Bildungsstandort Zofingen erhält ab nächstem Sommer die Fachmittelschule Es ist eine gute Nachricht für den Bildungsstandort Zofingen: Ab dem Schuljahr 2023/24 zieht an der Kanti die Fachmittelschule (FMS) ein. Gestartet wird voraussichtlich mit zwei Klassen, im Angebot sind drei Berufsfelder. Philippe Pfister, ZT Jetzt kommentieren 10.08.2022, 20.38 Uhr

Hier werden ab Sommer 2023 auch Fachmittelschülerinnen und -schüler ein- und ausgehen. ran/ZT

«Die Zahlen an den Fachmittelschule steigen markant, und das seit Jahren», sagt Kathrin Hunziker. Sie ist Leiterin der Abteilung Berufsbildung und Mittelschule beim Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau. Besonders deutlich war der Anstieg zu Beginn des neuen Schuljahres, wie die Zahlen zeigen: Vor einem Jahr stiegen 233 Schülerinnen und Schüler in die FMS ein. Diesen Sommer waren es 297, ein Plus von 27,5 Prozent.

Heute pendeln die Fachmittelschüler aus dem Bezirk Zofingen nach Aarau, in diesem Jahr haben sich rund 45 angemeldet. Der Platz dort ist knapp, ein Ausbau in Aarau war keine Option. «Und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten von Aarau nach Zofingen zu verschieben, ist auch keine gute Idee», sagt Kathrin Hunziker.

Fünf Berufsfelder im Angebot

Nach Aarau, Wettingen und Wohlen wird deshalb in einem Jahr auch Zofingen die FMS anbieten. Der Übertritt ist von der Bezirksschule als auch von der Sekundarschule möglich. Nach drei Jahren können Absolventinnen und Absolventen eine höhere Fachschule besuchen (siehe unten). Die meisten hängen allerdings noch ein Jahr für die Fachmaturität an. Mit der Fachmatur im Sack ist der Übertritt an Fachhochschulen prüfungsfrei möglich.

Sehr beliebt ist der Übertritt in die Pädagogische Hochschule, wo Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden. Diesen Weg wählt rund die Hälfte der FMS-Maturandinnen und Maturanden.

Fünf Berufsfelder sind an den Aargauer Fachmittelschulen im Angebot: Kommunikation und Information, Gesundheit/Naturwissenschaften, Soziale Arbeit, Gestaltung und Kunst sowie Pädagogik. In Zofingen werden ab dem Schuljahr 23/24 drei davon angeboten: Gesundheit/Naturwissenschaften, Soziale Arbeit und Pädagogik.

Stärkt den Bildungsstandort Zofingen nachhaltig

Für Zofingen ist das in mehrfacher Hinsicht eine gute Nachricht. «Dass wir künftig die Fachmittelschule hier haben werden, stärkt den Bildungsstandort Zofingen nachhaltig», sagt der Rektor der Kantonsschule, Patrick Strössler. Zur Erinnerung: Vor etwas als mehr als drei Jahren kämpfte die Region mit vereinten Kräften gegen den Abbau von Bildungsgängen an der Berufsschule und damit für den Erhalt des Bildungsstandortes – das KV und damit ein grosser Teil an Berufsmaturitätsschülerinnen und –schüler zog weg. Mit dem Zuzug der FMS folgt nun ein willkommener Ausbau des Bildungsangebots in Zofingen.

Andererseits ist das Angebot auch ein gutes Signal für die Wirtschaft. Die angebotenen Berufsfelder richten sich auf Branchen aus, in denen teilweise massive Personalknappheit herrscht.

Bezirksschüler brauchen mindestens eine 4,4 Schülerinnen und Schüler, die in der letzten Bezirksschulklasse in den übertrittsrelevanten Fächern einen Notendurchschnitt von mindestens 4,4 sowie in den Kernfächern Mathematik und Deutsch mindestens die Note 4 erreichen, werden definitiv an die Fachmittelschule aufgenommen. Wer diese Bedingungen nur im ersten Semester erfüllt, am Ende des Schuljahres jedoch nicht mehr, wird provisorisch aufgenommen. Sek-Schüler brauchen am Ende der letzten Sekundarschulklasse in den übertrittsrelevanten Fächern einen Notendurchschnitt von mindestens 5,3 sowie in den Kernfächern Mathematik und Deutsch mindestens die Note 4, um definitiv an die FMS überzutreten. Wer diese Anforderungen nur im ersten Semester erfüllt, kann provisorisch übertreten. (zt)

