die Kirchenglocken das alte Jahr aus- und das neue Jahr eingeläutet haben, geht der Gemeindeweibel zum Brunnen oberhalb seines Hauses und bläst in ein blechernes Horn.

Danach verkündet er das neue Jahr mit folgendem Spruch: «D Gloggen händ zwölf Uhr gschlage – nun haben wir wiederum mit Gottes Hilfe und Beistand ein neues Jahr erlebt. Ihr Hausväter, ihr Hausmütter, ihr Söhne und Töchter, ihr Knechte und Mägde, ihr Kinder und Säuglinge, glaubt es fürwahr, ich wünsche euch allen ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr, ein neues Leben, das mög Euch Gott aus Gnaden geben. Amen!»

Traditionsgemäss wird der erste Satz auf Schweizerdeutsch gesprochen, während der restliche Text auf Hochdeutsch gesagt wird. Der in Mandach praktizierte Brauch stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Den Spruch sagt Ernst Keller insgesamt an fünf Orten auf. Zudem gibt es für die Einwohnerinnen und Einwohner der 330-Seelen-Gemeinde einen Apéro. Und am nächsten Tag erleben die Mandacherinnen und Mandacher häufig eine Überraschung: Kinder und Jugendliche spielen in der Silvesternacht nämlich Streiche und verstecken Gegenstände, die sich vor den Häusern befinden.

Sein Amt als Gemeindeweibel will Keller noch einige Jahre ausüben. «Ich finde es gut, wenn der Brauch weitergeht, wenn er nicht verloren geht», so der 58-Jährige, dessen Vater schon das neue Jahr ausrief.

Hottwil: Acht Stationen im Dorf

17 Jahre war Rosmarie Brunner Weibelin von Hottwil und begrüsste mit dem Feuerwehrhorn das neue Jahr. Peter Schütz

Auch in Hottwil, einem Ortsteil von Mettauertal, wird das neue Jahr ausgerufen. 17 Jahre lang war Rosmarie Brunner die Weibelin – dieses Jahr wurde sie abgelöst von Cornelia Brutsche. Die Weibelin ruft in verschiedenen Quartieren das neue Jahr aus. Dabei bläst sie dreimal in das Feuerwehrhorn und sagt den Spruch:

«D Uhr hett zwölfi gschlage. S alt Johr isch vergange, es hett es neus agfange. I wünsch allne es guets neus Johr.»

Um 23.45 Uhr der Silvesternacht geht die Weibelin mit ihrem schwarzen Mantel und Hut zu acht Stationen im Dorf, der Rundgang dauert rund halbe Stunde. Brutsche hätte es schade gefunden, wenn diese Tradition verloren gegangen wäre. Sie sagt: «Vorher ging ich als Laternenträgerin mit Rosmarie Brunner mit. Dieses Jahr ist es umgekehrt: Ich bin die Weibelin und sie trägt die Laterne!»

Der Brauch entstand in einer Zeit, in der es kein Internet und keine Telefone gab. Damals verkündigte die Weibelin auch die Neuigkeiten im Dorf – mit dem Horn machte sie auf sich aufmerksam. Diese Aufgabe braucht heute niemand mehr zu erfüllen. Bis heute trägt die Weibelin mehrmals im Jahr die Abstimmungs- und Wahlunterlagen sowie die Gemeindebroschüre aus.

Bärzeli in Hallwil

Der «Hobsuspöönig» am Bärzelitreiben 2019 in Hallwil. Sibylle Haltiner

Sie haben Namen wie «Stächpaumig», «Tannreesig» und «Strauma». Am zweiten Januar rennen jeweils 15 Männer maskiert und auffällig kostümiert durchs Dorf. Wer in ihre Nähe kommt, darf mit einer, manchmal etwas stacheligen, Umarmung rechnen. Doch die lohnt sich – denn sie soll Glück bringen. Genauso wie ein Schlag mit der vorher präparierten «Söiblootere».

Wer unter welchem Kostüm steckt, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer des Spektakels erst ganz am Schluss. Zuvor wissen es nur die Bärzeli selbst – und die hüten ihr Geheimnis über Wochen. An einer Sitzung im Herbst wird entschieden, wer welches Kostüm trägt. Dann folgen viele hundert Stunden Arbeit, um diese zu erstellen.

Der «Tannressig» umarmt ein Kind. Sibylle Haltiner

Die imposanten Kostüme sind aber nicht nur schön anzusehen, sie haben auch eine Bedeutung. Die beiden grünen Figuren, der «Stächpaumig» und der «Tannressig», sind Symbole für Fruchtbarkeit, den Frühling und das immergrünende Leben, heisst es in der Haubuer Brauchtumsbroschüre. Die drei Dürren, also «Straumaa», «Hobsuspöönig» und «Schnäggehüüslig» weisen hingegen auf den unfruchtbaren und leblosen Winter hin.

Der «Spielchärtler», der über und über mit Jasskarten bedeckt ist, steht etwa für die Lebensfreude, aber auch für den lasterhaften Spieltrieb. «Herr» und «Jumpfere» stehen für Reinheit, Schönheit, Jugend und Tugend. «Aut» und «Lörtsch» für Hässlichkeit, Alter und Laster.

Die erste Erwähnung der Bärzeli in Hallwil stammt aus dem Jahr 1858. Schon da zogen 15 Maskierte mit Pferd und Wagen durchs Dorf. Die Bärzeli sollen Glück bringen, für das, was kommt. «Sie wecken mit ihrem Lärm die Fruchtbarkeit und treiben den unfruchtbaren Winter aus», heisst es in der Broschüre.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen