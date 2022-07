Bezirksgericht Lenzburg Dieser Schrei war nicht vor Glück: Streit um Zalando-Päckli endet vor Gericht Ein Mann beobachtet einen Diebstahl, es kommt zu einer Auseinandersetzung. Die mutmassliche Diebin behauptet vor Gericht, es sei gar nicht um ein Paket, sondern um ihren Hund gegangen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Ein Rentner hat den Diebstahl eines Zalando-Päcklis beobachtet und die Diebin gestellt. Imago (Symbolbild)

Es ist der 30. August 2019, Rentner Markus (alle Namen geändert) verlässt nach dem Morgenessen seine Wohnung. Auf dem Weg nach unten beobachtet er aus dem Fenster im Treppenhaus einen Diebstahl: Eine Frau schnappt sich dreist ein Zalando-Päckli, das für seine Tochter bestimmt und vor dem Haus abgestellt worden war. Sie begibt sich aufs Nachbarschaftsgrundstück, und öffnet dort hinter einer Hecke das Päckli.

Markus verlässt das Haus und stellt die Diebin, die ihm mit Kleidern auf dem Arm entgegenkommt. Doch diese versteht und spricht nur Italienisch. Dass sie ihm die Kleider zurückgibt, vermag Markus noch nicht zu besänftigen: «Das kann ja nicht sein, dass sie damit einfach davonkommt. Ich habe ihr gesagt, dass ich die Polizei rufe», schildert Markus den Vorfall am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Lenzburg.

Als das Wort Polizei fiel, sei die Dame hektisch geworden. «Ich habe ihr das Handy weggenommen und wollte es der Polizei übergeben, damit diese die Identität feststellen kann», erzählt der heute 69-Jährige. Der Streit eskaliert, es kommt zu einem Gerangel, die Diebin fällt und ihr Hund, ein Volpino, beisst Markus in die Wade.

Maria hat eine ganz andere Geschichte

So zumindest schildert er den Vorfall. Ganz anders sieht es Maria, die das Päckli geklaut haben soll. Von einem Diebstahl wisse sie nichts, erklärt die bald 50-Jährige der Richterin. Sie habe, wie jeden Morgen, eine Runde mit dem Hund gedreht, und dieser habe Pipi auf dem Rasen von Markus gemacht. Darüber sei der Rentner wütend geworden.

Er habe geflucht, und als sie mit der Polizei drohte, habe er sie gegen den Brustkorb geboxt und getreten, sie sei hingefallen. Autos, die aufgrund des Tumults anhielten, habe Markus weggeschickt. «Ich hatte Todesangst», sagt sie. Auch den Hund habe Markus in seinem Wutausbruch getreten, gebissen habe die Hündin aber nicht. Woher er die Bisswunde habe, wisse sie nicht.

Maria ist seit dem Vorfall arbeitsunfähig, hat schon drei Operationen hinter sich, unter anderem wegen eines komplizierten Bruchs am Sprunggelenk. Laufen kann sie nur noch mit einer Krücke. Der Richterin erzählt sie wortreich, dass sie nur noch leichte Hausarbeiten machen könne, ihr Mann und ihre Söhne müssten sie unterstützen. Sie bezichtigt Martin der schweren Körperverletzung und der Tierquälerei.

Die Emotionen kochen immer wieder hoch

Ein Teil von Marias Familie ist im Gerichtssaal anwesend, und hätte es sich um einen Film gehandelt, man hätte dem Regisseur Klischeehaftigkeit vorgeworfen: Marias Mann schafft es nicht, still dazusitzen, wird von der Richterin mehrfach ermahnt, weil er auf Italienisch seinen Gefühlen Ausdruck verleiht, und verlässt schliesslich den Gerichtssaal, weil die Emotionen hochkochen. Auch der Sohn kann sich nicht immer zurückhalten.

Besonders deutlich sind die Seufzer zu hören, als der Anwalt von Markus sein Plädoyer hält: «Mein Mandant hat eine Diebin in flagranti erwischt, und jetzt soll er das Leben einer Familie zerstört haben?» In Marias Aussagen gebe es zig Punkte, die sich widersprechen würden, so der Anwalt. Vor allem aber habe sein Mandant keinen Grund, Maria einfach so zu beschuldigen.

Marias Anwalt fordert für seine Mandantin von Markus eine Genugtuung über 8000 Franken. Dieser habe sich über die Hunde geärgert, die ihr Geschäft in seinem Rasen gemacht hätten, und habe ein Exempel statuieren wollen.

Als die Auseinandersetzung aus dem Ruder lief, habe sich Markus eine Ausrede zurechtgelegt, die Geschichte mit dem Zalando-Päckli erfunden und die Polizei gerufen. Die Untersuchung des Päcklis habe ergeben, dass seine Mandantin es nie in der Hand gehabt habe – keine DNA und keine Fingerabdrücke von Maria wurden darauf gefunden.

Unglaubwürdig, widersprüchlich, teils abenteuerlich

Das sei kein Beweis, argumentierte wiederum der Verteidiger von Markus, die Spuren sein zerstört worden und hätten deshalb nicht mehr zugeordnet werden können. Auch die Pinkel-Geschichte sei unglaubwürdig: «Der Rasen, wo das ganze stattgefunden hat, gehört nicht mal meinem Mandanten.»

Gerichtspräsidentin Danae Sonderegger sprach Markus vollumfänglich frei und bezeichnete die Aussagen von Maria als «unglaubwürdig, widersprüchlich, teils abenteuerlich». Sie verurteilt Maria wegen Diebstahls zu einer bedingten Geldstrafe von 1800 Franken und einer Busse von 450 Franken.

Maria muss mit den Verfahrenskosten und Auslagen, die sie zum Grossteil auch für Markus übernehmen muss, mehrere tausend Franken hinblättern. «Es geht nicht, dass solch wilde Geschichten erzählt werden und der Steuerzahler dafür geradestehen soll», begründet Sonderegger abschliessend.

