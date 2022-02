Häusliche Gewalt: Mann zerschlägt Weinflasche am Kopf der Ehefrau

Bezirksgericht Zofingen Die Weinflasche zersplitterte auf dem Kopf der Ehefrau – der traurige Tiefpunkt einer Geschichte häuslicher Gewalt Am Bezirksgericht Zofingen war ein Mann der versuchten Tötung beschuldigt, weil er während eines heftigen Streits nach einer Weinflasche gegriffen hatte und seiner Frau damit auf den Kopf schlug. Flurina Sirenio, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 16.02.2022, 10.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im heftigen Streit hatte der Mann nach der Weinflasche gegriffen und sie seiner Frau über den Kopf geschlagen. Symbolbild: Shutterstock

Wie ein Popstar, der gleich seinen grossen Auftritt hat, trat der Mann aus dem Lift. Der Gesichtsausdruck heiter, der Gang locker und die Hand ausgestreckt, um einen Herrn im Flur wie einen alten Freund zu begrüssen. Der Herr war jedoch nicht sein Manager, sondern Gerichtsdolmetscher. Und die kräftigen Männer hinter ihm waren nicht seine Bodyguards, sondern Kantonspolizisten, die ihn vom Zentralgefängnis Lenzburg ins Bezirksgericht Zofingen begleitet hatten. Das einzige Silber, das an ihm schepperte, waren denn auch seine Fussschellen.

Es waren schwerwiegende Delikte, die dem Mann Ende Dreissig zu Last gelegt wurden. Weil er seine Frau wiederholt verprügelt und ihr gedroht haben soll, sie umzubringen, war er in mehrfachen Fällen der Körperverletzung, der versuchten schweren Körperverletzung und der versuchten vorsätzlichen Tötung angeklagt. Seine Heiterkeit beim Betreten des Gerichts stand also im krassen Gegensatz zu einer wahrscheinlichen Zukunft hinter Gittern. Möglicherweise war seine Stimmung auch der Tatsache geschuldet, dass er endlich wieder einmal unter Leute kam. Sein Fall hatte sich lange hingezogen – er sitzt bereits seit 20 Monaten in einer Einzelzelle in Untersuchungshaft.

Die Weinflasche wurde zur Tatwaffe

Seine Frau, die Anfang 40 und heute von ihm geschieden ist, hält es nicht aus, sich im selben Raum wie ihr Ex-Mann aufzuhalten. Als sie vor Gericht schilderte, was sich abspielte, als es an jenem Abend nach reichlich Alkoholkonsum zu Zoff kam, musste der Beschuldigte ins Nebenzimmer. «Plötzlich sah ich nur noch Blut», erinnerte sie sich. «Er aber hat weiter gemacht, selbst als ich blutüberströmt war.» Im heftigen Streit, stellte die Untersuchung später fest, hatte der Mann nach der Weinflasche gegriffen, aus der die Zwei eben noch getrunken hatten, und sie seiner Frau über den Kopf geschlagen. Gemäss Anklageschrift «von schräg oben auf Höhe Haaransatz/Stirn» und dies «kräftig» und «zielgerichtet». Der Ex-Mann habe dadurch in Kauf genommen, dass sein Opfer an den Folgen der Verletzungen sterbe, sagte der Staatsanwalt vor Gericht.

Der Ehemann, der vor Gericht behauptete, sehr in seine Ex-Frau verliebt zu sein, schlug dabei so stark zu, dass die Flasche dabei zersplitterte. Er selber konnte sich nicht daran erinnern. Auch nicht, dass von der Stirn der Ehefrau Blut strömte, sie sich darauf von ihm losriss und im Bad einschloss. Doch dort war sie noch nicht in Sicherheit. «Er hat immer wieder gegen die Türe getreten, ich musste mich dagegenstemmen», sagte sie aus. Schliesslich sprang sie aus dem Badezimmerfenster im Hochparterre und fand Schutz bei einem Nachbarn. Im Spital stellte man Risse und Quetschwunden in der Stirn, verletzte Lendenwirbel und eine Gehirnerschütterung fest. Wegen des verletzten Wirbels, eine Folge des Sprungs aus dem Fenster, leidet sie heute noch unter Schmerzen.

Häusliche Gewalt war an der Tagesordnung

Der Schlag mit der Weinflasche war nicht der einzige Fall von häuslicher Gewalt gewesen. Mann und Frau arbeiteten im Gastgewerbe, zeitweise im selben Lokal, wo das gelegentliche Bier zwischendurch oder der Schnapps mit dem Gast üblich ist. Nach Schichtende genehmigten sich die Eheleute oft mehrere weitere Gläser und zu Hause – sie wohnten während der Jahre in verschiedenen Gemeinden der Region Zofingen – nochmals letzte Drinks. Kam es zu Streit, konnten beide sehr laut werden und schon mal nach dem nächsten Glas oder Schuh greifen, um es nach dem Partner zu werfen.

Ob und wie dabei die Fäuste zum Einsatz kamen, legte jeder vor Gericht anders dar. So sagte die Ex-Frau, ihr damaliger Mann habe sie regelmässig geschlagen, wenn er betrunken war. Bevor an jenem Abend die Weinflasche auf ihrem Kopf zerbarst, habe ihr Mann sie an den Haaren gerissen und «mit der Hand und der Faust» geschlagen, «mein Gesicht war ganz blau.»

