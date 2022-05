Bierbranche Die Flaschen sind knapp und der Gaspreis hat sich verdoppelt: Der Preisdruck auf Aargauer Brauereien steigt Alles wird teurer, auch das Bier? Zum Teil ist es das schon, wie eine Umfrage der AZ bei vier Aargauer Brauereien gezeigt hat. Und wenn sich die Situation nicht entspannt, könnten weitere Preiserhöhungen folgen. Sébastian Lavoyer 2 Kommentare 29.05.2022, 05.00 Uhr

Es ist Biersaison, aber die Flaschen sind knapp. Noch sind die meisten verfügbar, aber die Preise sind deutlich gestiegen. Christian Breitschmid

Seit einem Monat läuft die Biersaison und es könnte eine gute werden. Bisher viel Sonne, warme Temperaturen und Zehntausende von Aargauerinnen und Aargauern, die nach Jahren der pandemiebedingten Zurückgezogenheit Lust auf geselliges Zusammensein haben. Doch während man sich in den Biergärten gemütlich zuprostet, zerbrechen sich viele Brauer den Kopf darüber, ob sie wohl bald keine Flaschen mehr bekommen.

«Bisher haben wir immer Flaschen bekommen, wenn wir brauchten. Aber es ist auch schon sehr knapp geworden», sagt etwa Gabriela Gerber, Leiterin Kommunikation und Geschäftsleitungsmitglied bei Feldschlösschen in Rheinfelden. Die Gründe für die Knappheit sind mannigfaltig. Sie bestehen nicht erst seit dem Krieg und der damit einhergehenden Zerstörung von Produktionskapazitäten wie jener des Schweizer Glasherstellers Vetropack in Hostomel unweit Kiews.

Mehr Nachfrage nach Flaschen und zugleich Lieferprobleme

Erst blockierte die Evergreen den Suezkanal, dann wurden und werden noch immer ganze Städte und damit Häfen wegen Corona in den Lockdown versetzt und zuletzt hat der Ukraine-Krieg die Lieferketten-Problematik zusätzlich verschärft.

Marcel Kreber, Direktor des Schweizer Brauerei-Verbandes, sagt: «Ich glaube nicht, dass es zu wenig Flaschen hat. Aber Lieferketten und Logistik sind eine Riesenherausforderung.» Kurz: Das Material ist da, aber beim Liefern wird’s schwierig. Es fehlt an Chauffeuren, Lade- und Transportkapazitäten.

Gabriela Gerber, Leiterin Kommunikation und Geschäftsleitungsmitglied bei Feldschlösschen. zvg / Feldschlösschen

Dass die Flaschensituation schon länger herausfordernd ist, liegt auch daran, dass es zu einer Nachfrageverschiebung kam. Gabriela Gerber von Feldschlösschen sagt:

«Durch Corona gab es eine Verschiebung von der Gastronomie in den Detailhandel. Das hatte zur Folge, dass wir weniger in Fässer und mehr in Flaschen abfüllten.»

Die Nachfrage stieg, während sich die Lieferketten immer mehr zum Problem entwickelten. Die logische Folge: Die Preise für Flaschen gingen hoch. Je nachdem bis zu 30 Prozent, wie Felix Meier, Geschäftsführer der Brauerei Müller aus Baden, sagt. Ganz ähnlich übrigens die Situation bei den Aludosen, wobei die Preise dort noch stärker nach oben gingen. 35 Prozent und mehr, so Meier.

Felix Meier, Geschäftsführer der Müller-Brauerei in Baden. Alex Spichale

Mehrwegflaschen sind toll, aber längst nicht alle haben eine Waschanlage

Wie stark diese Preisanstiege ins Gewicht fallen, das wird im Austausch mit den Brauereien ebenfalls klar, hängt stark davon ab, wie eine Brauerei ihr Bier absetzt. Im Fass? In diesem Bereich sind die Knappheiten weit weniger ausgeprägt als bei den Flaschen. Aber auch da gibt es unterschiedliche Strategien.

Wer Mehrwegflaschen einsetzt, kriegt einen Teil davon zurück und ist damit weniger abhängig vom Markt. Wer aber eine solche Strategie fahren will, braucht eine Flaschenwaschanlage. Alle grösseren Brauereien haben eine solche, kleinere selten bis nie. Die Grossen können sich also tendenziell eher selbstversorgen als die Kleinen.

