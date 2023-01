Bezirksgericht Zofingen: 70-Jähriger vor Gericht wegen Littering

Bezirksgericht Zofingen Littering oder doch nicht? So können Situationen täuschen Vor dem Bezirksgericht Zofingen musste sich ein 70-Jähriger verantworten. Der Vorwurf: Er habe in Oftringen zwei Abfallsäcke illegal entsorgt. Susan Hedinger / Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 31.01.2023, 15.52 Uhr

Der Beschuldigte deponierte zwei schwarze Kehrichtsäcke neben einem öffentlichen Abfalleimer. Er konnte dem Gerichtspräsidenten aber glaubhaft versichern, dass er diese nur kurz hinstellte. (Symbolbild) Susanne Hediger

Ein Auto auf dem Abstellplatz, neben dem öffentlichen Abfalleimer zwei schwarze Kehrichtsäcke, ein Mann beim Zähneputzen: Als Otto (Name redaktionell geändert) im Vorbeifahren das sieht, wendet er umgehend und konfrontiert den Mann. «Was machsch du do?», will Otto wissen. «Das geht dich nichts an», habe Abdul (Name redaktionell geändert) geantwortet. Die Situation ist gereizt, ein Wort ergibt das nächste. Rasch packt Abdul die Säcke wieder in sein Auto. Otto hält alles mit der Kamera fest und ruft die Polizei. Bis die Polizei kommt, ist Abdul weggefahren.

Die Polizei vernimmt den Beschuldigten in seinem Zuhause im Bernbiet. Er habe zwei Kehrichtsäcke (Decke und Kopfkissen) neben dem öffentlichen Abfalleimer deponiert und somit ausserhalb der ordentlichen Deponie entsorgt. Auf Fr. 535.50 beläuft sich der geschuldete Bussbetrag samt Gebühren. Dagegen wehrt sich Abdul, weshalb es zur Gerichtsverhandlung kommt.

«In unserer Firma bin ich Umweltbeauftragter», schildert Otto dem Zofinger Gerichtspräsidenten Florian Lüthy. «Für mich ist Littering ein absolutes No-Go. «Man kann nicht immer wegschauen. Irgendeinmal hört es einfach auf!», bemerkt er erzürnt.

Wegen Diabetes muss sich der Beschuldigte manchmal ausruhen

«Er kam wie eine Rakete», sagt Abdul. «Er beobachtete gar nicht, was ich mache. Zivilpersonen fotografieren ist auch nicht gerecht». Er habe die beiden Säcke mit den Kissen und Decken immer im Auto, erklärt er dem Richter. Wegen seiner Diabetes müsse er manchmal ausruhen. Dann brauche er die Decken. «Die sind jetzt auch in meinem Auto. Sie können kontrollieren, Herr Richter!»

«Wohin wollten Sie denn gehen?», fragt Florian Lüthy. «Zum Autoabbruch Safenwil, ich brauchte Teile für meinen alten Karren», entgegnet Abdul. «Warum soll ich meine Kissen und Decken in Safenwil entsorgen, Herr Richter? Das ist unlogisch!», ruft er in den Saal. Er wohne in direkter Nachbarschaft zur Caritas und Textilsammelstelle. Da gäbe er jeweils seine Sachen ab.

«Ja, es sah verdächtig aus», gibt der 70-Jährige zu. «Ich wollte Platz schaffen in meinem Auto. Otto hätte mich ruhig fragen können, nicht grad verurteilen.» Er sei weggefahren, bevor die Polizei kam, weil er ausgeflippt sei und die Situation beruhigen wollte. «Er spielte sich auf als Polizist. Ich bin Schweizer, wir haben Rechte», betont Abdul. «Otto kann mich doch nicht einfach fotografieren.»

Bei Baden kommt es zu einer zweiten Begegnung

Eine ähnliche Geschichte mit dem Zeugen habe er kürzlich bei Baden erlebt: «Ich parkierte rasch bei der Tankstelle und kaufte mir etwas im Laden.» Zufällig sei Otto dazu gefahren und habe wieder fotografiert. «Du huere Usländer, warum parkierst du bei der Tankstelle, du tankst ja gar nicht!» Mit diesen Worten habe Otto Abdul beschimpft. «Ich bin kein Rassist!», hält Otto vor Gericht fest. «Abdul parkierte mittendrin.» – «Du lügst!» entgegnet Abdul. Gerichtspräsident Lüthy hält fest: «Es muss nicht lügen sein. Es ist einfach eine andere Wahrnehmung.»

«Bilder können manchmal täuschen», so Lüthy. Das sei hier der Fall. Abdul habe glaubhaft angegeben, dass er die Abfallsäcke kurz hinstellte – und schon kam der Zeuge. «Sie sagten selber, dass Sie Textilien gratis entsorgen können», bemerkt der Gerichtspräsident. Er anerkennt, dass Abdul die Kissen und Decken wegen der Diabetes-Erkrankung bei sich trage. «Haben Sie dafür vielleicht andere Säcke als Abfallsäcke?» fragt er in den Raum.

Abdul müsse sich den Vorwurf machen, dass er nicht auf die Polizei gewartet habe. Und der Zeuge müsse sich den Vorwurf machen, dass er etwas rabiat reagiert habe. «So kam es zu Missverständnissen», betont der Gerichtspräsident und spricht Abdul frei.