Ex-Mann sagt, er habe in Angst leben müssen

Oftmals hatte sie ihn deshalb bei der Polizei angezeigt – meist jedoch nur, um die Anzeige kurz darauf wieder zurückzuziehen, weil sie «hoffte, er würde sich bessern». Auch sei sie unter Druck von ihm und seiner Familie gestanden, die im Ursprungsland ihres Ex-Mannes wohnte. Als sie im Gericht gefragt wurde, ob sie jemals handgreiflich gegen ihn geworden sei, verneinte sie dies. Die Frage des Verteidigers des Beschuldigten, ob sie mit Gegenständen nach ihm geworfen habe, liess sie unbeantwortet.

Die Schilderungen des Beschuldigten über den Ablauf solcher Streits unter Alkoholeinfluss klangen völlig anders. Er sei der Teil des Ehepaars gewesen, der in Angst hatte leben müssen. Sobald seine Frau getrunken hatte, sei sie aggressiv und handgreiflich geworden, habe ihn gekratzt und mit Dingen beworfen. Er habe seine Frau nicht geschlagen, er liebe sie. Gleichzeitig bezeichnete er sie als «Lügnerin» und «Schauspielerin», die ihn mehrfach bei der Polizei angezeigt, die Anzeige danach aber wieder zurückgezogen habe. Das beweise doch schon, dass nichts von dem gestimmt habe, was sie ihm in ihren Anzeigen vorgeworfen hatte. Dass er dazu fähig ist, hat er aber schon in der Vergangenheit bewiesen. Als er noch Asylstatus hatte, hatte er einem anderen Geflüchteten ein Brotmesser in den Kopf gerammt, wie der Staatsanwalt ausführte.

Woher die Verletzungen der Frau kamen, weiss der Ex-Mann nicht

Dass er seine damalige Frau mit der Weinflasche geschlagen haben solle, bestritt der Beklagte ebenfalls. Sie habe ihn an jenem Abend angegriffen. «Genau so» – der Beschuldigte demonstrierte am Arm des Dolmetschers – «hat sie mich in den Arm gebissen»! Ihr Neffe, mit dem sie gerade ein Videogespräch geführt habe, habe ihn zusätzlich beleidigt und aus der Ferne seine eigene Familie bedroht. Er sei in Panik gewesen und sei nach draussen gegangen, um zu rauchen. Wie die Frau dann zu ihren Kopfverletzungen gekommen sei, wurde er gefragt. «Das weiss ich nicht, sie muss sich selber verletzt haben.»

Und wie, fragte der Gerichtspräsident, erkläre er sich das Blut, das auf seinen Schuhen gefunden wurde. «Das war doch kein Blut, das war sicher Wein, die Polizei hat ja keinen DNA-Test gemacht!» Die ausgerissenen Büschel Haare, die in der Küche gefunden wurden, erklärte der Beschuldigte damit, dass seine Exfrau eben immer Haare verliere, «auch beim Föhnen».

Aus Angst den Pfefferspray im Schrank

Der Schlag mit der Weinflasche war der traurige Tiefpunkt der Geschichte von häuslicher Gewalt, jedoch nicht der einzige Fall solcher Intensität im Laufe des Ehelebens. Das Positive: Der Beschuldigte wurde im Gefängnis zwangsläufig trocken und könnte es mit Therapie bleiben. Dem Beschuldigten wurden vor Bezirksgericht noch andere Fälle von Gewalttätigkeiten gegen seine Ex-Frau vorgeworfen, die er allesamt bestritt.

Sie schilderte, wie er sie in der Bar nach der Sperrstunden an den Haaren über den Boden schleifte und im Keller einsperren wollte. Es sei ihm nur deshalb nicht gelungen, weil sie sich an einer metallenen Fussstütze der Bar festklammern konnte. Weil der Staatsanwalt die Frau gebeten hatte, die Länge, die sie geschleift wurde, auf dem Boden abzulaufen, wurde er durch den Pflichtverteidiger hart kritisiert. Die Frau würde auf Regieanweisungen der Staatsanwaltschaft handeln und sprechen. Vieles, was sie sage, sei ihr doch von der Staatsanwaltschaft in den Mund gelegt worden.

Die Frau hatte derart in Angst gelebt, dass sie sich einen Pfefferspray besorgte, den sie im Schrank versteckte. Dass dieser zum Einsatz kam, bestätigte der Mann. Auch hatte ihn die Polizei damals augenreibend im Wohnzimmer aufgefunden, nachdem die Frau sie gerufen hatte. «Ich hatte den Spray an diesem Abend vorsorglich in meine Hosentasche gesteckt», sagte die Frau aus, «ich sah ihm bereits an, dass er wieder gewalttätig wird». Erneut gerieten die Eheleute betrunken in eine Auseinandersetzung, als der Beschuldigte nach Schilderung der Frau seinen Gurt auszog und sie damit schlagen wollte. Dieser habe sich aber in einer Deckenlampe verfangen, was sie ausgenutzt habe, um ihn einzusprühen. Als die Polizei kam, war der Gurt allerdings an der Hose des Beschuldigten.

Der Staatsanwalt beantragte eine Strafe von sechs Jahren und acht Monaten plus einen Landesverweis von 12 Jahren. Das Gericht sprach ihn schliesslich einzig für die versuchte Tötung mit der Weinflasche schuldig. Die Strafe mindert das jedoch nicht gross: vier Jahre und vier Monate unbedingter Gefängnisvollzug, wobei die abgesessene Haft angerechnet wird. Das Land (und den Schengenraum) muss er danach für 10 Jahre verlassen. Ausserdem muss er Gerichts- und Verteidigungskosten von mehreren zehntausend Franken und eine Genugtuung von 5000 Franken an das Opfer zahlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen