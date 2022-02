Universität im Aargau: Warum alle Projekte scheiterten

Bildung Warum der Aargau als viertgrösster Kanton keine Universität hat – und ob sich das ändern könnte Rang vier bei der Bevölkerungszahl, Rang drei bei der Wirtschaftskraft: Wieso hat der Kanton Aargau trotzdem keine Universität? Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie frühere Uni-Pläne wegen Geldmangels, regionaler Spaltungen und Angst vor ultralinker Ideologie platzten. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Lange trug der Aargau das unschöne Attribut des «grössten Nichthochschulkantons». Es war ein grober Kratzer im Stolz der Aargauerinnen und Aargauer, der erst 2006 mit der Eröffnung der Fachhochschule Nordwestschweiz mit Hauptsitz in Brugg-Windisch ausgemerzt wurde. Doch an einer Universität, an einer «Alma Mater» mit verschiedenen Fakultäten, fehlt es dem Aargau noch immer. So ist er nun zwar Hochschulkanton, doch er bleibt der grösste Kanton ohne Universität.

Dank der Fachhochschule Nordwestschweiz mit Hauptsitz in Brugg-Windisch konnte der Aargau das Attribut «grösster Nichthochschulkanton» 2006 endlich ablegen. Severin Bigler

Dafür zahlt der Aargau im Rahmen der Interkantonalen Universitätsvereinbarung viel Geld, damit seine Studierenden in anderen Kantonen an die Universität gehen dürfen: Im Studienjahr 2020/2021 waren es insgesamt knapp 82 Millionen Franken. Damit beteiligte sich der Kanton an den Ausbildungskosten von 4476 Studierenden mit Wohnsitz im Aargau.

Was für und was gegen eine Universität im Aargau spricht

Angesichts dieser Zahlen sei die Frage erlaubt: Würde sich da auf Dauer eine eigene Universität nicht lohnen? Zwar ist der Betrieb einer solchen teuer – sehr teuer sogar: Es braucht geeignete Räumlichkeiten und Infrastruktur sowie hoch qualifiziertes Personal.

Dafür wäre eine Uni im Kanton Aargau, der zentral im Sandwich zwischen Zürich, Bern, Basel und Luzern liegt, auch für Studierende aus anderen Kantonen attraktiv. Für diese bekäme der Aargau ebenfalls Geld. Zudem könnte er von den wirtschaftlichen Vorteilen eines Universitätskantons profitieren und würde weniger Fachkräfte durch Abwanderung in andere Kantone verlieren.

Ein weiterer Faktor ist der steigende Bedarf an Studienplätzen. Daten des Bundesamtes für Statistik zeigen: Die Anzahl Studierender an den Schweizer Universitäten hat sich von 1990 bis 2020 fast verdoppelt (von rund 86'000 auf rund 165'000). Die Platzprobleme der Universitäten, die aus allen Nähten platzen, sind wohlbekannt. Der Gedanke ist also nicht weit hergeholt: Braucht die Schweiz eine neue Universität? Und wo sollte diese liegen, wenn nicht im Kanton Aargau?

Im Bildungsdepartement ist kein Uni-Dossier in Arbeit

Das Aargauer Bildungsdepartement nimmt auf Anfrage der AZ so Stellung: Ein so gewichtiger Schritt wie die Gründung einer eigenen Universität würde in Koordination mit den umliegenden Kantonen erfolgen. «Diese haben bisher nicht signalisiert, dass aus Kapazitätsgründen eine Universität im Kanton Aargau notwendig sei», schreibt das Bildungsdepartement. «Es sind weder inner- noch ausserkantonale Stimmen zu vernehmen, die die Gründung einer Universität im Kanton Aargau fordern.»

Aktuell sei kein Dossier zu einer Uni-Gründung in Arbeit, heisst es weiter. Trotzdem liebäugelt man im Bildungsdepartement mit den potenziellen Vorteilen einer Universität:

«Positive Effekte auf die Universitätsregion stellen wichtige Faktoren dar, die ganz grundsätzlich für die Errichtung einer Universität sprechen.»

Dies sehe man etwa in den Kantonen Zürich und Basel, die erheblich von Firmen profitieren würden, die sich aufgrund der Nähe zur Universität dort niedergelassen haben. Auch die dynamischen Start-up-Szenen rund um die Universitäten und die Nachfrage nach deren Absolventinnen und Absolventen auf dem Arbeitsmarkt seien wichtige Punkte.

Medizinstudium im Aargau Auf einen Artikel der AZ zum Hausärztemangel im Aargau warf ein Leser die Frage auf, ob es Bedarf für eine medizinische Fakultät im Aargau gebe. Das Bildungsdepartement schreibt dazu: «Wenn die Versorgungslage als ungenügend erachtet würde, könnten an die Hochschulen gerichtete Bedürfnisse entstehen.» Dies sei bisher aber nicht vertieft thematisiert worden. Auch wenn ein komplettes Medizinstudium im Aargau nicht möglich ist: Verschiedene Spitäler und Kliniken, darunter die Kantonsspitäler Aarau und Baden, bieten Plätze für die praktisch-klinische Ausbildung an. Studienplätze in der Medizin sind die teuersten Studienplätze überhaupt. Ab dem dritten Jahr kostet ein Platz rund doppelt so viel wie in den Naturwissenschaften und gar rund fünfmal so viel wie in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Fast ein Drittel der gesamten Ausbildungsbeiträge, die der Aargau für Uni-Studierende zahlt, entfällt auf die Humanmedizin: Im Jahr 2020/2021 waren es über 26 Millionen Franken für 610 Studierende. (aka)

Hat ein Uni-Projekt in zwanzig Jahren eine Chance?

Hans Fahrländer, ehemaliger Chefredaktor der AZ und Experte in der Aargauer Bildungspolitik. Emanuel Per Freudiger

Hans Fahrländer, ehemaliger Chefredaktor der AZ und Experte in der Aargauer Bildungspolitik, erklärt: «Eine Universität im Aargau wäre auf jeden Fall wünschenswert.» Der Aargau ist auf Rang vier bei der Bevölkerungszahl und gar auf Rang drei bei der Wirtschaftskraft. Da sei die Frage durchaus berechtigt, warum man keine Uni habe, so Fahrländer: «Die Idee einer Uni scheiterte bisher am Aargauer Kleingeist.»

Wichtige Gründe dafür sieht Fahrländer in der aargauischen Struktur als Kanton der Regionen und in der Psychologie: «Wir sind ein KMU-Kanton: Man kann sagen, die Fachhochschule entspricht unserer Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur mehr als eine Universität.» Zudem fehle es an einem grossen Zentrum, das sich als Standort aufdrängen würde.

Wie stehen die Chancen, dass der Aargau irgendwann doch noch eine Universität bekommt? «Das ist Kaffeesatzlesen», sagt Fahrländer. Das Geld sei auch heute noch das grosse Thema. Der Bildungsexperte sieht wenig politische Bereitschaft, neben der teuren Fachhochschule (deren Hauptträgerkanton der Aargau ist) noch mehr Geld in die Hochschulen zu stecken:

«Viele Stimmen fordern, man solle nicht das ganze Geld in die Bildungselite stecken, sondern mehr für Berufsbildung und Volksschule tun.»

Zudem könne man die Bildungsausgaben im Aargau nicht beliebig ausdehnen, weil dieser Bereich heute schon mit Abstand am meisten Steuergeld von allen Bereichen und Departementen verschlinge. Dennoch bleibt Fahrländer optimistisch, dass ein Uni-Projekt realisierbar wäre:

«Jetzt hätte ein Uni-Projekt wohl kaum Chancen. Aber in 20 Jahren ist es vielleicht machbar.»

Wie alle Projekte für eine Universität im Aargau scheiterten – und stattdessen die Fachhochschule Nordwestschweiz entstand

Die Geschichte der Aargauer Universität, die nie entstand, ist geprägt von hochfliegenden Utopien, die an Geldmangel scheiterten. Von visionären Ideen, die an ideologischen Scheuklappen abprallten. Und vom Stolz eines Kantons, der sich vom Rest der Schweiz oft belächelt fühlte.

Zu klein war Aarau, zu uneinig der Kanton für eine Universität

Zur Zeit von Heinrich Zschokke (1771–1848) galt Aarau als Bildungsstadt. Stadtmuseum Aarau

Es gab sie schon im 19. Jahrhundert, die Bestrebungen für eine Aargauer Universität. Im Dunstkreis des Bildungspioniers Heinrich Zschokke galt Aarau als Bildungsstadt. So bewarb sich Aarau in den 1860er-Jahren um den Sitz einer eidgenössischen Zentraluniversität.

Doch Aarau war zu klein, als dass es eingeklemmt zwischen Zürich, Bern und Basel als Universitätsstadt ernsthaft in Frage gekommen wäre. Die Aarauer Bewerbung wurde gar verspottet: Die Zeitung «Volksfreund» sah darin «einen ziemlich wohlfeilen Scherz». Auch die kantonsinterne Uneinigkeit erschwerte ein Uni-Projekt. Der noch junge Aargau rieb sich an regionalen Konflikten und der konfessionellen Spaltung auf. So blieb die Aargauer Universität nicht viel mehr als Idee.

