20% zu wenig: Im Aargau und in Solothurn fehlen Blutspenden

Blutspende 20 Prozent zu wenig: In den Kantonen Aargau und Solothurn fehlen Blutreserven In den Kantonen Aargau und Solothurn droht aktuell ein Versorgungsengpass. Daher ruft die Stiftung Blutspende des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) die Bevölkerung zum Blutspenden auf. 21.07.2022, 14.33 Uhr

Der Bedarf an Blutreserven ist weiterhin hoch. Symbolbild: Severin Bigler

Aufgrund der heissen Temperaturen, der Ferienzeit und Sperrfristen von Reisenden sind die Blutreserven in den Kantonen Aargau und Solothurn derzeit ausserordentlich tief. Der Bedarf bleibt unabhängig davon aber hoch. Aktuell habe man 20 Prozent weniger Blut als benötigt, heisst es in einer Mitteilung der Stiftung Blutspende SRK Aargau-Solothurn. Leiterin Barbara Mihm rechnet vor: «Das sind etwa 150 Spenden, die uns aktuell fehlen.»

Dieser Rückstand müsse nun aufgeholt werden, um Spitäler weiterhin ausreichend zu versorgen. Denn Blut lässt sich nicht künstlich herstellen und ist zudem nicht lange haltbar. Das Plasma lässt sich zwar tiefgefroren bis zu 24 Monate aufbewahren, rote Blutkörperchen sind jedoch nur 42 Tage haltbar, Blutplättchen sogar nur 7 Tage. Daher appelliert Barbara Mihm: «Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit, helfen Sie Ihren Mitmenschen und spenden Sie jetzt Blut.»

Wer kann Blut spenden?

Blutspenden kann jede Person, die bei der ersten Spende zwischen 18 und 60 Jahre alt ist, sich gesund fühlt und mindestens 50 kg wiegt.

Eine Blutspende ist nicht erlaubt, wenn sich die spendende Person krank fühlt oder innerhalb der letzten zwei Wochen Erkältungs- oder Grippesymptome hatte.

Blut der Blutgruppe 0 negativ ist besonders gefragt, weil dieses Patienten aller Blutgruppen verabreicht werden kann.

Wo kann gespendet werden?

Gespendet werden kann in den Blutspendezentren in Aarau, Baden, Brugg, Grenchen, Muri, Olten, Solothurn und Zofingen. Im August gibt es zudem zahlreichen Blutspendeaktionen in den Gemeinden. Es wird empfohlen, einen persönlichen Termin telefonisch im gewünschten Spendezentrum zu vereinbaren. Näheres dazu finden Sie hier.

Wie lange dauert eine Blutspende ab?

Bei einer Vollblutspende werden in ca. 10 Minuten 450 ml Blut entnommen. Eine Blutspende dauert inklusive Vorgespräch rund 40 Minuten, für Erstspender rund 1 Stunde. (phh)