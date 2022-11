Blocher, Hayek, Brack: Das sind die reichsten Aargauer im 2022

«Bilanz»-Ranking Die reichsten Aargauer im Jahr 2022: Die Blochers verlieren fünf Milliarden Franken – und sind trotzdem Nummer 1 Jedes Jahr veröffentlicht das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» die Liste der 300 reichsten Schweizer. Darunter sind zwölf Aargauer Familien oder Einzelpersonen. Dabei hat sich das Ranking im Vergleich zum Vorjahr nicht stark verändert, obwohl das Vermögen der Familie Blocher um fünf Milliarden Franken geschrumpft ist. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 24.11.2022, 22.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elon Musk ist nicht der Einzige, der dieses Jahr an Vermögen eingebüsst hat: Auch Schweizer Superreiche mussten Verluste einstecken. Sie sind allerdings noch weit davon entfernt, zu wenig Geld zu haben: Den 300 reichsten Schweizern gehören gemäss einer Liste des Magazins «Bilanz» nach wie vor 821 Milliarden Franken – 100 Milliarden mehr als das gesamte Bruttoinlandprodukt der Schweiz.

Zwölf dieser superreichen Familien und Unternehmer sind Aargauer.

Markus Blocher führt die Dottikon ES, deren Aktienkurs im Jahr 2022 eingebrochen ist. Chris Iseli

Seit Jahren dominiert die Familie Blocher die Rangliste im Aargau. Und dies mit gutem Grund: Das Vermögen der Politiker- und Unternehmerfamilie stieg seit 2008 ungebremst.

Dieses Jahr mussten die Blochers allerdings Verluste einstecken. Von 19,5 Milliarden im Jahr 2021 bleiben ihnen «nur» noch 14,5 Milliarden. Das hat unter anderem mit den sinkenden Aktienkursen der Dottikon ES zu tun, die von Markus Blocher gehalten wird. Dieser Werteeinbruch ist allerdings zu relativieren: Der Wert der Aktien war im Jahr 2020 um 200 Prozent gewachsen.

Willi Liebherr gehört zu den reichsten Aargauern. Alex Spichale

Der Baumaschinenkonzern Liebherr geriet im Jahr 2020 heftig unter die Räder. Das Unternehmen mit Sitz in Bulle konnte sich allerdings erholen und dessen Gewinn erreichte im Jahr 2021 gar einen Rekordwert.

Familienoberhaupt Willi Liebherr, der in Nussbaumen ansässig ist, behält mit seiner Schwester Isolde das Sagen im Unternehmen. Die Firma geriet mit dem russischen Angriff auf die Ukraine in Bredouille, denn sie ist seit 1965 dort aktiv und beschäftigt über 2300 Angestellte auf russischem Boden. Das Geschäft brach Liebherr aber nicht ab und berief sich auf eine Fürsorgepflicht.

Nick Hayek, CEO Swatch Group. Seine Mutter Marianne lebt immer noch in Meisterschwanden. Severin Bigler

Die Coronajahre waren schwierig für die Uhrenbranche, speziell für das untere Preissegment. Das bekam auch die Swatch Group zu spüren und somit deren Inhaber, die Unternehmerfamilie Hayek. CEO Nick Hayek schaffte es allerdings, dieses Jahr ein erfolgreiches Produkt zu lancieren: die Moonswatch, eine Kooperation zwischen Swatch und Tochtergesellschaft Omega. Er verspricht sich dadurch Rekordergebnisse. Die Zukunft soll zeigen, ob die Unternehmerfamilie damit nächstes Jahr einige Plätze auf der Rangliste gutmacht. Von der Familie lebt nur noch Marianne Hayek, Witwe des Firmengründers Nicolas G. Hayek, im Aargau.

Der niederländische Unternehmer ist Wahl-Aargauer und Inhaber der Modekette WE Fashion. Die Covid-Krise habe er gut überstanden, schreibt das Magazin «Bilanz», obwohl sein Vermögen von 2020 bis 2021 um etwa 200 Millionen gesunken ist. Zwischen 2021 und 2022 blieb die Zahl stabil.

Roland Brack hat sich im Ranking etabliert. zvg

Roland Brack hat sich als Name etabliert: Wer ihn nicht vom Onlinehändler Brack.ch kennt, hat ihn als Jury in der Sendung «Höhle der Löwen» gesehen. Auf der Rangliste der 300 reichsten Schweizer ist der Inhaber der Competec Group ebenfalls standfest dabei, und dies seit drei Jahren. Sein Vermögen blieb stabil, genauso wie sein fünfter Platz unter den reichsten Aargauern.

Spiesshofer Braun sind Wäscheexperten: Sie führen die Marke Triumph, der auch die Schwestermarke Sloggi angehört. Und das Unternehmen expandiert: Anfang Januar hielt es 478 Geschäfte, Ende 2022 sollen es über 500 sein.

Thomas Lines, der das Unternehmen Quercis Pharma führt, konnte sein Vermögen im Jahr 2022 steigern. Der gebürtige Südafrikaner will erschwingliche Medikamente gegen Krebs auf den Markt bringen und könnte sich vorstellen, sein milliardenschweres Unternehmen in einigen Jahren an die Börse zu bringen.

Der Aargauer Unternehmer Claudio Cisullo hat dieses Jahr die Familie Müller überholt. Der Geschäftsmann ist an vielen hochprofitablen Geschäften beteiligt und bietet unter anderem mit der Flugfirma Limitless Aviation Geschäfts- und Privatflüge an.

Die Besitzerfamilie der Müller Martini aus Zofingen hat mit ihrem Geschäft mit Druckmaschinen und Anlagen für Druckverarbeitung schwierige Jahre hinter sich. Das Unternehmen habe jedoch mit CEO Bruno Müller nach der Krise wieder Fuss fassen können, schreibt die «Bilanz».

Alexander Barth, Verwaltungsratspräsident der Rivella AG, an einem Forum im Jahr 2014. Emanuel Per Freudiger

Rivella wurde dieses Jahr 70 Jahre alt, genauso wie Verwaltungsratspräsident Alexander Barth. Das Unternehmen hofft, im heiss umkämpften Markt der Energydrinks Platzhirsche wie Red Bull oder Monster zu konkurrenzieren.

Bernhard Burgener war einst Präsident des FCB. Roland Schmid

Der Aargauer Bernard Burgener ist vor allem bekannt wegen seines Wirkens in Basel, nicht zuletzt auch als Präsident des FC Basel. Diese Position gab er nach einem Machtkampf allerdings auf. Der Medienmanager konzentriert sich aktuell auf die Film-, Sport- und Eventbranche.

Die Underberg-Familie handelt mit Spirituosen. Dieses Jahr fällt sie auf den letzten Platz des Aargau-Rankings zurück, überholt von Bernard Burgener, der erst im vergangenen Jahr auf die Liste gelang.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen