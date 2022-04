Mordversuche mit Gift und Feuer: Aargauerin akzeptiert Urteil

Bezirksgericht Zofingen Mordversuche mit Gift und Feuer: Frau akzeptiert Strafe und kleine Verwahrung 2017 hat eine Frau ihren Mann mit Benzin übergossen und angezündet. Es war nicht der einzige Mordversuch. Das Bezirksgericht Zofingen hat die Frau letztes Jahr schuldig gesprochen. Zu einem zweiten Prozess wird es nicht kommen. Noemi Lea Landolt 13.04.2022, 16.11 Uhr

Ende Mai 2021 musste sich die Frau vor dem Bezirksgericht Zofingen verantworten. Alfi Moor

Der Ehemann schlief, als sie ihn töten wollte, ihn mit Benzin übergoss und anzündete. Flammen loderten aus dem Fenster im oberen Stock des Einfamilienhauses, in dem das Paar mit den beiden Kindern wohnte. Trotzdem ist es dem Mann gelungen, seine Kinder, seine Frau und sich selbst zu retten. Das war am 30. August 2017.

Die Frau kam noch am gleichen Tag in Untersuchungshaft. Im Laufe der Ermittlungen kam ans Licht, dass sie schon vorher versucht hatte, ihren Mann mit einem vergifteten Birchermüesli umzubringen. Als sie merkte, dass er dieses nicht gegessen hatte, zündete sie ihn in der Nacht an.

14 Jahre Gefängnis und Therapie

Ende Mai 2021 wurde die Frau vom Bezirksgericht Zofingen wegen mehrfach versuchten Mordes, qualifizierter Brandstiftung, mehrfachen Pfändungsbetrugs, mehrfacher Urkundenfälschung und Betrugs schuldig gesprochen.

Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren und ordnete eine stationäre Massnahme an. In der Regel wird eine stationäre Massnahme für eine Dauer von höchstens fünf Jahren ausgesprochen. Sie kann aber verlängert werden, wenn von der Täterin weiterhin eine Gefahr ausgeht. Im Volksmund wird deshalb auch von der «kleinen Verwahrung» gesprochen.

Gegen das Urteil habe die Frau zwar Berufung angemeldet, diese aber nicht erklärt, teilt das Bezirksgericht Zofingen mit. Damit ist das Urteil rechtskräftig.

Der Beitrag von Tele M1 über den Prozess vor dem Bezirksgericht Zofingen im Mai 2021. Tele M1