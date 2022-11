Zofinger Jugendarbeiterin rauchte mit Jugendlichen Joints

Bezirksgericht Zofingen Jugendarbeiterin verurteilt: Sie rauchte mit Jugendlichen Joints Eine Jugendarbeiterin aus dem Bezirk Zofingen musste sich vor dem Bezirksgericht Zofingen verantworten. Der Vorwurf: Sie habe zusammen mit den Jugendlichen Drogen und Alkohol konsumiert. Susan Hedinger, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 04.11.2022, 11.24 Uhr

Blick in den Verhandlungssaal des Bezirksgerichts Zofingen. Raphael Nadler

Im Internet wird der typische Geruch von Marihuana mit dem Grundgeruch eines Stinktiers verglichen. Jedenfalls ist der Geruch unverwechselbar erdig, nussig, holzig. Daniela* vertraute ihrer Nase nicht. «Das einzige was ich gemacht habe: Ich habe zur Kontrolle mitgeraucht. Ich wollte wissen ob die Jugendlichen Drogen rauchen oder nicht», antwortete sie auf die Frage von Gerichtspräsident Florian Lüthy, ob sie den Geruch von Cannabis nicht zweifelsfrei erkenne.

Die 40-jährige Jugendarbeiterin berichtet mit Entsetzen vom Gebaren einiger Kids im Jugendtreff: «Ich war schon schockiert, dass Kinder im Alter von 12 bis 16 Jahren nach Olten gehen, um Drogen zu holen.» Daniela sah es als ihr Aufgabe, für die Jugendlichen da zu sein, sie aufzuklären und zu betreuen. Die Quereinsteigerin war mit Herzblut rund um die Uhr erreichbar für die Jungen.

Stefanie*, zum Beispiel, rief am Sonntagabend an und bat Daniela darum, sie in Olten abzuholen. «Sie war sturzbetrunken», erinnert sich die Jugendarbeiterin. Die Bitte der damals 16-Jährigen wirkte. Daniela fuhr nach Olten. Eva* hat sie nachts um 1 Uhr zur Psychiatrie gefahren. «Das Mädchen hat sich geritzt und in Probleme hinein manövriert», erzählt Daniela mit bebender Stimme.

Die pubertierenden Mädchen hatten laut Daniela manchmal auch einen leichten Hang zum Drama: «Sie machten Videos mit dem Titel: <Drogen are best friends>.» Offenbar hatte Daniela Mühe mit der professionellen Distanz zu den Kids. «Mir blieb nichts anderes übrig als die Mediation mit den Jugendlichen. Ich machte mir Sorgen um sie. Sie konnten mich deshalb immer anrufen.»

Im Wald hinter dem Auto einen Joint geraucht

Eva und Stefanie sind vor Gericht als Zeuginnen geladen. «Wir waren im Jugendtreff zu Dritt und haben ein Festli vorbereitet», berichtet Eva. Daniela habe ihnen ein Zigaretten-Päckli mit einem Joint darin gezeigt. «Dann fuhren wir mit ihrem Auto ein Stück weit in den Wald und rauchten dort hinter dem Auto den Joint», erzählt die heute 15-Jährige. Das soll vor zwei Jahren gewesen sein.

«Wie haben Sie sich danach gefühlt?», fragt der Gerichtspräsident. «Irgendwie wurde alles lustig. Ich konnte nicht richtig denken».

Einen Shot Hanflikör als Geburtstagsgeschenk

Stefanie sorgt zunächst für eine Unterbrechung beim Gericht. Sie erinnert sich nicht daran, ob sie bereits einmal mit Betäubungsmitteln in Kontakt war. Nach der Pause hilft ihr der Richter auf die Sprünge: «Es ist noch ein Jugendstrafverfahren wegen Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz hängig gegen Sie », mahnt er. Daraufhin bestätigt Stefanie die Vorhaltung.

Die Jugendliche deckt die Schilderungen ihrer Freundin, wonach sie zusammen mit Daniela auf dem Parkplatz hinter dem Auto gekifft hätten. Zudem habe Daniela zusammen mit ihr und Eva Vodka getrunken: «Sie brachte diesen in einer Metallflasche mit. Es war grüner Vodka.» – «Woher wissen Sie, dass der Vodka grün war?», fragt der Richter. «Purer Vodka ist nicht gut. Der schmeckt nach Desinfektionsmittel. Grüner Vodka ist süsslich», weiss Stefanie aus Erfahrung, wie sie sagt. Daniela habe Stefanie zudem zu ihrem 16. Geburtstag einen kleinen Shot geschenkt. «Ich habe das Fläschli Hanflikör noch bei mir zuhause», erzählt sie. Ausserdem habe Daniela bei Drittpersonen zusammen mit den Jugendlichen Alkohol getrunken, sagt Stefanie.

Stefanie sei es mit der Zeit nicht mehr wohl gewesen. Sie vertraute sich einer Betreuungsperson in einem anderen Jugendtreff an. So kam die Sache ins Rollen und die Vorwürfe gegen Daniela wurden untersucht.

«Mir war nicht bewusst, dass man einer 16-Jährigen den Hanflikör nicht schenken darf», gesteht Daniela in ihrem Schlusswort. «Das ist der einzige Fehler, den ich gemacht habe. Dazu stehe ich.» Das Getränk, welches sie den Mädchen aus der Metallflasche offeriert habe, sei Tee gewesen. Dann hält die inzwischen entlassene Jugendarbeiterin unter Tränen fest: «Nie mehr werde ich im sozialen Bereich arbeiten.»

Mehrfacher Marihunakonsum eingestanden

Vom Vorwurf, wonach Daniela bei Drittpersonen zusammen mit den Jugendlichen Alkohol getrunken habe, wird die Angeklagte freigesprochen. Schuldig hingegen ist sie wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Gesundheitsgesetz, sowie Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Insgesamt wird die Angeklagte mit 20 Tagessätze à 30 Franken gebüsst. Zudem muss sie die Verfahrenskosten tragen.

Die Zeuginnen hätten laut Gericht konstant und glaubwürdig ausgesagt. «Sie haben den mehrfachen Marihuanakonsum eingestanden», sagt Florian Lüthy in seiner Begründung. «Auch wenn Sie dies zu Kontrollzwecken taten, ist Marihuanakonsum immer noch strafbar», mahnt der Richter. «Es ist vielleicht besser, dass Sie nicht mehr im Sozialbereich arbeiten wollen. Sie haben sich zu stark mit den Jugendlichen eingelassen und viel Energie verbraucht», sagt er zum Schluss.

