Bezirksgericht Rheinfelden Ein Polizist stiehlt anderen Polizisten 150'000 Franken – dann verkauft er sein Haus, um das Geld zurückzuzahlen Der Polizist war ehrenamtlich Kassier eines Polizistenverbandes. Jahrelang bediente er sich aus dieser Kasse und fälschte die Buchhaltung, damit es nicht aufflog. Um die 150'000 Franken zurückzuzahlen, verkaufte er sein Haus. Raphael Karpf 21.04.2021, 17.36 Uhr

Der Beschuldigte arbeitete bei der Transportpolizei. Zvg

Das Gericht war in Vollbesetzung angereist. Sechs Richterinnen und Richter waren für den Fall anwesend. Zusammen mit dem Beschuldigten, der Verteidigung, der Staatsanwältin, der Gerichtsschreiberin und den Journalisten ergab das in der Summe zu viele Aerosole für den Gerichtssaal in Rheinfelden. Die Verhandlung fand deshalb im Feuerwehrmagazin ein paar Strassen weiter statt.