Zofingen: Bezirksgericht wiederholte Verhandlung trotz Urteil

Bezirksgericht Zofingen Grieche aus der Region verurteilt: Bezirksgericht musste Verhandlung in Vollbesetzung wiederholen Coronabedingt fand die erste Verhandlung im November 2020 mit vier statt fünf Richtern statt. Das Obergericht entschied, dass das Bezirksgericht erneut über die diversen Anklagepunkte entscheiden muss. Remo Wyss, ZT Jetzt kommentieren 26.03.2022, 09.56 Uhr

Das Bezirksgericht Zofingen musste nach einem Urteil des Obergerichts eine Verhandlung aus dem November 2020 wiederholen. Britta Gut

Ein wahrer Saubannerzug durch Olten, bei dem Scheiben, Werbevitrinen, Briefkästen und weitere Gegenstände im geschätzten Wert von 19'000 Franken zerstört wurden. Eine Mutter mit Kind auf dem Schulweg derart in Angst versetzt, dass das Kind auch drei Jahre später noch nicht alleine zur Schule gehen kann aus Angst, «der böse Mann komme, um zu töten.»

Brandstiftung, Morddrohungen und dabei mit der Handkante quer über die Kehle gefahren, Hausfriedensbruch, versuchte Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, mehrfache versuchte Erpressung und mehrfache Beschimpfung – die Anklageschrift lässt vermuten, dass am Montag ein Schwerverbrecher vor dem Bezirksgericht Zofingen stand. Tatsächlich kam der in der Region wohnhafte Grieche in Fussfesseln, begleitet von zwei Polizisten.

Beschuldigter befand sich fünfmal in stationärer Behandlung

Ein Schwerverbrecher ist er trotz der langen Liste der Straftaten, die sich zwischen Januar 2018 und September 2019 abspielten, aber nicht. Bei dem 45-Jährigen wurde paranoide Schizophrenie festgestellt. Seit 2014 befand er sich mehr als fünfmal in stationärer Behandlung.

Das Urteil: Vier Monate Freiheitsstrafe – die komplett an die bereits abgesessene Zeit angerechnet werden –, eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen à 10 Franken, eine Busse von 150 Franken und eine stationär-therapeutische Massnahme. Aufgrund seiner durch die Krankheit bedingte verminderten Schuldfähigkeit konnte das Gericht die vom Gesetzgeber geforderten Mindeststrafen unterschreiten.

Denn der Grieche beging die Taten durchaus. Eine Zeugin schilderte eindrücklich, wie er ihr und der Tochter auf dem Fahrrad entgegenkam, mit den Fingern eine Pistole bildete, diese auf sie richtete und Schussgeräusche von sich gab. Wie er auf ihrer Höhe den Lenker losliess, dieses Mal andeutete, ein Gewehr zu halten und wieder Schussgeräusche von sich gab. Dass die Tochter – damals noch im Kindergarten, heute in der zweiten Klasse – den Schulweg nach wie vor nicht allein bewältigen kann, aus Angst vor dem «bösen Mann».

Inzwischen nimmt er Medikamente

Den Satz «Ja, ich erinnere mich, dass da etwas war, weiss aber nicht mehr genau was», wiederholte der Angeklagte, der seit einigen Monaten Neuroleptika gegen seine Krankheit einnimmt und in Königsfelden untergebracht ist, mehrmals am Montag.

Mehrfach entschuldigte er sich für das, was er getan hat. Nur hin und wieder widersprach er der Version, die ihm das Gericht vorlegte oder legte seine Sicht der Dinge dar. Etwa, als es um seinen Vermieter ging, dem er «Mafiarussen» auf den Hals hetzen wollte, weil er die Mietkaution zurückbehielt.

Der Angeklagte präzisierte, dass er deswegen den Vermieter mehrmals mahnte und gar ein Mietschlichtverfahren einleitete, dies aber wegen dem Aufwand zurückzog. «Ja ich wollte ihm drohen, Angst machen, damit er das Geld bezahlt.» Vollzogen hätte er die Drohung aber «nie und nimmer».

Obergericht ordnete Neuverhandlung an

Auch nicht, als er einer weiteren Person drohte, die gesamte Familie mit einer Waffe umzubringen, den Enkel mit einem Messer zu verletzen und zu entführen, um dann zwei bis drei Millionen Franken zu erpressen. Für einige der Taten, insbesondere die Sachbeschädigungen in Olten, gab es einen Freispruch oder die Anzeigen wurden von Klägerseite zurückgezogen.

Das Bezirksgericht Zofingen befasste sich am Montag nicht zum ersten Mal mit genau diesem Fall: Bei der ersten Verhandlung Ende November 2020 war das Gericht kurzfristig coronabedingt nur mit vier statt fünf Richtern besetzt. Gestützt auf das Gerichtsorganisationsgesetz wurde die Verhandlung dennoch durchgeführt, da sämtliche involvierten Parteien ihre Zustimmung gaben. Das Obergericht entschied aber, dass dies für ein Strafverfahren nicht möglich ist, weshalb der Prozess in Vollbesetzung wiederholt werden musste.

