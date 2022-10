Gericht Zofingen: 57-Jährige wollte Mutter mit einem Ast töten

Bezirksgericht Zofingen «Stirb! Stirb jetzt!»: 57-Jährige wollte Mutter (80) mit einem Ast töten Eine 57-jährige Frau wollte ihre 80-jährige Adoptivmutter mit einem Stück Holz töten. Nun musste sie sich vor dem Bezirksgericht Zofingen dafür verantworten. Die Angeklagte behauptete, in Notwehr gehandelt zu haben. Sandra Meier Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

«Der Angriff auf die Mutter erfolgte von hinten. Das ist perfid», sagte Gerichtspräsident Thomas Meier. Symbolbild: Susan Hedinger

Das Verhältnis zwischen der 57-jährigen Linda* und ihrer fast 80-jährigen Adoptivmutter Elsbeth* war angespannt. Der Grund dafür war, dass Lindas Ex-Mann, Hans*, in einem Rustico im Tessin wohnte, welches der Mutter gehörte. Die Hausbesitzerin hatte dem Mieter gekündigt, aber er wollte unbedingt bleiben. Linda stand also zwischen den beiden Kontrahenten und setzte sich immer wieder vehement für den Verbleib von Hans ein. Schliesslich einigten sich Mutter und Tochter auf einen neuen Mietvertrag, in dem Hans fortan als Untermieter von Linda aufgeführt werden sollte.

«Stirb! Stirb jetzt!»

An einem Mittwoch im Oktober 2016 trafen sich Mutter und Tochter im Bezirk Zofingen zum Mittagessen. Linda war extra aus dem Tessin angereist – den neuen Mietvertrag zur Unterschrift hatte sie bereits in ihrer Tasche. Zuhause angekommen, weigerte sich jedoch ihre Adoptivmutter, den Mietvertrag zu unterzeichnen. Laut Staatsanwaltschaft soll sich die Beschuldigte daraufhin entschlossen haben, ihre Mutter zu töten.

Jedenfalls machten Linda und Elsbeth einen kurzen Spaziergang im Wald. Dort nahm Linda einen zirka 80 Zentimeter langen Ast zur Hand, den sie fortan mit sich trug. Wieder in der Wohnung der Mutter angekommen, begaben sich die beiden Frauen in die Küche. Dort schlug Linda drei Mal mit dem Ast auf den Kopf ihrer Adoptivmutter. Dazu rief sie: «Stirb! Stirb jetzt!» Offensichtlich war der Ast etwas mürbe: jedenfalls fiel er auf dem Kopf der Mutter in mehrere Teile. Die Mutter erlitt denn auch einzig einen Bluterguss am Hinterkopf und am Handrücken.

Vor Gericht sind beide Frauen standhaft wortkarg. «Wir machten ab, ich dürfe nichts sagen», hält die Mutter fest, welche als Auskunftsperson zum Sachverhalt befragt wird. Der Gerichtspräsident, Thomas Meier, fragt geduldig nach: «Ist etwas Aussergewöhnliches passiert? Hat Linda Sie mit dem Ast geschlagen?» «Nein», sagt die Adoptivmutter knapp.

Die beiden Frauen sind der Ansicht, dass die Verweigerung ihrer Aussage nachvollziehbar ist. Vor einem Jahr hatten sich beide vor der Staatsanwaltschaft gegen die Verhandlung ausgesprochen und erklärt, dass sie die Sache untereinander bereits geklärt hätten. Das Rustico sei verkauft.

«Man kann die Strafverfolgung nicht einfach unterbrechen»

Der Gerichtspräsident fragt weiter: «Hat Linda Sie mit einem Ast geschlagen?» «Nein», erwidert die Auskunftsgeberin. Die Beschuldigte behauptete in den früheren Befragungen, ihre Mutter habe sie mit einem Messer bedroht. Sie habe in Notwehr gehandelt. «Haben Sie Linda mit dem Messer bedroht», fragt Meier die Mutter. «Nein» ist die Antwort. Meier weiter: «Die Polizei hat vier Messer in Ihrer Wohnung sichergestellt. Wollen Sie diese wieder haben?» «Jo, gopfredli. Ich sollte diese wieder haben!», sagt Elsbeth.

«Linda konnte nicht davon ausgehen, mit dem Ast jemanden zu töten»

Lindas Verteidiger plädiert auf Freispruch. Er moniert die lange Dauer des Strafverfahrens. Nach früheren Aussagen der Mutter soll sie zunächst gedacht haben, dass etwas von der Decke auf sie heruntergefallen wäre, und die Schläge vom Stock hätte sie nicht einmal gespürt. «Der Stock war alt, weich und morsch», hält er fest. «Linda konnte nicht davon ausgehen, mit dem Ast jemanden zu töten. » Linda habe den Ast als Geschenk für ihren Border Collie «Poo» mitgenommen. Sie habe aus Notwehr gehandelt, nachdem sie von ihrer Mutter mit einem Messer angegriffen worden sei.

Das Gericht entschied einstimmig, dass Linda schuldig ist eines untauglichen Versuchs der vorsätzlichen Tötung und verurteilte sie zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, bedingt auf zwei Jahre sowie einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 30.- Franken, bedingt.

Laut früheren Aussagen der Mutter wurde sie von Linda mit voller Kraft geschlagen. Lindas Behauptung, wonach sie in Notwehr gehandelt habe, sei unglaubhaft, argumentierte das Gericht. Ihre Angaben an den Befragungen seien unterschiedlich gewesen. Zwar seien ihre zwei Kleidungsstücke defekt, doch «mit einem Messer durch einen Schnitt zwei Stoffe zu durchtrennen, bräuchte den Widerstand vom Körper», erläutert der Gerichtspräsident.

«Der Angriff auf die Mutter erfolgte von hinten. Das ist perfid», hält Meier fest. Zudem sei im ganzen Verfahren keine Reue der Angeklagten zu sehen gewesen. Auch zur Qualität vom Ast sagte das Gericht: «Linda hatte das Gefühl, dass der Stock gut genug für den Hund sei.» Er sei also nicht total morsch gewesen.

*Namen redaktionell geändert