Wie Visionär Jakob Hohl das Universitätsprojekt anstiess

Es sollte hundert Jahre dauern, bis die Idee neuen Schwung bekam. Wir schreiben die 1960er-Jahre, überall herrscht Aufbruchsstimmung. Die Studierendenzahlen stiegen landesweit stark an. Auch die Nachfrage nach Akademikern wuchs. So wurde die Forderung nach einer neuen Hochschule in der Deutschschweiz laut.

Es war Grossrat Jakob Hohl, zeitlebens bekannt als Visionär und schillernde Persönlichkeit, der die Diskussion über eine Aargauer Universität 1962 erneut anstiess. Er forderte den Regierungsrat in einer Motion auf, «die Gründung einer aargauischen Universität in die Wege zu leiten». Der Vorschlag kam für viele überraschend und rief mehrheitlich skeptische Reaktionen hervor. Hohl selbst beschrieb die Reaktion seiner Ratskollegen folgendermassen:

«Beim Verlesen meiner Motion ging ein kritisches bis mitleidiges Lächeln über die Gesichter.»

Aller Skepsis zum Trotz: Zwei Jahre später sprach der Grosse Rat einen Kredit von 250'000 Franken – um «umfassend zu prüfen, ob und wie der Aargau am schweizerischen Hochschulwesen sich beteiligen kann, insbesondere ob eine aargauische Universität zu gründen sei».

In der Folge kamen mehrere Modelle für die Aargauer Uni auf den Tisch. Das Projekt einer sogenannten «Volluniversität» mit Medizin, Jus, Geistes- und Naturwissenschaften wurde aus Kostengründen schnell verworfen. Dann stellte man sich eine Universität für Humanwissenschaften inklusive Medizin vor. Als jedoch bekannt wurde, dass auch St. Gallen eine medizinische Fakultät plante, beschloss man im Aargau, sich künftig auf eine Hochschule für Bildungswissenschaften zu konzentrieren.

Der Aargau in der «Finanzklemme» soll eine Hochschule finanzieren

Im Mai 1970 sagte die Aargauer Stimmbevölkerung relativ knapp Ja zu einem Kredit von 6,5 Millionen für die erste Stufe der neuen Hochschule. Sämtliche relevanten Parteien standen hinter dem Projekt, doch insbesondere in den ländlichen Regionen stiess es auf grossen Widerstand. Die Gegner sprachen vom Aargau als Kanton der «Staatsdefizite und der Finanzklemme», von einer geplanten «Schmalspur-Hochschule», die ausser Kosten nichts bringen würde.

Abstimmungsinserat der Hochschulgegner «Aktion für Sparsamkeit im Staate», erschienen in diversen aargauischen Zeitungen im Mai 1970. zvg

Dem hielten die Befürworter entgegen, dass der Aargau eine Mitverantwortung in der Hochschulbildung tragen müsse. Es stehe ihm schlecht an, als viertgrösster Kanton von den Universitäten anderer Kantone ohne jegliche Beteiligung zu profitieren. Zudem sei es ein Projekt des Fortschritts, ohne das der Kanton in Rückstand gerate. Auch die Presse berichtete stark positiv über das Projekt.

Werbeplakat des Aargauischen Hochschulvereins vor der Volksabstimmung im Mai 1970. zvg

Ideologische Bedenken bremsen die Uni-Euphorie

Doch langsam drehte die Stimmung in der Öffentlichkeit. Die Argumente der Gegnerschaft hinterliessen ihre Spuren. Viele Menschen im bürgerlich geprägten Aargau befürchteten nicht nur einen Akademikerüberschuss, sondern auch das Ausbrüten von linkem Gedankengut an der Universität. Ein CVP-Grossrat brachte die Bedenken auf den Punkt:

«In gewissen Reihen mottet unbewusst die Angst vor den roten Bildungspäpsten, vor den gesellschaftspolitisierenden Ultralinken.»

Lange war auch der potenzielle Standort unklar: Zwar lag Aarau in der Poleposition, doch auch andere Städte und Regionen boten mit – gar eine Campus-Universität nach amerikanischem Vorbild im Seetal war ein Thema. Erst 1975 wurde Aarau als Standort bestimmt – ein Entscheid, der kaum Euphorie auslöste.

