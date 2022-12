Grosser Rat: Fragen zu Lehrstellen für vorläufig Aufgenommene

Bildung Lehrstellen für vorläufig Aufgenommene: Theorie und Praxis decken sich nicht Stipendien werden ihnen nicht gewährt, Ausländerinnen und Ausländern mit Status F stehen aber alle Ausbildungswege offen, sagt Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Tatsächlich finden sie kaum eine Lehrstelle. Grossrätinnen haben Fragen. Eva Berger 14.12.2022, 15.30 Uhr

Hussein Ali Nabi aus Afghanistan macht in der Metzgerei Rebstock in Seengen eine Metzgerlehre. Ein solches Anstellungsverhältnis mit einem vorläufig aufgenommenen Ausländer ist eher die Ausnahme (aufgenommen am 17. November 2020). Chris Iseli

Über 90 Prozent der in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen, das sind Ausländerinnen und Ausländer mit Status F, bleiben für mehr als drei Jahre im Land. «Deshalb wird von ihnen erwartet, dass sie für sich selber sorgen können», schreiben die Grossrätinnen Edith Saner, Karin Koch Wick (beide Die Mitte) und Lea Schmidmeister (SP) in einer an der letzten Parlamentssitzung eingereichten Interpellation. Sie haben Fragen dazu, wie Ausbildungsplätze für vorläufig Aufgenommene im Kanton gefördert werden könnten.

Denn, obwohl Bund, Kantone und Gemeinden explizit den gesetzlichen Auftrag hätten, die berufliche und soziale Integration von Ausländerinnen und Ausländern mit Status F zu fördern und zu fordern, könnten nur wenige von ihnen tatsächlich eine Ausbildung machen.

Keine Stipendien, Ausbildung aber möglich

Grossrätin Edith Saner (Die Mitte). Severin Bigler.

Ende November lehnte der Grosse Rat eine Forderung der SP ab, vorläufig Aufgenommenen Stipendien zu gewähren. Der Kanton orientiere sich diesbezüglich am Bund, sagte Bildungsdirektor Alex Hürzeler in der Debatte, und demnach gebe es für sie keine Stipendienberechtigung. Ihnen stünden aber alle Berufs- und Ausbildungsangebote offen, meinte Hürzeler. Man müsse ergo dafür sorgen, dass vorläufig Aufgenommene auch wirklich eine Ausbildung machen können, sagte Edith Saner damals. Das sei in der Realität häufig noch nicht der Fall.

Saner, Koch Wick und Schmidmeister halten jetzt in ihrer Interpellation fest, wie die Situation von Ausländerinnen und Ausländern mit Status F auf dem Lehrstellenmarkt tatsächlich aussieht: Potenzielle Arbeitgeber wüssten oft gar nicht, dass sie vorläufig Aufgenommene anstellen könnten. Und selbst wenn sie es wissen, seien sie dabei offensichtlich zurückhaltend, denn diese Personen hätten in der Regel Mühe damit, einen Ausbildungsplatz zu finden.

«Der Status ‹vorläufig aufgenommen› ist für viele Lehrbetriebe ein Unsicherheitsfaktor, da sie den Lehrvertrag mit jemandem abschliessen möchten, der oder die mit grosser Wahrscheinlichkeit die Ausbildung abschliessen kann», heisst es im Vorstoss.

Aargauer Unternehmen halten sich zurück

Auch Unternehmen im Aargau hielten es so, dass sie an Personen mit Status F keine Lehrstellen vergeben, schreiben die Grossrätinnen weiter. Welche Grossfirmen und welche Unternehmen des Service public es bei der Ausbildung warum so handhaben, möchten sie vom Regierungsrat wissen, denn: «Diese Praxis steht konträr zum gesetzlichen Auftrag, die berufliche und soziale Integration von Personen mit Status F zu fördern.» Was der Kanton konkret unternehme, um Lehrbetrieben die Anstellung von vorläufig Aufgenommenen nahezulegen, fragen sie weiter. Und ob man mit Anreizen oder Verpflichtungen hier Gegensteuer geben könnte.

Investitionen in die Ausbildung seien eine praktische Antwort auf den Fachkräftemangel, sagte Interpellantin Lea Schmidmeister in der Stipendiendebatte. Auch die Sozialhilfe würde entlastet, wenn sich vorläufig Aufgenommene ausbilden lassen – das gilt für Studium und Lehre gleichermassen.