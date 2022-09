Bözen: Volg-Filiale überfallen – Polizei sucht nach Zeugen

Bözen Mit Schraubendreher bedroht: Polizei sucht nach Raubüberfall auf Volg-Filiale nach Zeugen Am Mittwochabend hat ein Unbekannter den Volg in Bözen überfallen und Bargeld erbeutet. Die Verkäuferin blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen. 22.09.2022, 15.57 Uhr

Am Mittwochabend, kurz vor 21:00 Uhr, betrat ein Unbekannter die Volg Filiale in Bözen und bedrohte gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau die Verkäuferin mit einem Schraubendreher. Er verlangte die Herausgabe von Bargeld. Kurze Zeit später verliess der Täter gemäss Mitteilung den Laden mit dem erbeuteten Bargeld zu Fuss in unbekannte Richtung.