Safenwil: Überfall auf Ehepaar - Täter stehen vor Gericht

Bezirksgericht Zofingen Brutaler Überfall auf Rentnerpaar in Safenwil: Ein Täter war als Pöstler verkleidet Vier Männer mussten sich am ersten Verhandlungstag in Zofingen für ihre Tat im Winter 2021 verantworten. Sie hatten damals ein Ehepaar in ihrem Haus überfallen. Das betroffene Paar ist noch heute traumatisiert. Susan Hedinger, ZT Jetzt kommentieren 09.01.2023, 16.25 Uhr

Einer der Täter war als Paketbote verkleidet (Symbolbild). Sandra Ardizzone

Es war die Hölle, welche ein Rentnerehepaar an einem Wintermorgen im Jahr 2021 in ihrem Haus durchleben musste. «Das Zeug kommt immer wieder in mir hoch», sagt Ruedi (Name redaktionell geändert). «Seit zwei Jahren kann ich nicht mehr schlafen.» Der 85-Jährige ist den Tränen nah. Dennoch versucht er dem Bezirksgericht Zofingen abermals zu schildern, was er und seine Frau an jenem Samstag im Februar erlebt haben.

Kurz vor 9 Uhr klingelte es an der Türe. In der Annahme, es sei der Pöstler, erhob sich Ruedi vom Frühstückstisch und ging nach unten zum Hauseingang. In der Tat stand ein Mann in Briefträgeruniform vor der Türe und reichte dem Hausherrn ein Paket. «Plötzlich hielt er mich am Arm fest. Ich rief: ‹Was esch los?›» Da seien hinter dem verkleideten Postboten noch drei weitere Männer ins Haus gekommen. «Ich sah, dass zwei Männer die Treppe hoch zu meiner Frau gingen», so der Geschädigte.

Täter wickelten das Klebeband um den Kopf

Dann ging alles ganz schnell: Ruedis Arme wurden von zwei Männern mit einem Band an seinen Körper gebunden. Ein Klebeband hätten die Täter um seinen Kopf gewickelt. «Sie klebten Mund, Nase und Augen zu», schildert er. «Ich konnte fast nicht atmen, ich habe das auch gezeigt.» Die Männer aber hätten seine Atemnot ignoriert. Stattdessen schleppten sie den wehrlos am Boden liegenden Mann in den Heizungsraum und fesselten sein Bein mit einem Kabelbinder an ein Heizungsrohr.

Dort liessen sie den Rentner allein im Dunkeln liegen. «Deine Frau wird dich befreien. Aber rufe ja nicht die Polizei: Wir wissen, wo deine Söhne sind. Die sind sonst tot!», hätten die Männer noch zu ihm gesagt. «Ich hörte dauernd meine Frau wimmern und schreien», schildert Ruedi mit gebrochener Stimme die schlimmsten Minuten seines Martyriums.

In diesen Raum sperrten die Täter den Rentner. Screenshot Tele M1

Vreni (Name redaktionell geändert), seine Gattin, sass noch am Frühstückstisch, als plötzlich zwei Unbekannte mit Messern vor ihr standen. «Sie trugen Corona-Masken und blaue Handschuhe», erinnert sich Vreni. Auch die 80-jährige Ehefrau wurde geschlagen, bedroht, mit einem Band gefesselt und zu Boden geworfen. Mund, Nase und Augen wurden mit Klebeband verklebt. «Mit einem Kabelbinder banden sie meine Füsse zusammen.»

Dann zogen die unbekannten Männer die Frau in ihr Nähzimmer. «Wo ist das Geld? Wo ist das Geld?», hätten die Männer gerufen. Vreni sagte ihnen durch das Klebeband: «Wir haben kein Geld. Wir leben von der AHV.» Ein Mann habe der wehrlos am Boden Liegenden den Ring vom Finger reissen wollen. Dabei ist ihr Finger mehrmals gebrochen.

Der Nachbar musste zu Hilfe eilen

Etwa 30 bis 45 Minuten sei sie im Nähzimmer gelegen, schätzt Vreni. Ein Mann hätte ihre Hände gewaschen und die Nägel gebürstet und ihr danach eine Schere in die Hand gedrückt. Anschliessend befreite er einen Arm. «Warte etwa zehn Minuten. Dann kannst du deinen Mann befreien», habe er ihr gesagt. Nachdem sie ihre Fesseln mit der Schere gelöst hatte, ist Vreni auf allen Vieren nach unten gekrochen. Dort fand sie ihren Mann im Heizungsraum. «Ich konnte das Klebeband in seinem Gesicht nicht lösen», sagt sie. Sie holte einen Nachbarn zu Hilfe. Dieser löste das Klebeband und rief die Polizei.

Das Ehepaar leidet seit der Tat jeden Tag an wiederkehrenden Schreckensbildern, die sie immer wieder einholen. «Dank der unermüdlichen Arbeit der Polizei konnten die vier Männer der Tat mutmasslich überführt werden», betonte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Sie beantragte neben je 15-jährigem Landesverweis je zwischen 9 Jahren und 8 Monaten sowie 10 Jahren und 3 Monaten Haftstrafe unbedingt. Die vier Beschuldigten aus Spanien, Venezuela und Ungarn machten gestern von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Erbeutet hat die Täterschaft im übrigen 500 Franken aus den Portemonnaies der Eheleute.

Hauptangeklagter kommt aus Familienkreisen

Einige Indizien führten laut Staatsanwaltschaft indes mutmasslich zur Schuld der vier Angeklagten. So ist der Hauptangeklagte Neffe einer Schwiegertochter der Opfer. Der als Postbote verkleidete Täter gab das Überbringen des Pakets zu. Er habe jedoch angenommen, dass es sich um ein Paket mit Scherzartikeln handle. Er sei erschrocken, dass es anders geworden sei. «Wer hat Ihnen das Paket gegeben?», fragte ihn Gerichtspräsident Thomas Müller. «Ich weiss es nicht», antwortete der rund 30-jährige Angeklagte. Dieser Satz sowie die Wörter «keine Aussage» fielen als Antwort aller Beschuldigten auf alle weiteren Fragen des Gerichtspräsidenten.

Der Anwalt der beiden Opfer forderte neben Schadenersatz Genugtuungssummen im Bereich von je 15’000 Franken für die erlittene seelische und körperliche Unbill. «Die Täter haben mit den Verklebungen von Mund und Nase den Tod der Opfer in Kauf genommen», bemerkte er. Die Tat sei in gröbster Art und Weise ausgeführt worden. Der seelische Schaden, welchen Vreni und Max ertragen müssen, sei lebenslänglich.

Die Verteidiger zogen die Anklage in Zweifel und betonten, dass die Beweise für die Schuld der Angeklagten nicht erhärtet seien. Die Urteilseröffnung ist für den 16. Januar vorgesehen. Das ZT wird darüber berichten.

