Bezirksgericht Muri Staatsanwältin: «Jede Frau, die mit ihm in den letzten fünf Jahren sexuellen Kontakt hatte, erhebt Vorwürfe gegen ihn» Einem 36-Jährigen werden mehrere Vergewaltigungen und viele weitere Delikte vorgeworfen. Heute ist der zweite von drei Prozesstagen vor dem Bezirksgericht Muri. Dominic Kobelt 18.05.2022, 10.20 Uhr

Der Beschuldigte wird am Mittwoch erneut vor Gericht gebracht. Dominic Kobelt

Das Wichtigste in Kürze: Ein 36-Jähriger steht vor dem Bezirksgericht Muri, weil er mehrere Frauen vergewaltigt haben soll.

Es werden ihn rund 20 weitere Vergehen vorgeworfen, wie Drohung, Nötigung und Drogendelikte.

vorgeworfen, wie Drohung, Nötigung und Drogendelikte. Am Dienstag sagten eine Gutachterin, die Ex-Freundin, ein Opfer, und ein Polizist aus. Auch der Beschuldigte wurde befragt, er bestreitet die Vorwürfe .

. Heute Mittwoch verlesen Anklage und Verteidigung ihre Plädoyers . Ein Urteil wird am Donnerstag erwartet.

. Ein Urteil wird am Donnerstag erwartet. Die Staatsanwaltschaft beantragt zehn Jahre Freiheitsstrafe, eine unbedingte Geldstrafe von 4800 Franken und eine Busse von 3000 Franken. Zudem ist eine stationäre Massnahme beantragt.

Am ersten Prozesstag hatte die damalige Freundin des Angeklagten geschildert, wie sie eines Tages nach Hause gekommen sei, und den Beschuldigten mit einer Prostituierten vorgefunden habe. Diese habe ihr von einer Vergewaltigung berichtet, der Beschuldigte flüchtete aus der Wohnung. Laut dem Beschuldigten ging es der Prostituierten «nur ums Geld».

Die Prostituierte war vor Gericht nicht anwesend, dafür ein weiteres mutmassliche Opfer. Dieses war in einer psychiatrischen Klinik, weil es an einem posttraumatischen Belastungssyndrom in Folge einer Vergewaltigung litt und ein Drogenproblem hatte. Ihr soll er Drogen angeboten haben und dann die Abhängigkeit ausgenutzt haben, um Sex zu verlangen. Später soll es dann auch zu einer Vergewaltigung unter Drogeneinfluss gekommen sein.

Ein Gutachten geht von einer «kombinierten Persönlichkeitsstörung mit dissozialen und narzisstischen Zügen» aus, der Beschuldigte habe einen hohen Psychopathie-Wert, führte die Gutachterin aus.

«Kein Schuldbewusstsein und keine Empathie»

Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe und geht davon aus, dass die Frauen aus Rache Anschuldigungen gegen ihn erheben. Die Staatsanwältin führt heute Mittwoch in ihrem Plädoyer aus, der Beschuldigte habe «kein Schuldbewusstsein und keine Empathie gegenüber den Opfern».

Als Beispiel zitiert sie aus einem Brief, den der Beschuldigte aus dem Gefängnis seiner Ex-Freundin geschrieben hat. «Das Opfer hat sich in diesem Brief beschwert, dass seine Ex-Freundin ihn nicht im Gefängnis besucht. Aus Sicht des Beschuldigten sind immer die anderen Schuld - das zieht sich durch sein ganzes Leben.»

Weiter sagt die Staatsanwältin: «Jede Frau, die mit dem Beschuldigten in den letzten fünf Jahren sexuellen Kontakt hatte, erhebt Vorwürfe gegen ihn. Er sagt, das wäre alles aus Rache - das wäre ja unglaubliches Pech.»

Vor Gericht sagte am Dienstag auch ein Polizist aus, der von der Verhaftung berichtet hatte. Der Beschuldigte sei zuerst sehr nett und kooperativ gewesen, plötzlich habe die Situation umgeschlagen. «Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so kooperativ und dann plötzlich dermassen unkooperativ war.»

Staatsanwaltschaft glaubte, Beschuldigter sei auf gutem Weg

Diese Aussage passe ins Gesamtbild, führt die Anklage aus: «Er ist zuerst sehr freundlich, und kann dann plötzlich sehr aggressiv werden. Das haben wir von seiner Ex-Freundin, von der Gutachterin aber auch vom Polizeibeamten gehört.»

Die Staatsanwältin äussert sich auch dazu, dass der Beschuldigte nach dem ersten Vorfall aus der Untersuchungshaft entlassen wurde: «Wir hatten damals keine Kollisionsgefahr mehr. Er hatte keine Vorstrafen wegen Sexualdelikten.» Der Beschuldigte habe versichert, sich im Gefängnis verändert zu haben. «Wir waren sicher, dass er sich auf gutem Weg befindet. Leider kam es anders.»

