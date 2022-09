Tele M1

Blitzer SVP-Nationalrat Burgherr fordert öffentliche Radarstandorte in der ganzen Schweiz Ein Freischein für Raser oder sinnvoll für die Verkehrssicherheit? Seit dem Sommer veröffentlicht der Kanton Solothurn wöchentlich die Standorte der mobilen und fixen Radaranlagen. Nun will der Aargauer SVP-Nationalrat Thomas Burgherr diese Veröffentlichung für alle Schweizer Kantone. 24.09.2022, 18.47 Uhr

«Ich werde einen Vorstoss machen, dass wir eine einheitliche Regelung haben in der Schweiz. Es kann nicht sein, dass man von einem Kanton in einen anderen fährt und andere Regelungen hat», kritisiert der Aargauer SVP-Nationalrat den Schweizer Flickenteppich in Bezug auf die Veröffentlichung der Radarstandorte gegenüber Tele M1.