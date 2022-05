Umfahrung Sins: Gelangte Baustellen-Abwasser in die Reuss? Baustellenchef steht vor Gericht

Weil verschmutztes Wasser in die Sauberwasserleitung geleitet wurde, und das Wasser nicht mehr herausgepumpt werden konnte, gelangte mehrmals Schmutz in einen Weiher und in die Reuss. Dafür musste sich der Baustellenchef vor dem Bezirksgericht Muri verantworten.