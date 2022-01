Bezirksgericht Zofingen Einbrecher vor Gericht: «Nach meinem Coming-out ging es bergab» Als ein Schweizer mit albanischen Wurzeln seinem Vater von seiner Homosexualität erzählt, gerät sein Leben aus den Fugen. Nun musste er sich vor dem Zofinger Bezirksgericht für mehrere Delikte verantworten. Corinne Wiesmann / Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 23.01.2022, 16.27 Uhr

Waren im Wert von rund 45'000 Franken soll der 30-Jährige, der sich diese Woche vor dem Gesamtgericht unter der Leitung von Gerichtspräsident Florian Lüthy einzufinden hatte, gestohlen haben. Die Anklägerin warf ihm vor, über eine Dauer von rund zwei Jahren mehrmals nachts in eine Lagerhalle im Kanton Aargau eingestiegen zu sein. Dort soll er dann verschiedene Geräte und Pflegemittel geklaut haben. In der Anklageschrift war von insgesamt 342 Haarschneidegeräten, die er bei den Einbrüchen entwendete, die Rede. Besonders pikant dabei: Der Mann arbeitete früher bei der betroffenen Firma – als Lagerist in eben jener Lagerhalle, in die er 2016 und 2017 einbrach.

Zwar gab der Beschuldigte vor Gericht zu, dass er in die Lagerhalle eingestiegen war. Aber dass er seinen ehemaligen Arbeitgeber beklaut hatte, bestritt er. «Ich bin nicht hineingegangen mit der Absicht, etwas mitzunehmen», sagt der Mann bei der Befragung durch die Richter. Vielmehr sei er auf der Suche nach Essen, Trinken und einem Schlafplatz gewesen.

Vom Vater verstossen und in Depression gerutscht

In jener Zeit – ab Anfang 2016 – hätten ihn grosse familiäre Probleme geplagt, erzählte der Beschuldigte. Ende 2015 outete sich der Schweizer mit albanischen Wurzeln als homosexuell. «Als Moslem und einziger Sohn in der Familie war das ein schwieriger Schritt», sagte er. Sein streng religiöser Vater habe nicht gut auf diese Offenbarung reagiert. Seiner Mutter und die Schwestern hätten zwar versucht, zu vermitteln und ihm zu helfen. Jedoch mit mässigem Erfolg. «Ich fühlte mich von meinem Vater verstossen», sagt der 30-Jährige, der bis zu diesem Zeitpunkt stets einer geregelten Arbeit nachging und noch bei den Eltern lebte.

«Nach meinem Coming-out ging es bergab», erinnert er sich. Er verlor viele seiner Freunde. Zu Hause kam es immer wieder zu Streitereien und Auseinandersetzungen. Sein Vater habe ihn aufgrund seiner sexuellen Orientierung als «nicht normal» bezeichnet. Er habe sich wertlos gefühlt und sei mehr und mehr in eine Depression gerutscht. Das hatte auch Auswirkungen auf seine Arbeit und er verlor schliesslich seine Anstellung.

Sorgen mit Marihuana und Alkohol betäubt

Oft habe ihn sein Vater nach einem Streit vor die Tür gesetzt. Und er habe nicht gewusst, wo er hingehen sollte. Manchmal sei er bei einer seiner Schwestern untergekommen. Und manchmal habe er die Nacht draussen im Freien verbracht. Oftmals landete der ausgebildete Logistiker an einem Bahnhof in einer grösseren Aargauer Gemeinde – wo er Marihuana und Alkohol konsumierte.

In der Nähe befand sich auch die Lagerhalle seines ehemaligen Arbeitgebers. Irgendwann sei er spontan auf die Idee gekommen, dort einzusteigen. Er habe gewusst, dass die Halle in die Jahre gekommen und eher schlecht gesichert war.

Mit einem Stein schlug er im April 2016 erstmals ein Fenster ein und brach in das Gebäude ein. Er habe etwas zu Essen und Mineralwasser gefunden. Frotteetücher, die er ebenfalls in den Räumlichkeiten fand, habe er als Schlafunterlage genutzt. Auch nach Geld suchte der Beschuldigte, konnte jedoch keines finden.

Morgens, bevor die Mitarbeiter in die Lagerhalle kamen, verschwand er durchs Fenster, das er eingeschlagen hatte. Vier weitere Mal stieg er auf diese Weise 2016 und 2017 in die Lagerhalle ein. Immer mit dem Ziel, einen Schlafplatz und Verpflegung zu finden – nicht um Geräte, die dort gelagert wurden zu entwenden, beteuerte der Beschuldigte.

Waren Insider für die Diebstähle verantwortlich?

Mit dem Diebstahl der Haarschneidegeräte und der Pflegeprodukte habe er nichts zu tun. Vermutlich sei es eher Zufall, dass das Fehlen der Geräte jeweils erst nach seinen Einbrüchen auffiel. Auch als er noch in der Lagerhalle gearbeitet habe, seien öfter Geräte und Produkte weggekommen. «Es gab immer wieder Unstimmigkeiten im Bestand», erinnert sich der Beschuldigte vor Gericht.

Bereits damals hegte er den Verdacht, dass die Firma bestohlen wurde. Wie sein Anwalt später ausführt, müssten die wahren Diebe Insider gewesen sein. Denn in der Lagerhalle wurden – laut Angaben des Beschuldigten – die Standorte der teureren Waren, die jeweils entwendet wurden, immer wieder geändert. Und von aussen war nicht sichtbar, welche Waren wo abgestellt wurden. Ein Insider sei sein Mandant jedoch nicht gewesen, da er zum Tatzeitpunkt bereits längere Zeit nicht mehr dort arbeitete und keinen Kontakt mehr zu anderen Mitarbeitern pflegte.

Andere Personen auf der Kamera

Leise Zweifel daran, dass der Beschuldigte die zahlreichen Haarschneidegeräte gestohlen hatte, äussert auch der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. So seien jeweils Waren in grösseren Mengen gestohlen worden. Für deren Abtransport hätte der Beschuldigte ein Auto oder die Hilfe einer zweiten Person benötigt. Keines von beidem habe dem Beschuldigten jedoch nachgewiesen werden können.

Der Verteidiger doppelt nach und erklärt, sein Mandant sei alleine und stets zu Fuss respektive mit dem ÖV unterwegs gewesen. Auf einem Foto der Überwachungskamera seien zudem zwei Personen zu erkennen. Und bei keinem davon handle es sich um den Beschuldigten. An den Einbruchsstellen wurden zudem mehrere Fingerabdrücke sicher gestellt.

Für die Richter reichen diese Zweifel um den Beschuldigten in dubio pro reo vom Vorwurf des gewerbemässigen Diebstahls freizusprechen. Der Beschuldigte wird jedoch des versuchten mehrfachen Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung sowie des mehrfachen Hausfriedensbruchs für schuldig befunden. Das Gericht verurteilt den 30-Jährigen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten bei einer Probezeit von drei Jahren.

