Asylbewerber brach in Zofinger Häuser ein: verurteilt

Bezirksgericht Zofingen Einbrecher verurteilt: «Als ich nach meinen Kindern schauen wollte, hielt plötzlich jemand meine Schlafzimmertüre zu» Ein Einbrecher stieg mitten in der Nacht in bewohnte Häuser in Zofingen ein. Nun wurde er vom Bezirksgericht Zofingen zu 22 Monaten Gefängnis und sechs Jahren Landesverweis verurteilt. Susan Hedinger, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 10.10.2022, 08.52 Uhr

Schreckmoment für eine Zofinger Familie: Ein Asylbewerber brach mitten in der Nacht in ihr Haus ein. Symbolbild: Thinkstock

Es ist der Stoff aus dem Albträume gebaut sind: nachts um fünf Uhr erwacht ein Familienvater weil er das Knarren seiner Holztreppe hört. «Ich merkte: Etwas stimmt nicht», schildert Jasin (Name redaktionell geändert) dem Gericht. Er hat Angst. «Ich dachte an meine Kinder und wollte im Flur nachsehen was los ist», sagt er. Als er seine Schlafzimmertüre öffnen will, merkt Jasin, dass jemand diese Tür mit aller Kraft von aussen festhält.

«Ich schrie und zog mit aller Kraft an der Türe. Ich wollte zu meinen Kindern gehen.»

Doch der Unbekannte im Flur hält ebenso kräftig dagegen. «Wie lange versuchten Sie, die Schlafzimmertüre zu öffnen?», fragt der Gerichtspräsident, Thomas Meier. «Ungefähr eine Minute zog ich an meiner Türe. Doch ich konnte sie nicht öffnen»; der Gegenzug vom Unbekannten sei sehr stark gewesen. Plötzlich lässt der Unbekannte die Türfalle los: Jasin fällt unversehens nach hinten gegen die Zimmerwand, verdreht dabei sein Knie.

«Es war wie ein Albtraum. Ich war zwischen schlafen und wach sein.»

Die Frau sah den Schatten einer zweiten Person

Zusammen mit seiner Frau schleicht er nach den Schreckmomenten in den Flur und schaut nach seinen neun- und elfjährigen Kindern. Diese sind unversehrt in ihren Zimmern. «Dann sah ich unter der Treppe die Silhouette eines Mannes, der durch die Terrassentür das Haus verliess.» Seine Frau habe noch den Schatten einer zweiten Person gesehen.

Eine halbe Stunde später kommt die Polizei. Inzwischen hält sich der Verletzte an Krücken fest, die er noch zu Hause gelagert hatte. In der Folge stellt sich heraus, dass Jasin beim Sturz im Schlafzimmer eine Meniskusverletzung erlitt. Aus dem Portemonnaie, das auf einer Kommode beim Eingang lag, fehlten zudem 600 Franken.

Anderthalb Jahre nach dem Vorfall plagen Jasin noch immer die Eindrücke dieser Nacht. «Ich schlief vor Angst lange im Büro im unteren Stock unseres Hauses», berichtet er. DNA-Spuren an der Türfalle zum Schlafzimmer führten die Ermittler zu einem von zwei Tätern. Hamid, ein Asylbewerber aus Afghanistan, wurde bereits früher wegen Diebstahls verurteilt.

Er hat Esswaren gesucht und war betrunken

«Ich hatte zwei bis drei Wochen nichts zu essen», begründet Hamid (Name redaktionell geändert) sein Motiv. «Ich habe Esswaren gesucht.» Zudem habe er Alkohol getrunken: «Wenn ich betrunken bin, dann breche ich in Häuser ein», schildert er. Weiter ist Hamid vor Gericht nicht sehr gesprächig: «Ich weiss nicht. Ich war betrunken. Ich will dazu nichts sagen.» Das sind seine favorisierten Antworten, die der Beschuldigte auf Fragen des Gerichts zu Protokoll gibt.

Diese Antworten nennt er denn auch bezogen auf den zweiten Fall, welchen das Gericht beurteilen muss. Zehn Tage nach dem Einbruch in Jasins Haus, verschaffte sich der Angeklagte über die unverschlossene Kellertüre Zugang in ein weiteres Haus in Zofingen. Der Bewohner, Karl (Name redaktionell geändert) erwachte ob dem Lärm, den der Beschuldigte verursachte. Er hielt daraufhin Nachschau und entdeckte Hamid auf der Treppe liegend, die vom Erdgeschoss ins Untergeschoss führt.

Eindringling in der Waschküche eingesperrt

Hamid versuchte via Waschküche zu fliehen. Dies misslang, weil vor dem Fenster Gitter angebracht sind. Nach einem kurzen Handgemenge zwischen Hamid und Karl gelang es dem Hausbewohner, den Eindringling bis zum Eintreffen der Polizei in der Waschküche einzusperren. Das beherzte Eingreifen von Karl hat Hamids geplanten Diebstahl demnach vereitelt.

Hamids kriminelles Potenzial ist neben den nächtlichen Einbrüchen in bewohnte Häuser zudem durch sein Benehmen in der Haft belegt: Nach dem Abschliessen der Zellentür schlug er mehrfach vorsätzlich gegen diese und beschädigte dadurch deren Schliessmechanismus. Auch die Fensterscheibe einer Zelle trug durch seine Faustschläge einen Sachschaden davon.

«Wer nachts in eine Liegenschaft eindringt, weiss nicht, was ihn erwartet», mahnte der Gerichtspräsident, Thomas Meier, bei der Urteilsverkündung. Hamid habe das Sicherheitsgefühl der Menschen in den Liegenschaften massiv beeinträchtigt.

22 Monate Freiheitsentzug unbedingt plus sechs Jahre Landesverweis lautet das Verdikt. Hinzu kommen Parteientschädigungen, Genugtuung, Schadenersatzforderungen; insgesamt mehrere tausend Franken. «Indem Sie alles auf den Alkoholkonsum abschieben, übernehmen Sie keine persönliche Verantwortung für Ihre Tat», bemängelt Meier Hamids fehlende Einsicht. Wegen Fluchtgefahr wird er umgehend für drei Monate in Sicherheitshaft gesteckt.