Der Biergarten bei der neuen Brauerei Erusbacher & Paul in Villmergen. Christian Breitschmid

Zum Beispiel die kleinste der grossen Brauereien im Aargau, die Brauerei Erusbacher & Paul aus Villmergen. Sie füllt rund 95 Prozent des in Flaschen abgefüllten Bieres in Mehrwegflaschen ab. Diese könnte man prinzipiell jahrelange brauchen, aber auch eine mittelgrosse Brauerei wie Erusbacher & Paul (rund 7000 Hektoliter pro Jahr) muss jährlich Zehntausende Flaschen ersetzen. Weil sie zu Bruch gehen oder doch in der Glassammlung landen.

Nicht nur Flaschen, auch Energiepreise bereiten Sorgen

Otto Sorg, Geschäftsführer der Brauerei Erusbacher & Paul, während einer Online-Bierdegustation. Severin Bigler

Bekommen hätten sie die Flaschen bisher noch immer. «Einfach zu exorbitanten Preisen», so Otto Sorg, Mitinhaber und Geschäftsführer der Villmerger Brauerei. 25 bis 30 Prozent seien die Flaschenpreise rauf. Und trotzdem sagt er dank Mehrwegflaschen-Strategie: «Wir sind weniger in der Bredouille als andere, die voll auf Einwegflaschen setzen.»

Genau das macht LägereBräu aus Wettingen, mit rund 2100 Hektolitern Bier pro Jahr die wohl grösste der Dutzenden von Klein- und Mikrobrauereien im Kanton (der Brauereiverband verzeichnet rund 113 Brauereien im Aargau). Sie macht rund 80 Prozent ihres Volumens mit Einwegflaschen. Geschäftsführer Lukas Porro sagt: «Die Verfügbarkeit ist aktuell noch sichergestellt, aber die gestiegenen Preise sind eine Herausforderung.» Und sie erhöhen den Preisdruck auf das Bier.

Lukas Porro, Lägerebräu-Geschäftsführer. Chris Iseli

Ähnlich gross, wenn nicht sogar noch grösser sei die Herausforderung jedoch bei den Energiepreisen, so Porro und seine Kollegen. «Bierbrauen ist energieintensiv, man braut, man kocht, man kühlt später», sagt Verbandsdirektor Kreber. Viele brauchen dazu Gas, dessen Preis sich seit Anfang Jahr verdoppelt oder je nach Region fast verdreifacht hat. Und auch der Diesel für den Transport zu den Kunden ist massiv teurer geworden.

Erste Brauereien haben die Bierpreise schon erhöht

Teurere Flaschen, teurere Energie – wann wird das Bier teurer? Die Antwort fällt unterschiedlich aus. Die Brauerei Müller aus Baden hat die Preise eben erst um durchschnittlich knapp 5 Prozent erhöht. Man sei vorsichtig vorgegangen, weil man nicht davon ausgehe, dass sämtliche Preise für immer so hoch blieben, sagt Geschäftsführer Felix Meier.

Auch das Lägere-Bier wurde schon Anfang Jahr teurer. Allerdings unabhängig von der aktuellen Situation und auch weil man die Preise acht Jahre unverändert liess. Eine weitere Preisanpassung möchte Porro wenn irgendwie möglich umgehen, ausschliessen aber kann er sie nicht.

Genauso wenig wie Feldschlösschen und Erusbacher. Der grösste Brauereibetrieb der Schweiz hat einzelne Preise eben angepasst und beobachtet nun die Situation. Erusbacher hat bisher auf Preiserhöhungen verzichten können. Aber wenn die Preise für Rohmaterial, Energie und Transport so hoch bleiben, werden auch sie kaum darum herumkommen, mehr für das Endprodukt zu verlangen.

Einblick in die Lägere-Brauerei in Wettingen. Chris Iseli

2 Kommentare Agnes Schlapbach vor 40 Minuten 1 Empfehlung Eine Frage Herr Müller: Was trinken dann so alte verbitterte Menschen wie Sie.Ich lebe halt in Freude und Gemeinschaft, da ist es üblich, halt mal eins zu kippen. 1 Empfehlung Robert Müller vor etwa 2 Stunden Das Bier soll aufschlagen bis zum geht nicht mehr. Das wird dann hoffentlich all die Saufgelage etwas reduzieren.Ich trinke auch ab und zu ein Bier - aber dies mit Mass aus der Mass.Dann spielt es auch keine Rolle, ob es ein, oder zwei Franken teurer ist. Alle Kommentare anzeigen