Zofingen: Softair-Pistole bringt alt Stadtrat vor Gericht

Bezirksgericht Zofingen «Totaler Verhältnisblödsinn!» – eine Softair-Pistole bringt alt Stadtrat Bernhard Schmutz vor Gericht Der ehemalige Politiker und Panzerhaubitzen-Kanonier hat im Internet ohne Bewilligung eine Softair-Pistole für Fr. 22.90 bestellt – zur Strafe zahlt er jetzt den 63-fachen Betrag. Philippe Pfister, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 02.12.2022, 08.49 Uhr

Bernhard Schmutz vor dem Niklaus-Thut-Brunnen. Er ist Mitglied der Stadtkompanie Schultheiss Niklaus Thut. pp

Der ehemalige Zofinger FDP-Stadtrat Bernhard Schmutz muss eine Busse für etwas bezahlen, das für ihn «kompletter Verhältnisblödsinn» ist, wie er sagt. Als er die Geschichte seinem Cousin in den USA erzählt habe, habe dieser einen Lachanfall bekommen. Doch schön der Reihe nach.

Die Geschichte beginnt am 24. April 2022. Schmutz bestellt in Deutschland beim Online-Shop Wish eine Softair-Pistole. Sie kostet 22 Franken und 90 Rappen, plus 30 Franken Porto. Das Päckli bleibt aber 14 Tage später beim Zoll hängen. Die Pistole ist aus Metall und sieht einer echten Handfeuerwaffe zum Verwechseln ähnlich. Auf Umwegen erfährt er, dass ihm seine Bestellung Probleme verursachen könnte. «Der Kauf wurde von mir rechtzeitig annulliert», sagt der 71-Jährige.

Am 9. Juni flattert ein Strafbefehl ins Haus

Hier könnte die Geschichte zu Ende sein, aber das ist sie nicht. Am 9. Juni 2022 liegt ein Strafbefehl in seinem Briefkasten. «Fahrlässige Widerhandlung gegen das Waffengesetz durch Erwerb und Verbringen von Waffen in die Schweiz ohne schriftlichen Vertrag und ohne Bewilligung», steht da. Der Beschuldigte Schmutz werde zu einer Busse von 300 Franken verurteilt, und falls er diese schuldhaft nicht bezahle, zu einer Freiheitsstrafe von drei Tagen. Die Strafbefehlsgebühr kostet nochmals 400 Franken.

Schmutz versteht die Welt nicht mehr. Er ficht den Strafbefehl an – zunächst bei der Staatsanwaltschaft und ohne Erfolg. Am letzten Montag muss er vor dem Bezirksgericht Zofingen antraben. Schmutz verteidigt sich selbst – und gern, wie man merkt. Er hat ein dreiseitiges Plädoyer verfasst, das er vorliest. «Ich lege Wert darauf, dass ich nicht unterbrochen werde», meint er zu Beginn.

«Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm belästigt mich, als Zofinger Bürger, mit einer kleinlichen Gesetztes-Interpretation», sagt er. Der gesunde Menschenverstand bleibe auf der Strecke; er werde von Staatsangestellten wegen einer Bagatelle schikaniert, «während schwerwiegende Verbrechen unaufgeklärt bleiben».

Er habe im Wallis eine sehr gefährliche Konfrontation mit zwei Herdenschutzhunden gehabt. «Zur Notwehr, da ich oft im Wallis wandere, habe ich mir im Internet eine harmlose Softair-Spielzeug-Pistole, die kleine Plastikkugeln auf etwa zehn Meter Entfernung verschiesst, beschaffen wollen.» Denn: «Wölfe und Herdenschutzhunde sind durch das Tierschutzgesetz geschützt. Wer schützt aber einen Schweizer Bürger, wenn er bedroht wird?» Aufgrund des sehr günstigen Preises habe er bei der Bestellung angenommen, dass es sich um ein harmloses Plastik-Objekt handle.

Das Corpus Delicti, die im Internet bestellte und später beschlagnahmte Softair-Pistole für Fr. 22.90. zvg

Um den Verhältnisblödsinn zu dokumentieren, hatte Schmutz im Vorfeld der Verhandlung einigen Aufwand betrieben. «Ich habe in der Schweiz, als Beweis, ein CO2-Sportgerät beschafft. Dazu war eine Passkopie, ein aktueller Strafregisterauszug, aber keine Bewilligung erforderlich. Es handelt sich um eine topmoderne SIG-Sauer P320 CO2 Diabolo 177, ebenfalls aus Metall.» Sie verschiesse zwar auch keine Patronen, sei aber wesentlich effektiver als das im Internet bestellte Corpus Delicti für Fr. 22.90.

Die in der Schweiz legal beschaffte SIG-Sauer P320 Softair-Pistole – sie ist effektiver als das beschlagnahmte Objekt. zvg

Schmutz beantragte dem Gericht, die SIG-Sauer zu begutachten – was dieses ablehnte. «Es wird nicht mit gleich langen Ellen gemessen», meint Schmutz dazu.

Der Staat muss ihn doch nicht «durchfüttern»

Sein Ärger ist so gross, dass er sich in seinem Plädoyer auch den einen oder anderen politischen Seitenhieb nicht verkneifen kann. Er stellt etwa die Frage in den Raum, ob der SP-Gerichtspräsident in Waffen-Fragen voreingenommen oder befangen sei. Eines der Ziele der SP sei ja die Abschaffung der Armee, so der ehemalige Panzerhaubitzen-Kanonier.

Der Gerichtspräsident hört Schmutz geduldig zu und belehrt ihn, dass er ja nicht unerfahren im Umgang mit Waffen sei, es hätte besser wissen müssen und mit der Einfuhr der Pistole halt fahrlässig gegen Bestimmungen verstossen habe. Immerhin kommt er dem Angeklagten entgegen: Er senkt die Busse auf 100 Franken – falls sich Schmutz weigert zu zahlen, muss er einen Tag ins Gefängnis.

Soweit wird es nicht kommen, obwohl dieser vor Gericht noch meinte, er werde lieber ein paar Tage in den Knast wandern als eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen: «Der Staat kann mich dann durchfüttern», sagte er. Die Senkung der Busse um zwei Drittel sieht er als kleinen Sieg; schmerzhafter sind die Gebühren von insgesamt 1336 Franken.

Die Softair-Pistole, die Schmutz nie gesehen hat, wird an die Kantonspolizei, Fachstelle Sicherheitsdienste Waffen und Sprengmittel, überwiesen. Sie wird wohl vernichtet – die Rechnung dafür wird Schmutz bezahlen müssen. Das Problem mit den Herdenschutzhunden hat er inzwischen übrigens gelöst – er trägt auf Wanderungen jetzt eine selbst gebastelte Steinschleuder bei sich.

Hat durchaus Erfahrung mit Waffen, wie dieses Bild beweist: Schmutz als Rekrut einer Panzereinheit. zvg

