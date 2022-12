Bottenwil: Pächterwechsel im Badi-Beizli – die Hintergründe

Bottenwil Darum kommt es im Badi-Beizli schon wieder zum Pächterwechsel Die bisherige Pächterin Martha Graber hat ihren Vertrag nicht verlängert – zwischen ihr und dem Vorstand kam es immer wieder zu Reibereien, zum Beispiel wegen der Preise. Janine Müller, ZT Jetzt kommentieren 11.12.2022, 06.39 Uhr

Martha Graber übernimmt auf den Sommer 2020 die Badibeiz in Bottenwil wieder, nachdem sie sie zwischen 2007 und 2017 bereits geleitet hatte. Kathrin Petkovic

Martha Graber ist nicht mehr Pächterin des Kiosks und Restaurants in der Badi Bottenwil. Mit Inseraten und auf der Website hat der Badi-Vorstand nach einem neuen Pächter gesucht. Das hat beim Uerkner Hans Widmer Fragen aufgeworfen, weshalb er sich mit einem Leserbrief ans Zofinger Tagblatt wandte.

In seinem Schreiben ist er voll des Lobes für die bisherige Pächterin. «Aus einfachen Anfängen entwickelte Martha den Badikiosk zu einem kulinarischen und gesellschaftlichen Mittelpunkt im Uerkental. Im Jahr 2017 wurde der Badikiosk im Zofinger Tagblatt sogar als «Gourmet-Tempel» bezeichnet, schreibt Widmer. Er kritisiert: «Der Beschluss des Badivereins, sich von Martha und Daniel Graber zu trennen, wurde nie aktiv kommuniziert. Die Gerüchteküche im Tal brodelt: Über die wirklichen Gründe der Trennung wurde nie informiert.»

Restaurantgäste und Badibesucher würden sich die Augen reiben und die Welt nicht mehr verstehen. «Martha und Daniel Graber haben zusammen im Uerkental eine wirkliche Oase aufgebaut und mit viel Herzblut den Kiosk und das kleine Restaurant betrieben», schreibt Widmer, der klar macht, dass es sich hier um eine subjektive Einschätzung handelt. Immer mehr Wanderer, Radfahrer, Biker und auch Handwerker hätten das schmackhafte und frisch zubereitete Angebot, das Martha aus der einfachen Küche auf den Teller zauberte, geschätzt. «Unvergessen bleiben mir die zarten Panna Cottas und wohlriechenden Früchtekuchen», schwärmt Widmer.

Schmerzhafter Verlust für das Uerkental

Im vergangenen Sommer, so Widmer, seien Martha und auch ihr Mann Daniel an mehr als 110 von 120 möglichen Tagen vor Ort gewesen, hätten die kleinen und grossen Gäste mit verschiedenen Leckerbissen verwöhnt. «Und dies Tag für Tag. Kein freier Tag, kein Ausschlafen.» Das abrupte Ende von «Marthas Kulinarium» erachte er als grossen und schmerzhaften Verlust für das ganze Uerkental. «Dies auch deshalb, weil ein beliebter Treffpunkt für Gespräche über Gott und die Welt nun ersatzlos verschwindet», so Widmer. «Ich kann den Entscheid des Vorstands des Badi-Vereins in keiner Weise nachvollziehen, vor allem auch deshalb nicht, weil der Versuch mit einem anderen Pächter grandios gescheitert ist.»

Als langjähriger, treuer Badibesucher und Vielschwimmer bedaure er diese Entwicklung ausserordentlich und hoffe auf eine gute Lösung im kommenden Sommer, damit die Badi weiterhin ein gern besuchter Treffpunkt für Jung und Alt im Uerkental bleibt. In seinem Brief bedankt sich Widmer bei Martha und Daniel Graber für ihr immenses Engagement.

Reibereien und Kompetenzüberschreitungen

Urs Fretz ist Präsident des Badi-Vorstands. Er bestätigt, dass die Pacht mit Martha Graber aufgelöst wurde. «Es bestanden unterschiedliche Ansichten bezüglich der Zusammenarbeit. Der Vertrag wurde dann seitens der Pächterin gekündigt», sagt Fretz. Beat Hügli, im Badi-Vorstand zuständig für die Werbung und Teile der Kommunikation, ergänzt, dass es in den letzten Jahren leider immer wieder zu unnötigen Reibereien bezüglich Zuständigkeiten und zu Kompetenzüberschreitungen seitens der Pächterin gekommen sei.

Auf Anfrage des ZT sagt Martha Graber, dass sie praktisch zur Kündigung getrieben wurde. Es seien am Ende dieser Saison einige Unstimmigkeiten aufgetaucht. Sie hätte vom Vorstand gerne einen Beitrag an die Betriebs- und Personalkosten gehabt, zumal sie und ihr Team auch die Badi-Eintritte verkaufe und auch sonst Ansprechpersonen für vieles sei, was in der Badi passiert. «Der Verein hingegen legte neue Zuständigkeiten in der Badi-Führung fest », erklärt Graber.

Weiter wollte der Vereinsvorstand ihr für die Saison 2023 das Grundangebot an Menüs inklusive Preisliste vorgeben. Innert kürzester Zeit sollte sie entscheiden, ob sie unter diesen Bedingungen weitermachen will oder nicht. Sie fühlte sich vor vollendete Tatsachen gestellt, die Kommunikation habe nur per E-Mail stattgefunden. «Ich hätte mir ein persönliches Gespräch und die Möglichkeit, den neuen Vertrag zu verhandeln, gewünscht», sagt Martha Graber.