Wie das Universitätsprojekt nach 15 Jahren scheiterte

1976 ging es darum, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Der Entwurf eines Hochschulgesetzes kam in den Grossen Rat. Sechs Stunden dauerte die Eintretensdebatte, die Voten dafür und dagegen hielten sich die Waage. So kam es schliesslich zu einem Zufallsentscheid: Mit 79 zu 76 Stimmen wies der Grosse Rat die Vorlage zurück.

Es war nicht nur ein herber Rückschlag, sondern der Anfang vom Ende des Aargauer Hochschulprojekts. Schrittweise schlief das Projekt ein. Das Geld aus dem Kredit ging zur Neige, und als die Stimmbevölkerung 1978 ein neues Hochschulförderungsgesetz auch im Aargau ablehnte, war das Projekt der Aargauer Universität gestorben.

Mit der Fachhochschule Nordwestschweiz endlich zum Hochschulkanton

Während 1996 die Universität der italienischen Schweiz mit Sitz in Lugano und Mendrisio und 2000 die Universität Luzern gegründet wurden, war eine Aargauer Uni in weite Ferne gerückt. Stattdessen begann im Aargau die Planung für eine Fachhochschule. Dieser neue Hochschultypus war erst 1996 geschaffen worden, und der Bundesrat stellte für die ganze Schweiz bloss sieben Konzessionen aus. Für die ganze Nordwestschweiz mit dem Aargau, Solothurn und beiden Basel blieb nur eine einzige Konzession.

Zunächst wollte der Aargau, der wohl beträchtlich unter dem Prädikat des «grössten Nichthochschulkantons» litt, die Konzession für sich alleine. Erst nach jahrelangen politischen Grabenkämpfen sah man ein: Der einzige Weg war eine vierkantonale Hochschule, gemeinsam mit den Kantonen Solothurn, Baselland und Basel-Stadt. Um die Jahrtausendwende war die Idee der Fachhochschule Nordwestschweiz geboren.

Der Entscheid «Zrugg uf Brugg» war eine herbe Enttäuschung für Aarau

Der Aargau erhielt den Hauptsitz der Fachhochschule zugeteilt. Doch als es um die Frage ging, wo dieser liegen sollte, brachen regionale Streitigkeiten auf. Aarau oder Brugg-Windisch? Als der Grosse Rat im Dezember 2001 entschied, dass Brugg-Windisch der einzige Aargauer Standort der Fachhochschule werden sollte, war die Enttäuschung in der Kantonshauptstadt riesig.

Anfang 2006 nahm die Fachhochschule Nordwestschweiz ihren Betrieb auf. Sie umfasst heute neun Teilhochschulen an den Standorten Brugg-Windisch, Olten, Basel und Muttenz.

Aus dem Projekt «Uni Aarau» wurde das «Zentrum für Demokratie»

Hanspeter Hilfiker (FDP), Stadtpräsident von Aarau. zvg

«Der Hochschul-Zug war für Aarau vorerst abgefahren», sagt der heutige Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. Doch man habe den Anschluss an die Hochschullandschaft nicht verlieren wollen. So lancierte die Stadt Aarau 2003 eine Debatte über eine mögliche Hochschulgründung in Aarau.

In einer Art Planspiel, getauft «Uni Aarau», wurde Aarau für drei Tage zur Universitätsstadt. Daraus entstand die konkrete Idee, aus Aarau einen Uni-Standort zu machen – nicht durch eine eigene Universität, sondern durch die Ansiedelung eines universitären Instituts.

2005 erhielt der Stadtrat den Auftrag, das Projekt «Institut für Demokratie» zu konkretisieren. Als Partner setzte man auf die Universität Zürich. Sowohl in Aarau als auch beim Kanton stiess das Projekt auf fast einhellige Zustimmung – mit Ausnahme der SVP. So ging es plötzlich schnell: 2007 und 2008 beschlossen die Stadt Aarau und der Kanton, das «Zentrum für Demokratie» mit jährlich je rund 800'000 Franken zu unterstützen.

Die Villa Blumenhalde, einstiges Wohnhaus von Heinrich Zschokke, beherbergt seit 2009 das Zentrum für Demokratie in Aarau. Britta Gut

2009 öffnete das Zentrum für Demokratie Aarau seine Tore. Es ist als Aussenposten der Universität Zürich ein normales Forschungsinstitut, zugleich aber auch ein schweizerisches Zentrum zum Nachdenken über die Grundwerte zur Demokratie. So kam es doch noch zu einem Happy End: Mit dem Zentrum für Demokratie wurde Aarau zur Universitätsstadt. Zumindest ein bisschen.

