Bezirksgericht Zofingen

Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus veröffentlicht in einer Online-Datenbank alle kantonalen Urteile wegen Verstössen gegen die Rassismus Strafnorm. Im Aargau kam zwischen 1997 und 2019 zu 87 Schuldsprüchen. In 33 Fällen richteten sich die rassistischen Äusserungen gegen Juden. In sechs Fällen wurden Muslime angegriffen. In neun Fällen handelt es sich bei den Tätern um Rechtsextreme. Auffallend ist, dass sich die Taten in den letzten Jahren zunehmend ins Internet, auf Plattformen wie Facebook, verlagert haben.