Angebot soll für Familien bezahlbar sein

Den Schilderungen von Graber begegnet Beat Hügli mit Erklärungen. Bezüglich Menü- und Preisvorgaben stellt er klar: «Uns ist es wichtig, dass das Angebot auch für Familien bezahlbar ist und bleibt. Da viele Preise im Restaurant stetig gestiegen waren, hatte der Vorstand entschieden, für die Zukunft zumindest für die wichtigsten Verkaufsschlager wie Hamburger, Cheeseburger, Chicken Nuggets, Pommes frites und Hot Dog einen Preisdeckel zu bestimmen.» Diese Saison sei beispielsweise der Cheeseburger zu 9 Franken verkauft worden, so Hügli. Und die 1,5-Liter-Flasche Süssgetränk ebenfalls für 9 Franken. «Das empfanden wir vom Vorstand als zu hoch», sagt Hügli, der selber einige Jahre Co-Präsident des Vereins war und sich seit 18 Jahren ehrenamtlich für die Badi engagiert.

Als es dann darum ging, den Vertrag für die neue Saison abzuschliessen, habe der Vorstand bei der Pächterin für Cheeseburger und Co. einen Preisdeckel von 8 Franken sowie für die 1,5-Liter-Flasche Süssgetränk ebenfalls von 8 Franken verlangt. «Es waren je länger je mehr keine Familienpreise mehr, sondern mehr und mehr ein Business-Angebot», so Hügli. Er gibt zu bedenken, dass die Badi Bottenwil primär eine Familienbadi sein soll und nur dank Gästen aus dem ganzen Uerkental, sowie dem Wiggertal und den Beiträgen der beiden Gemeinden Bottenwil und Uerkheim existieren könne.

Zudem: «Bei uns kann sich der Beizli-Pächter in ein gemachtes Nest setzen», sagt Hügli. Heisst: Wasser, Strom sowie die Küche mit den Geräten stellt der Verein. Dieser besorgt auch die Reparaturen. «Als Gegenleistung dafür muss die Pächterin die Eintritte und Abos verkaufen», erklärt Hügli. Er betont: Von den Beizli-Einnahmen habe der Verein bis heute nichts.

Die Badi Bottenwil ist eine Familienbadi. Martin Zürcher

Noch vor Ende der letzten Saison hat der Vorstand gemäss Hügli Martha Graber darauf hingewiesen, dass er einige Kritikpunkte in einem Dokument festhalten wird und ihr diese dann schriftlich mitteilen werde. Dieses Dokument sollte dann Diskussionsgrundlage für den neuen Vertrag sein. Doch dieser Diskussion sei Martha Graber mit ihrer Kündigung aus dem Weg gegangen, sagt Hügli. «Damit war klar, dass wir uns sofort aktiv um eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter kümmern müssen.»

Martha Graber hat das Beizli bereits zwischen 2007 und 2017 geführt. 2020 hat sie es wieder übernommen. «Für ein solches Beizli braucht es viel Herzblut», gibt Graber zu bedenken. Ihr sei es wichtig gewesen, auf regionale Produkte zu setzen. Das Gemüse habe sie beim lokalen Bio-Gemüsebauern bezogen sowie Fleisch und Wurstwaren von der Metzgerei aus dem Tal. «Das hat halt seinen Preis, kam bei den Gästen aber gut an», sagt sie. Sich selber habe Martha Graber immer einen tieferen Lohn ausbezahlt als ihren Mitarbeitenden, die zu einem branchenüblichen Lohn im Beizli tätig waren. «Die Personalkosten würden also noch höher ausfallen, wenn ich mehr freie Tage hätte», gibt Graber zu bedenken.

Jetzt hat sie mehr Zeit für ihre Enkelkinder

Mit ihrem Team hat Martha Graber noch ein Abschlussessen durchgeführt. Zu ihrem Bedauern konnte sie sich nicht von den Gästen persönlich verabschieden. «Ich bedanke mich von Herzen bei ihnen und bedaure es sehr, dass ich nächstes Jahr nicht mehr da bin», sagt sie. Immerhin hat die 61-Jährige jetzt mehr Zeit für ihre Enkelkinder und ihren pensionierten Mann. Gemeinsam wollen sie den nächsten Sommer ohne Stress geniessen. Sie und ihr Mann sind weiterhin Mitglied des Badi-Vereins. Und für das Beizli erhofft sie sich eine gute Lösung.

Inzwischen seien einige Bewerbungen für die Pacht des Badi-Beizli eingegangen, wie Präsident Urs Fretz sagt. Der Schlussentscheid stehe bereits fest, sei aber noch nicht spruchreif. Erfreulicherweise sei es bereits gelungen, eine neue Pächterin zu finden. Der Vorstand sei aktuell gerade dabei, die Vertragsverhandlungen für die Saison 2023 mit dem neuen Pächter-Duo zu führen. Die Bedingungen an den neuen Pächter formuliert Fretz so: «Freundlichkeit gegenüber den Gästen und das Erfüllen unserer marginalen Bedingungen.»

Der Vorstand habe sich, so Hügli, bei Martha Graber für die Arbeit in der Badi herzlich bedankt. Die Qualität ihrer Arbeit sei immer sehr hoch gewesen. Dies gelte es nun auch in der kommenden Saison, in der die Badi zum 50. Mal öffnet, in ähnlicher Weise beizubehalten.

