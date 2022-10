90 km/h innerorts: Bezirksgericht Zofingen verurteilt Autofahrer

Bezirksgericht Zofingen Innerorts 37 km/h zu schnell gefahren: «Ein Toilettennotfall rechtfertigt keine derart schnelle Fahrt» Ein Autofahrer wurde mit 90 km/h innerorts geblitzt. Das Bezirksgericht Zofingen verurteilte ihn zu einer saftigen Strafe. Susan Hedinger, ZT Jetzt kommentieren 04.10.2022, 16.25 Uhr

Der Angeklagte überschritt die Geschwindigkeitsgrenze. Fahrausweisentzug und unbedingte finanzielle Strafe hat er dafür kassiert. Symbolbild: Nana Do Carmo

Das Radargerät spricht eine deutliche Sprache. 90 km/h misst es, als der 40-jährige Achmad (Name geändert) in seinem schweren Chevrolet an der Station vorbeibrettert. «Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so schnell bin», gibt der Beschuldigte vor Gericht zu Protokoll, «es ist möglich, dass ich etwas schneller war, um vor dem Bus einbiegen zu können». Er habe einen Fehler gemacht, gibt er zu. «Sie hätten hinter dem Bus einspuren können», mahnt der Gerichtspräsident, Florian Lüthy. «Ich musste dringend auf die Toilette», rechtfertigt sich der Angeklagte.

Beschuldigter: «Die Polizei war sehr streng mit mir»

«Haben Sie der Polizei dann gesagt, dass Sie dringend zur Toilette müssen?», fragt der Präsident. «Die Polizei war sehr streng zu mir», erinnert sich Achmad, «Vielleicht habe ich es gesagt.» Jedenfalls schien der Drang zur Toilette mit dem Anhalten durch die Polizei nicht mehr so dringend. Er musste umgehend seinen Fahrausweis zugunsten des Strassenverkehrsamts deponieren.

Achmad kennt seinen kürzlich erworbenen Chevrolet gut. «Von Null auf Hundert brauchen Sie mit diesem Fahrzeug lediglich 4,2 Sekunden», mahnt der Gerichtspräsident. «Ja, deswegen habe ich die Geschwindigkeit wohl überschätzt», gibt sich der türkische Staatsangehörige reuig. «Ich weiss, dass es ein starker Wagen ist.»

Mehrere Vorstrafen sind bereits registriert

Florian Lüthy erinnert ihn an frühere Vergehen: Mehrere Vorstrafen stehen bereits auf Achmads Kerbholz. Eine davon wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Ein anderes Mal wurde er wegen Essen und Trinken am Steuer gebüsst. Und ein weiteres Mal wurde er beim Telefonieren während der Fahrt erwischt. «Wie charakterisieren Sie sich als Fahrer?», fragt Lüthy. «Ich halte mich an die Regeln, ich bin ein ruhiger Fahrer», antwortet der Beschuldigte. Weiter sagt er:

«Ich habe den Führerschein abgegeben. Ich bin geständig. Ich wehre mich nur vor Gericht, weil die Summe für mich zu hoch ist.»

Der Staatsanwalt fordert im Strafbefehl 100 Tagessätze à 80 Franken, also total 8000 Franken. Gegen diese Summe setzt sich der Angeklagte zur Wehr. Er sei zur Zeit arbeitslos und lebe von Ersparnissen. In zwei Monaten habe er eine neue Stelle in Aussicht, schildert er. «Ich habe den Führerschein abgegeben. Ich bin geständig. Ich wehre mich nur vor Gericht, weil die Summe für mich zu hoch ist», beteuert Achmad.

In Erwägung der finanziellen Umstände des Familienvaters, wird Achmad zu 80 Tagessätzen à 30 Franken verurteilt; also total 2400 Franken, unbedingt. Zudem gehen die Gerichtskosten zu Lasten des Angeklagten. «Ein Toilettennotfall rechtfertigt keine derart schnelle Fahrt», begründet der Gerichtspräsident das Verdikt. Nach Abzug der Sicherheitsmarge sei der Schuldige innerorts 37 km/h zu schnell unterwegs gewesen. «Das ist keine Lappalie», mahnt Florian Lüthy.

