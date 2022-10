Zofingen: Bäcker steht wegen sexueller Belästigung vor Gericht

Bezirksgericht Zofingen Vorwurf der sexuellen Belästigung: Hatte Bäcker Emir nicht nur Süssgebäck im Sinn? Ein angehender Bäcker soll seine Kollegin am Arbeitsplatz im Bezirk Zofingen sexuell belästigt haben. Nun musste er sich vor Gericht der Anschuldigung stellen. Susan Hedinger Jetzt kommentieren 31.10.2022, 18.25 Uhr

Emir soll Iris gegen ihren Willen geküsst haben. Er aber weiss von nichts. Oliver Menge

«Emir* ging rauf in den Laden. Iris* auch. Danach kam sie zu mir und erzählte es mir.» Die Lehrtochter Luisa* fühlt sich sichtlich unwohl in ihrer Rolle als Zeugin vor Gericht. Sie antwortet einsilbig, leise. «Was hat Ihnen Iris erzählt?», fragt der Gerichtspräsident Florian Lüthy. «Iris sagte, dass Emir irgend etwas tat. Ich war beschäftigt und weiss nicht mehr genau was sie sagte.»

Offenbar herrschte in der Bäckerei viel Betrieb und auch viel Gerede: «Verschiedene Leute haben von verschiedenen Menschen Verschiedenes gehört», erzählt Luisa. Sie habe nicht gewusst, was sie glauben solle, sagt sie zum Richter. Auch der Angeklagte, Emir, habe sie eingeweiht. «Dass es anscheinend um einen Kuss geht, weiss ich nur von Emir», hält sie fest. Jedenfalls habe sie Iris nicht etwa um Hilfe rufen gehört, als der Vorfall passiert sein solle.

«Ich habe Luisa direkt nachdem es passiert ist gesagt, dass Emir mich berührte und küsste», hält die Klägerin fest, die genau wie Emir und Luisa damals noch in Ausbildung war. «Emir hat mich während 5 bis 10 Sekunden mit der Zunge geküsst, danach eine kurze Atempause gemacht und mich dann nochmals geküsst», präzisiert Iris den Vorfall an den behördlichen Einvernahmen .

«Ich habe ADHS. Dadurch vergesse ich Sachen oder ich erinnere mich erst später.» Sie sei in einem Schock gewesen, sagt Iris. Ob sie von Emir am Gesäss berührt wurde oder gekniffen? Zu dieser Frage sind die Aussagen in mehreren Befragungen widersprüchlich.

Sexuelle Berührungen statt Ei-Aufstrich fürs Gebäck

«Iris hat mich gerufen, dass ich einen Ei-Aufstrich fürs Gebäck hole» , erinnert sich Emir. «Was sagen Sie zu den Vorwürfen?», fragt Lüthy. «Was ist los? Ich weiss von nichts», erwidert der Angeklagte. «Für mich sind die Vorwürfe zuviel. Ich kann nicht schlafen», sagt der 30-jährige Eritreer. «Ich habe Iris nicht geküsst.» Im Strafbefehl werden Busse und Gebühren von insgesamt 1100 Franken gefordert. Dagegen stellt sich der Angeklagte zur Wehr.

«Es ist eine klassische Aussage gegen Aussage Situation», hält der Gerichtspräsident fest. «Es könnte sich so zugetragen haben – aber es könnte sich auch nicht zugetragen haben». Wie so oft beim Vier-Augen-Delikt, bestünden Zweifel. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, entscheidet das Gericht. Emir wird freigesprochen vom Vorwurf der sexuellen Belästigung.

Sowohl Emir als auch Iris arbeiten nicht mehr in der Bäckerei.

*Namen redaktionell geändert

