So soll das Notkraftwerk in Birr aussehen

Infoveranstaltung So sieht das Notkraftwerk in Birr aus – Argwohn in der Bevölkerung: «Hören wir die Turbinen dann im ganzen Dorf?» An einer Infoveranstaltung wurde der Bevölkerung erklärt, wie das temporäre Kraftwerk aussehen und wo genau es stehen soll. Die Notwendigkeit für das Unterfangen ist man sich in Birr bewusst – trotzdem gab es auch kritische Stimmen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Visualisierung des temporären Krafwerks – die definitive Ausfürhung kann noch abweichen. Rechts die mobilen Gasturbinen-Generator-Einheiten. Zvg/Courtesy of General Electric Company

Am Donnerstag Abend informierten die Gemeinde Birr, der Kanton, die Verantwortlichen vom Bund und von General Electric (GE) zum geplanten Notkraftwerk. Jurist Peter Raible erklärte, was in den kommenden Tagen in Sachen Bewilligungsverfahren laufen wird: «Es bracht zwei neue Verordnungen, die der Bundesrat voraussichtlich am Freitag beschliessen wird, damit das Verfahren durchgeführt werden kann.»

Es sei alles darauf angelegt, dass man sofort mit dem Bau beginnen könne – mit einem «normalen» Verfahren undenkbar. «Ihr könntet euch aber trotzdem auf juristischem Weg wehren», sagte Raible zu den rund 200 Interessierten, die am Infoanlass im Wydehof erschienen waren. «Am Montag wird die Bewilligung im Bundesblatt veröffentlicht, da steht auch drin, wie man Einsprache erheben kann.» Es handle sich um ein formloses Verfahren, das nichts kostet, erklärte der Fachmann. «Man muss schriftlich darlegen, welche Gründe gegen das Projekt sprechen, wir versuchen dann auf diese Argumente einzugehen.»

Dieser Entscheid sei wiederum vor Gericht anfechtbar. Gleichzeitig machte Raible klar: «Das sistiert die Bauarbeiten nicht und schiebt sie auch nicht auf.» Baustart ist Anfang Oktober. Die Einhaltung der Vorschriften würden laufen vom Kanton überprüft. Eine öffentliche Auflage, wie man sich das gewohnt sei, werde es nicht geben, machte auch Gemeindeammann René Grütter klar. «Es sind aussergewöhnliche Probleme, und die erfordern aussergewöhnliche Lösungen.»

Das Kraftwerk steht auf Rädern

Das Kraftwerk steht auf Rädern Michael Ladwig von GE erklärte, wie das temporäre Kraftwerk aussehen wird: «Das Herz sind die Gasturbinen-Generator-Einheiten, diese sind mobil, also auf einem Anhänger montiert.» Acht dieser Einheiten kommen auf dem östlicher Parkplatz zu stehen (siehe Visualisierung oben).

Die Platzwahl auf dem GE-Areal wurde in der Diskussion mehrmals angesprochen. «Hören wir das denn im ganzen Dorf?», wollte eine Frau im Publikum wissen. Es würden Lärmschutzwände aufgestellt und nach weiteren Möglichkeiten gesucht, die Geräusche zu reduzieren, so die Verantwortlichen. Regierungsrat Stephan Attiger forderte GE auf, den Standort noch einmal zu überprüfen und allenfalls zu begründen.

Teilnehmer: «Die Luft in Birr stinkt trotz CO2-Kompensation»

Das Notkraftwerk in Birr soll die Schweiz im Winter vor einer allfälligen Stromlücke retten, die aufgrund der Folgen des Ukrainekriegs droht, der mögliche Einsatz ist bis Ende April 2026 befristet. Es kann sowohl mit Gas als auch mit Öl und Wasserstoff betrieben werden. Die Stromgewinnung aus Öl ist wegen des höheren CO2-Ausstosses noch klimaschädlicher als ein Betrieb mit Gas. Das Kraftwerk kann mit beiden Treibstoffen betrieben werden.

Sollte es in diesem Winter zum Einsatz kommen – das wäre theoretisch ab Februar möglich, dann wohl mit Öl, weil dabei der Nachschub momentan gesichert ist – beim Gas ist die Schweiz von der Versorgung aus Russland abhängig. Auch die erwarteten Emissionen wurden in der Diskussion immer wieder thematisiert, besonders, weil die Verantwortlichen keine Zahlen nennen wollten – im besten Fall würde das Kraftwerk gar nie laufen, erklärte man.

Und Pascal Previdoli vom Bundesamt für Energie machte klar: «Wir wissen, dass das keine optimale Lösung ist, aber die Alternative ist, dass wir keinen Strom haben.» Die CO2-Emissionen würden kompensiert, durch den Handel mit Zertifikaten. «Die Luft in Birr stinkt dann trotzdem noch», kritisierte ein älterer Herr.

Das Interesse am Informationsanlass war gross. Dominic Kobelt

Entschädigung für die Gemeinde Birr

«Der Kanton setzt sich dafür ein, dass Bund und Betreiber alles Notwendige unternehmen, um die Immissionen und damit die negativen Auswirkungen für die betroffene Bevölkerung möglichst tief und zeitlich möglichst kurz zu halten», versprach Attiger. Der Kanton erwarte, dass Bund und Betreiber die Standortgemeinde Birr für die Lasten angemessen entschädigen und unterstütze die Gemeinde bei den Verhandlungen. «Der Kanton selbst verzichtet auf eine Entschädigung», so Attiger.

Wie genau diese Entschädigung aussehe, wollte ein Teilnehmer wissen. «In unseren Augen ist es eine faire Entschädigung, aber bevor die Verträge nicht unterschrieben sind, möchte ich noch nichts genaueres sagen», erklärte Gemeindeammann Grütter. «Es ist eine Grundpauschale und eine Entschädigung für jede Stunde, die die Anlagen laufen.»

Argwohn gegenüber dem Unternehmen ist spürbar

Die Leistung der acht Turbinen liegt zusammen bei knapp 250 Megawatt, was einem Viertel der Leistung des Kernkraftwerks Leibstadt entspricht. Damit stellt das mobile Notkraftwerk einen Grossteil der vom Bund in Aussicht gestellten 300 Megawatt an kurzfristig realisierbarer zusätzlicher Leistung. Die Gesamtkosten für die ganze Laufzeit betragen rund 470 Millionen Franken. Viele der Anwesenden nutzen die Gelegenheit, ihre Meinung kund zu tun.

Dabei wurde auch eine Argwohn gegenüber Generel Electric spürbar. Etliche wiesen darauf hin, dass das Unternehmen doch in den letzen Jahren rund 1000 Stellen abgebaut habe und jetzt sicherlich ganz gut an diesem Deal verdiene. Von Seiten GE sagte man, man sei stolz darauf, ein solches Projekt in der Schweiz realisieren zu können. Ein anderer Teilnehmer sagte: «Wir haben hier in Birr schon immer Hand geboten.» Er betonte aber, wie viele andere auch, dass man erwarte, dass es eine temporäre Lösung bleibe.

