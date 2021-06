Brandstiftung Überraschung im Casa-Loca-Prozess: Zuerst beteuert das Wirtepaar seine Unschuld – dann akzeptiert es die Strafe doch Nach dem Brand des Restaurants Casa Loca im Februar 2019 in Villmergen geriet das Wirtepaar rasch in Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Im letzten Jahr wurden die beiden vom Bezirksgericht Bremgarten verurteilt. Zuerst haben die beiden das Urteil angefochten. Aus Angst vor einer noch höheren Strafe akzeptieren sie es nun doch. Raphael Karpf 21.06.2021, 13.02 Uhr

In Villmergen brannte im Februar 2019 Restaurant Casa Loca im Industriegebiet - das Feuer soll das Wirtepaar gelegt haben.

ZVG

Die Verhandlung begann in etwa so, wie es bei Fällen vor Obergericht in etwa zu erwarten ist. Eine Zeuge wurde befragt und erzählte etwa das, was er vor Bezirksgericht bereits gesagt hatte. Die Beschuldigten wurden befragt und erzählten in etwa das, was sie vor Bezirksgericht gesagt hatten. Doch zu den Plädoyers, in denen der Staatsanwalt und die Verteidigung in etwa das hätten sagen können, was sie vor Bezirksgericht bereits gesagt hatten